Из поп-MMA в UFC – на что способен Шара Буллет?

Супердебют в Абу-Даби.

21 октября на UFC 294 состоится первый в промоушене поединок Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет. Он подерется с крепким средневесом Бруно Силвой, не так давно тестировавшим Алекса Перейру.

Как боец, прославившийся выступлениями в промоушенах «Наше дело» и RCC, покажет себя в UFC и насколько он хорош на самом деле?

Магомедов начинал с футбола в Дагестане, а в итоге оказался на турнирах по тайскому боксу в Таиланде

В детстве Магомедов занимался футболом, но закончил – из-за драки после одного из матчей. «Нужно было разрешить ситуацию. Надо было выйти один на один подраться. И мне тренер в этот момент говорит: «Либо ты сейчас садишься и едешь с командой обратно в Буйнакск, либо ты больше не игрок нашей команды». Сделал выбор в пользу драки», – рассказывал Шара Буллет.

После окончания футбольной карьеры Магомедов выбрал нетрадиционный для Дагестана вид единоборств – бокс, а потом перешел в кикбоксинг. Именно в кикбоксинге сформировался знаменитый стиль Шары Буллета с множеством разнообразных киков.

После переезда в Москву на учебу Магомедов стал активно заниматься тайским боксом, который добавил его стилю остроты и жесткости в клинче. Это быстро принесло результат – победа на Кубке Москвы по тайскому боксу.

После окончания университета Магомедов продолжил заниматься кикбоксингом и тайским боксом. Он участвовал в соревнованиях по кикбоксингу в Китае – тех же, где дрался Исраэль Адесанья. Там Шара Буллет пересекался со спарринг-партнером Адесаньи Майком Матетой.

«Я дрался в Китае с Блуд Даймондом [прозвище Матеты], неплохим ударником считался. Он друг и спарринг-партнер Адесаньи, вместе в Новой Зеландии тренируются», – говорил Магомедов.

После того как Магомедова в феврале-2019 засудили в поединке по кикбоксингу на турнире Fair Fight в Екатеринбурге, он переехал из Москвы в Таиланд. Там участвовал в локальных турнирах по тайскому боксу, которые знамениты жесткостью и тяжелейшими условиями. В них Шара отточил навыки тайского бокса и после этого перешел в ММА.

«У парня элементарно денег не было». Шара Буллет заходил в «Наше дело», а потом выдал серию нокаутов в Fight Nights

Популярность Шары Буллета прокачали поп-ММА. «Почему он пошел в «Наше дело» драться? У парня элементарно денег не было. Надо же было как-то питание покупать, фарму, экипировку», – говорил тренер Магомедова Гор Азизян.

Первый бой в промоушене «Наше дело» Магомедов провел против ветерана ММА с отрицательным рекордом 12-13 Василия Зубкова. В нем сразу же считывалась школа тайского бокса – классическая стойка с высоко поднятыми руками, прижатыми локтями и опущенной головой.

Зубков сопротивлялся лишь в первом раунде. Во втором и третьем Магомедов полностью перехватил инициативу, показал весь арсенал киков, чем определенно запомнился публике, и несколько раз попал руками.

При этом было заметно, что его бокс еще не очень хорош. Даже такой боец, как Зубков, попадал по Магомедову в разменах на близкой дистанции. Протестировать Шару Буллета в партере у Зубкова не вышло.

Следующий соперник Магомедова, Эльдар Гарафутдинов, перевел его в партер уже на первых секундах поединка. Шара Буллет слишком агрессивно пошел в прессинг, Гарафутдинов поймал его на противоходе и сделал проход в две ноги. Магомедов попытался выйти из него за счет силы, а не техники, что привело к бэк-маунту.

Магомедова спасло правило 30 секунд в партере. Рефери поднял бойцов в стойку, после чего Шара Буллет снова отдал спину – на этот раз уже в стойке после неудачного бэкфиста. Гарафутдинов повис на спине Магомедова, после чего они упали в партер. Спустя 30 секунд бойцы снова вернулись в стойку, и там Магомедов все-таки попал бэкфистом, который пошатнул Гарафутдинова.

После этого бой пошел по сценарию Шары Буллета. Он несколько раз был близок к финишу, легко вскрывал защиту Гарафутдинова и замедлял его лоу-киками. Магомедов забрал закономерную победу решением, несмотря на не самое лучшее начало.

В июле-2021 Магомедов дебютировал в российской профессиональной лиге AMC Fight Nights. Первый поединок – против Якуба Кедиева. Шара Буллет выглядел бойцом совершенно другого уровня, который уничтожил киками печень Кедиева, после чего забил коленями в тайском клинче – классика кикбоксинга и муай-тая.

Бой против Михаила Аллахвердяна сложился уже не так просто. Большую часть раунда Шара Буллет провел в клинче спиной к клетке. Его соперник тем временем постоянно набрасывал удары, которые в итоге стали причиной гематомы под правым глазом Магомедова.

