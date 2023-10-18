Главный пират UFC – с травмированным глазом и рыжей бородой. Родители его ругали за проигранные драки

Очень яркий Шара Буллет.

На UFC 294 в Абу-Даби дебютирует Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов – против Бруно Силвы. Не проведя ни одного боя в промоушене, Магомедов уже считается одним из самых хайповых бойцов СНГ.

Что стоит за его ярким образом?

«Абдулманап Нурмагомедов меня бы вообще в зал не пустил». В Китае Магомедов отрастил бороду и получил прозвище «Король обезьян»

Шарабутдин Магомедов выделяется не только зрелищным стилем боя, но и прозвищем. «Шара Буллет» настолько сильно прикрепилось к Магомедову, что большинство фанатов ММА не знает его настоящей фамилии.

«Так меня звали на улице, друзья, родственники. Шара Пуля. И прошло время, я начал немного английский осваивать и понял, что пуля – это в переводе на английский bullet. В «Одноклассниках» у меня ник был Шара Пуля. И в инстаграме решил не «Шара Пуля», а «Шара Буллет» сделать. Так и пошло», – говорил Магомедов.

Яркое прозвище дополняет внешний вид: огненно-рыжие волосы и пышная борода.

«Борода для меня – это мужское достоинство. Я ушел из любительского спорта по причине того, что там уже меня накаляло все: заставляли постоянно бриться. Последней каплей был чемпионат Центрального федерального округа, где я участвовал.

Перед финалом каждое утро взвешивание было, и меня не пропускали. Говорили, что не дадут выйти [на соревнования], пока я [не побреюсь]. Я под ноль убираю машинкой бороду, без насадки, и они говорят, чтобы я под лезвие убрал. Типа в финал не допустим.

Я не мог понять, в чем смысл, что уберу бороду сейчас лезвием. Меня в такую ситуацию загнали, что заставили убрать [бороду]. Очень жалею, что тогда это сделал. Я убрал бритвой бороду, но когда выходил на бой, то чувствовал, что у меня забрали кусочек мужского, меня заставили это сделать. И я понимал, что это последняя капля. Я больше никогда не вернусь в этот любительский спорт», – рассказывал Магомедов.

В профессиональном спорте уже никто не заставлял Магомедова бриться. Во время выступлений в Китае он отрастил бороду и волосы: «Мой образ пошел с Китая. Мне там дали прозвище «Король обезьян», а тренер постоянно просил длинную прическу оставить и бороду отпустить, чтобы образ был похож на персонажа.

Раньше в Дагестане было не очень хорошо отращивать большую бороду – могли на учет поставить. Сейчас нормально, это мой стиль. Друзья говорят, что мне подходит. В арабских странах это норма. Когда в Дагестан еду, то думаю, что надо немного подстричься. Абдулманап Нурмагомедов меня бы вообще в зал не пустил».

Магомедов любит ассоциировать себя с пиратом. Подписание с UFC он анонсировал так: «Мы вплотную подплыли к берегам UFC 🚢🏴‍☠️ и скоро начнем вторжение в Америку☠️ чтобы забрать самое ценное сокровище!»

Образ грозного пирата дополняет левый белый глаз, который Магомедов травмировал в 2016 году. По его словам, он сам не понял, из-за чего это произошло:

«Можно всю мою карьеру разделить на «до» и «после» той травмы. До операции большего всего боялся укола в глаз. Смотрел такое видео. Очень неприятно. Думал, что это самое неприятное, что может быть. И были такие операции, когда укол в глаз надо было ставить, где его вытаскивали. В этот момент дают местный наркоз, но ты чувствуешь все. Глаз помучили конкретно».

В итоге врачи сохранили зрение в левом глазу, хоть сам глаз и деформировался: «Врач говорит: самое плохое, что могло у тебя с глазом случиться, уже случилось. Поэтому можно заниматься».

Магомедов не стесняется карьеры в поп-ММА – чуть не выиграл там квартиру

Магомедов изначально выступал по правилам кикбоксинга, тайского бокса и ММА в Китае и Таиланде, но по различным причинам не заработал на боях: где-то обанкротился промоушен, где-то – помешал коронавирус. В 2019 году Магомедову предлагали контракт с Bellator, но из-за пандемии переговоры быстро завершились.

Устав от постоянной нехватки денег и отсутствия практики, Магомедов подписался с поп-ММА промоушеном «Наше Дело». По собственному признанию, до этого он никогда не интересовался поп-ММА и никогда не смотрел их бои.

После первой пресс-конференции в поп-ММА друзья Магомедова отговаривали его от участия в шоу. «Они говорили: «Ты куда нас позвал?» Ты же хотел в UFC. Это не твой уровень. Бросай эту ерунду», – вспоминал Магомедов.

Но он стал победителем Гран-при промоушена, где главным призом была квартира в Москве. Оказалось, что победителей было трое, а квартира – всего одна. Для разрешения ситуации предложили провести жребий с помощью «Камень, ножницы, бумага», но Магомедов отказался. В итоге организаторы поделили стоимость квартиры между победителями – Магомедов получил 2 миллиона рублей.

Он не понимает критики в сторону поп-ММА: «Не стесняюсь аббревиатуры поп-ММА. Все почему-то стесняются. Я могу выиграть бой в UFC, взять микрофон и сказать: «Это и есть поп-ММА». UFC – поп-ММА. Поп-ММА везде диктует моду, и эту моду подхватили. Трешток пришел с Америки, UFC, и этого стало много в поп-ММА».

Из-за яркой внешности Магомедов часто дрался на улице – за проигрыши его ругали родители

В детстве Магомедов сильно выделялся среди сверстников. «Я был рыжий, не как все. Все были угрюмые, черные, со злыми лицами. Я же всегда был на веселе, поэтому все считали, что я слабак. Многие пытались на мне проверить себя, кому-то что-то доказать. Это я сейчас выгляжу немного дико, а раньше был немного мил. Поэтому часто приходилось драться и доказывать, что внешность обманчива», – вспоминал Магомедов.

Драки занимали центральную роль в его школьной жизни. «Перемены – это отдельный мир. Это было выживание, как в джунглях. Кто сильнее – тот и прав. Часто исключали из школы за плохое поведение. Каждый семестр из нашего класса исключали по 10 человек. Затем восстанавливались через министерство, но через год нас вновь исключали».

За проигрыши в школьных драках Магомедову доставалось от родителей. «Мама и отец были очень принципиальными. Если я приходил домой с синяком, то они мне говорили: «Неужели ты проиграл? Ты нас опозорил. Иди и не приходи, пока его не побьешь». Могли выгнать меня из дома, а я пытался им доказать, что я не проиграл, а просто пропустил один удар», – говорил Магомедов.

Из-за драк он лишился шанса стать футболистом. В школе Магомедов играл за Буйнакский район на позиции вратаря. В то время у них была было сильное соперничество против футбольной команды из Кизилюрта.

«Когда они к нам приезжали, их побили очень сильно, ребро одному сломали. Потом, когда наша команда поехала в Кизилюрт – меня, слава богу, тогда не было, – наших жестко подкинули. Они позвали уже не просто футболистов, а всех спортсменов, бойцов, напасть на нашу команду.

И был третий матч в нейтральном городе – в Махачкале. Там уже у меня драка сложилась. Изначально была острая ситуация – я же родился в Махачкале, у меня там друзья. Кизилюртовская команда начала себе позволять лишнего, а я долго не ждал – позвонил друзьям.

Мы собрались в парке, было много людей, но по‑честному решили выходить один на один. А надо было уезжать, и тренер говорит: «Или ты садишься в «Газель» и едешь с нами обратно в Буйнакск, или ты больше не игрок нашей команды», – вспоминал Магомедов.

Он не сдержался и вышел драться: «Представляете, столько людей собрал, а потом сел и уехал! Вот ты с какими мыслями уедешь?!»

Фото: instagram.com/shara_bullet77