Семь причин, почему первый бой Махачева и Волкановски получился таким близким

Проведут реванш на UFC 294.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски снова подерутся друг с другом – на UFC 294 в Абу-Даби.

Они уже встречались в феврале и показали один из лучших поединков последнего времени по зрелищности, конкурентности и навыкам обоих бойцов.

Но почему этот бой не стал таким односторонним, каким его все прогнозировали?

Чего ожидали тренеры и эксперты?

Лагерь Махачева сходился на том, что разница в росте и уровне грэпплинга будет непреодолимой для Волкановски. Многие говорили, что Махачев получит преимущество даже в стойке: на дальней дистанции его силой назывался больший рост (забывая, что у Волкановски больше размах рук), а вблизи разницу решила бы работа в клинче. Мнения о результате расходились: Петр Ян прогнозировал длинный бой, а старший тренер сборной Москвы по ММА Магомед Магомедов считал, что Махачев сломает Волкановски за два раунда.

В лагере Волкановски говорили о его преимуществе в скорости, отличном футворке и умении быстро заходить на дистанцию атаки и уходить, не получив урона. Здесь же – умение быстро вставать после тейкдаунов. Тренер Волкановски по БЖЖ Крейг Джонс озвучивал вариант победы скручиванием пятки, но общее мнение, что самый большой шанс – победа по очкам.

Нейтральное мнение высказал Майкл Биспинг: «Если бой пройдет в стойке, то я отдаю предпочтение Волкановски. Прежде всего, у него длинные конечности, хоть он и меньше. Послушайте, он трижды побеждал Макса Холлоуэя. В стойке! У него лучше футворк, он более подвижный, у него отличный баланс, и, конечно, в легком дивизионе он будет сильнее, чем в полулегком. Вряд ли Волкановски остановит тейкдауны Махачева. Скорее всего, Алекс поднимется. Это будет повторяться раз за разом.

Мы увидим размен в стойке, и Ислам будет выглядеть хорошо. Думаю, в стойке Волкановски будет чаще попадать, а Ислам чаще переводить. Вряд ли Алекс воспользуется джиу-джитсу, потому что если он это сделает, то совершит ошибку, так как сыграет в игру Ислама».

Что произошло на самом деле?

1. Заскоки Волкановски на ближнюю дистанцию

Перед поединком казалось, что Волкановски придется сближаться и атаковать на заскоках, челноках, быстрыми сериями. Но в таких блицах Волкановски был слишком агрессивен и неаккуратен, часто бил по воздуху и проваливался. Это привело к значительно более низкой точности ударов (48%), чем средняя по карьере (56%).

Волкановски сближается с Махачевым

Мажет первым ударом

После чего Махачев проваливает его и уходит в сторону

Эксперты прогнозировали, что Махачев будет контрить сближения Волкановски через клинч и колени. Но вместо этого он показал хорошую работу ног (как на скриншотах выше) и отлично контратаковал на ближней дистанции.

Волкановски зашагивает на ближнюю дистанцию

Махачев контрит левым боковым

2. Контроль клетки

Блицы Волкановски не удавались только тогда, когда Махачев был в середине октагона. Борьба за центр клетки стала критически важной в этом поединке. Тот, кто больше времени контролировал пространство в раунде – его выигрывал.

Если Махачев шел вперед, то очень хорошо работал коленями, прижимал Волкановски к сетке ударами и делал попытки тейкдаунов. Если же вперед шел Волкановски – ударные комбинации из-за отсутствия пространства за спиной Махачева.

Середина клетки за Волкановски – он начинает комбинацию

По итогу которой Махачев оказывается на земле и делает неподготовленный проход

Махачев контролирует середину клетки

Волкановски прижат к сетке и получает множество тяжелых ударов

3. Работа с дистанции (лоу-кики и джебы)

Несмотря на прогнозы, Волкановски хорошо действовал на дистанции. Его джебы работали так же хорошо, как и против более низких соперников в полулегком весе: помогала постоянная смена стоек и очень высокая скорость.

Лоу-кики тоже были очень точными. Он попал 12 из 14 выброшенных ударов ногами против трех у Махачева, который, кстати, очень плохо от них защищался. Он не делал подставки, не убирал ногу под себя, не оттягивался.