Этот бой стал не первым, в котором его контролировали в клинче – казалось, что Шара Буллет не совсем понимал, как развивать позицию или ему просто не хватало физической силы. Но за оставшееся время первого раунда он нокаутировал уставшего соперника.

Аллахвердян идет на Магомедова с опущенной от усталости рукой

Магомедов наказывает соперника за ошибку

Поединки в RCC привели Шару Буллета к контракту с UFC. Чем он в них запомнился?

После мисматча против Йоэля дос Сантоса, закончившегося красивым нокаутом хук-киком, и еще одного финиша в первом раунде против ветерана на серии поражений Родриго Карлоса Магомедов перешел в RCC. Первый поединок он провел против Сергея Мартынова.

В этом бою Магомедов выглядел более физически крепким, чем в предыдущих поединках. Но это не мешало ему поддерживать высочайший темп киков, который принес победу.

Магомедов постоянно угрожал ударами ногами в корпус, в ноги, переводил на голову с помощью удара знак вопроса, тем самым замедляя Мартынова. В начале поединка у Шары Буллета были проблемы с боксом: казалось, что Мартынов перебьет его на ближней дистанции, но к концу поединка инициатива перешла обратно.

Поединок, после которого Шару Буллета подписали в UFC, прошел в декабре-2022 против Михаила Рагозина. Весь первый раунд проходил по обычному сценарию поединков Магомедова: он держал соперника на дистанции киками, не давая выйти на ближнюю дистанцию и замедляя передвижение. Рагозин пытался контрить. Один из вариантов – контратака на миддл-кик Магомедова:

Несмотря на то что раунд в целом забирал Шара Буллет, Михаил Рагозин зацепился в конце – сделал нырок и подсечку под бэкфист, после чего забрал спину Магомедова.

Во втором и третьем раунде Шара Буллет снова значительно переработал оппонента. Он так же отбивал лоу-киками ноги Рагозина, нередко миксуя с миддл-киками, а на попытки соперника сблизиться и навязать бокс или пройти в ноги отвечал коленом.

В обоих поединках в RCC Шарабутдин Магомедов перерабатывал оппонентов. Такой темп киков, их вариативность и, что самое главное, четкая направленность на замедление соперника не оставили шансов выдержать все три раунда в стабильном темпе. Сам Магомедов тоже замедлялся, но не так значительно, как его соперники.

Так чего же ожидать от Шары Буллета в UFC?

Шара Буллет – выделяющийся боец. Он обладает базой из двух самых эффективных ударных видов спорта в ММА: кикбоксинге и тайском боксе. Комбинация элементов из этих двух видов дает нам топовую ударку – одновременно жесткую и выверенную (когда он не заигрывается и не начинает крутить вертушки), эффективную на ближних и дальних дистанциях.

Удары ногами действительно поражают. Серийность, темп, сила, точность, связки с финтами и ударами руками делают его кики сверхопасными. Способность быть активным в течение трех раундов при сохранении силы удара впечатляет не меньше. Местами Шара Буллет напоминает Яира Родригеса – с чуть меньшим арсеналом, но большей стабильностью.

Но есть спорные моменты. Первый – его бокс. Соперники редко сближались с Магомедовым на дистанцию удара руками, но, когда у них получалось, появлялись проблемы. Есть ощущение, что Шара Буллет настолько привык к тому, что его не могут достать из-за киков, что, когда с ним все-таки сближаются, он не ожидает этого и пропускает.

Атакующий бокс мы не можем оценить, потому что Шара достаточно редко его использует против свежих оппонентов – обычно Магомедов бьет руками, когда понимает, что соперник достаточно замедлился.

В клинче тоже есть две разные картинки. Первая – как Магомедов уничтожает всех в тайском клинче. Это действительно топовый уровень, каждый тайский клинч Шары Буллета – гарантированные попадания коленями и локтями. Вторая – то, как Михаил Аллахвердян контролировал его большую часть раунда, удерживая в одном положении у клетки.

Что из этого мы увидим в UFC? Вероятно, и то, и то. Вопрос только в том, выйдет ли Магомедов из вторых ситуаций с небольшим уроном (как это было с Аллахвердяном).

Самое непонятное – борьба. Мы видели, как Шару Буллета валили на землю в первых поединках в поп-ММА. При этом уже в RCC самбисту Рагозину не удалось перевести и контролировать его на земле. Сейчас мы видим, как Магомедов выступает на турнирах по грэпплингу.

Кажется, что он прогрессирует в борьбе, но настоящего теста мы еще не видели. «Шара не «ноль» в борьбе, он держится, встает, свалить его не так просто. Мы же видим, что он выступает по грэпплингу. Значит, готовится и работает над борьбой», – сказал Рамазан Исмаилов.

Если окажется, что уровень грэпплинга действительно вырос, то Магомедов станет угрозой в среднем весе UFC. Бруно Силва станет скорее тестом его ударки. Если все получится удачно, следующим вполне могут дать борца. Ждем первого поединка самого зрелищного дагестанца со времен Забита Магомедшарипова.

Фото: Instagram/shara_bullet77