И вот к чему это приводило:

Махачев убирает ногу в сторону от удара, а не выставляет на удар, из-за чего лоу-кик Волкановски заходит прямо под колено

4. Клинч

Как и ожидалось, Махачев побеждал в большинстве ситуаций в клинче. В этом положении Махачев нанес 12 ударов, что более чем одна пятая часть всех его акцентированных попаданий за поединок.

Важно отметить колени в корпус. Большой урон от этих ударов задолго до боя прогнозировал Хабиб: «Что произойдет с Волкановски? Клинч и много ударов коленями. Он пропустит немало ударов коленями».

Не забываем про броски. В этом поединке Махачев показал несколько прекрасных переводов из клинча.

Вот один из них:

Махачев делает рывок в одну сторону

И резко тянет в другую, делая подножку

5. Контроль Махачева после тейкдаунов

До поединка Волкановски говорил: «Даже если он уложит меня, я сразу же встану». Можно сказать, что у него получилось. За исключением двух моментов, когда Волкановски отдавал спину, у Махачева было лишь 2:08 минуты контроля с двух тейкдаунов. Нужно понимать, что на UFCStats учитывается время контроля и в клинче, и в партере, поэтому в реальности это время было еще меньше.

Почему так получалось?

Проблемы – в деталях. Во втором раунде, который вызвал основные судейские споры, Махачев дважды плохо удержал соперника после тейкдауна. Это случилось по двум причинам: а) отличная работа Волкановски в момент проведения тейкдауна Махачевым; б) плохая работа Ислама по развитию атаки сразу после перевода.

Объясняем на примере:

Махачев выполняет выведение из равновесия скручиванием («циркуль»)

Волкановски тянет правой рукой левую ногу Махачева, лишая его равновесия

Это дает Волкановски время занять хорошую позицию. Махачев же не успевает продвинуться выше по корпусу соперника, таким образом осуществляя давление не на грудь (куда необходимо), а в область таза.

Еще у Волкановски свободна правая рука – важная точка опоры. В такой ситуации даже Махачеву не хватило физической силы, чтобы удержать соперника на земле.

6. Контроль со спины

Два раунда, в которых Махачев забирал спину Волкановски, были самыми простыми для оценки. Чистые 10-9, с которыми не спорил никто. Но некоторые фанаты упрекали Махачева, что он не предпринимал активных действий, находясь в очень выгодной позиции. Но на самом деле получить большее из этих позиций было трудно.

Волкановски стоит на колене и прижал Махачева к сетке – для обоих бойцов форсировать дальнейшее развитие позиции рискованно.

В четвертом раунде было несколько моментов, когда Махачев мог перейти из бэк-маунта в фулл-маунт. Об этом после боя ему говорил Хабиб Нурмагомедов: «Роль Хабиба в углу неоценима. Он позвонил и сразу сказал: «Когда спину забрал, почему не попытался наверх перейти?» Но Махачев выбрал более надежный вариант и оказался прав, забрав раунд.

7. Физическая подготовка Махачева

«Нам не дали времени на восстановление. А Волкановски восстановление не нужно – ему не пришлось гонять много веса перед боем. Все было на его стороне – весогонка, погода», – говорил Махачев. Это правда: в Австралии после взвешивания на восстановление давалось 24 часа против 36 часов на турнирах в США. Но было ли влияние короткого восстановления критическим?

Выше мы объяснили, почему поединок вышел таким конкурентным. Дело далеко не в коротком восстановлении. Махачев проседал в некоторых технических моментах: недорабатывал после тейкдаунов, иногда терял контроль в клинче, недостаточно хорошо защищался от джебов, лоу-киков и отдавал пространство Волкановски. Это все никак не связано со временем восстановления.

Единственное, что может быть связано – провал в пятом раунде. Там Махачев заметно просел в активности, полностью отдал контроль клетки, действовал как будто на инстинктах, а в конце раунда упал в нокдаун. Это действительно может быть связано с малым временем восстановления, но говорить однозначно нельзя, так как до этого мы не видели Махачева в пятых раундах.

Но очевидно, что в Абу-Даби Махачеву однозначно будет проще. Он больше месяца там, акклиматизировался, выступит на привычной арене и в привычных условиях.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane