Из поп-MMA в UFC – на что способен Шара Буллет?
Супердебют в Абу-Даби.
21 октября на UFC 294 состоится первый в промоушене поединок Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет. Он подерется с крепким средневесом Бруно Силвой, не так давно тестировавшим Алекса Перейру.
Как боец, прославившийся выступлениями в промоушенах «Наше дело» и RCC, покажет себя в UFC и насколько он хорош на самом деле?
Магомедов начинал с футбола в Дагестане, а в итоге оказался на турнирах по тайскому боксу в Таиланде
В детстве Магомедов занимался футболом, но закончил – из-за драки после одного из матчей. «Нужно было разрешить ситуацию. Надо было выйти один на один подраться. И мне тренер в этот момент говорит: «Либо ты сейчас садишься и едешь с командой обратно в Буйнакск, либо ты больше не игрок нашей команды». Сделал выбор в пользу драки», – рассказывал Шара Буллет.
После окончания футбольной карьеры Магомедов выбрал нетрадиционный для Дагестана вид единоборств – бокс, а потом перешел в кикбоксинг. Именно в кикбоксинге сформировался знаменитый стиль Шары Буллета с множеством разнообразных киков.
После переезда в Москву на учебу Магомедов стал активно заниматься тайским боксом, который добавил его стилю остроты и жесткости в клинче. Это быстро принесло результат – победа на Кубке Москвы по тайскому боксу.
После окончания университета Магомедов продолжил заниматься кикбоксингом и тайским боксом. Он участвовал в соревнованиях по кикбоксингу в Китае – тех же, где дрался Исраэль Адесанья. Там Шара Буллет пересекался со спарринг-партнером Адесаньи Майком Матетой.
«Я дрался в Китае с Блуд Даймондом [прозвище Матеты], неплохим ударником считался. Он друг и спарринг-партнер Адесаньи, вместе в Новой Зеландии тренируются», – говорил Магомедов.
После того как Магомедова в феврале-2019 засудили в поединке по кикбоксингу на турнире Fair Fight в Екатеринбурге, он переехал из Москвы в Таиланд. Там участвовал в локальных турнирах по тайскому боксу, которые знамениты жесткостью и тяжелейшими условиями. В них Шара отточил навыки тайского бокса и после этого перешел в ММА.
«У парня элементарно денег не было». Шара Буллет заходил в «Наше дело», а потом выдал серию нокаутов в Fight Nights
Популярность Шары Буллета прокачали поп-ММА. «Почему он пошел в «Наше дело» драться? У парня элементарно денег не было. Надо же было как-то питание покупать, фарму, экипировку», – говорил тренер Магомедова Гор Азизян.
Первый бой в промоушене «Наше дело» Магомедов провел против ветерана ММА с отрицательным рекордом 12-13 Василия Зубкова. В нем сразу же считывалась школа тайского бокса – классическая стойка с высоко поднятыми руками, прижатыми локтями и опущенной головой.
Зубков сопротивлялся лишь в первом раунде. Во втором и третьем Магомедов полностью перехватил инициативу, показал весь арсенал киков, чем определенно запомнился публике, и несколько раз попал руками.
При этом было заметно, что его бокс еще не очень хорош. Даже такой боец, как Зубков, попадал по Магомедову в разменах на близкой дистанции. Протестировать Шару Буллета в партере у Зубкова не вышло.
Следующий соперник Магомедова, Эльдар Гарафутдинов, перевел его в партер уже на первых секундах поединка. Шара Буллет слишком агрессивно пошел в прессинг, Гарафутдинов поймал его на противоходе и сделал проход в две ноги. Магомедов попытался выйти из него за счет силы, а не техники, что привело к бэк-маунту.
Магомедова спасло правило 30 секунд в партере. Рефери поднял бойцов в стойку, после чего Шара Буллет снова отдал спину – на этот раз уже в стойке после неудачного бэкфиста. Гарафутдинов повис на спине Магомедова, после чего они упали в партер. Спустя 30 секунд бойцы снова вернулись в стойку, и там Магомедов все-таки попал бэкфистом, который пошатнул Гарафутдинова.
После этого бой пошел по сценарию Шары Буллета. Он несколько раз был близок к финишу, легко вскрывал защиту Гарафутдинова и замедлял его лоу-киками. Магомедов забрал закономерную победу решением, несмотря на не самое лучшее начало.
В июле-2021 Магомедов дебютировал в российской профессиональной лиге AMC Fight Nights. Первый поединок – против Якуба Кедиева. Шара Буллет выглядел бойцом совершенно другого уровня, который уничтожил киками печень Кедиева, после чего забил коленями в тайском клинче – классика кикбоксинга и муай-тая.
Бой против Михаила Аллахвердяна сложился уже не так просто. Большую часть раунда Шара Буллет провел в клинче спиной к клетке. Его соперник тем временем постоянно набрасывал удары, которые в итоге стали причиной гематомы под правым глазом Магомедова.
Этот бой стал не первым, в котором его контролировали в клинче – казалось, что Шара Буллет не совсем понимал, как развивать позицию или ему просто не хватало физической силы. Но за оставшееся время первого раунда он нокаутировал уставшего соперника.
Аллахвердян идет на Магомедова с опущенной от усталости рукой
Магомедов наказывает соперника за ошибку
Поединки в RCC привели Шару Буллета к контракту с UFC. Чем он в них запомнился?
После мисматча против Йоэля дос Сантоса, закончившегося красивым нокаутом хук-киком, и еще одного финиша в первом раунде против ветерана на серии поражений Родриго Карлоса Магомедов перешел в RCC. Первый поединок он провел против Сергея Мартынова.
В этом бою Магомедов выглядел более физически крепким, чем в предыдущих поединках. Но это не мешало ему поддерживать высочайший темп киков, который принес победу.
Магомедов постоянно угрожал ударами ногами в корпус, в ноги, переводил на голову с помощью удара знак вопроса, тем самым замедляя Мартынова. В начале поединка у Шары Буллета были проблемы с боксом: казалось, что Мартынов перебьет его на ближней дистанции, но к концу поединка инициатива перешла обратно.
Поединок, после которого Шару Буллета подписали в UFC, прошел в декабре-2022 против Михаила Рагозина. Весь первый раунд проходил по обычному сценарию поединков Магомедова: он держал соперника на дистанции киками, не давая выйти на ближнюю дистанцию и замедляя передвижение. Рагозин пытался контрить. Один из вариантов – контратака на миддл-кик Магомедова:
Несмотря на то что раунд в целом забирал Шара Буллет, Михаил Рагозин зацепился в конце – сделал нырок и подсечку под бэкфист, после чего забрал спину Магомедова.
Во втором и третьем раунде Шара Буллет снова значительно переработал оппонента. Он так же отбивал лоу-киками ноги Рагозина, нередко миксуя с миддл-киками, а на попытки соперника сблизиться и навязать бокс или пройти в ноги отвечал коленом.
В обоих поединках в RCC Шарабутдин Магомедов перерабатывал оппонентов. Такой темп киков, их вариативность и, что самое главное, четкая направленность на замедление соперника не оставили шансов выдержать все три раунда в стабильном темпе. Сам Магомедов тоже замедлялся, но не так значительно, как его соперники.
Так чего же ожидать от Шары Буллета в UFC?
Шара Буллет – выделяющийся боец. Он обладает базой из двух самых эффективных ударных видов спорта в ММА: кикбоксинге и тайском боксе. Комбинация элементов из этих двух видов дает нам топовую ударку – одновременно жесткую и выверенную (когда он не заигрывается и не начинает крутить вертушки), эффективную на ближних и дальних дистанциях.
Удары ногами действительно поражают. Серийность, темп, сила, точность, связки с финтами и ударами руками делают его кики сверхопасными. Способность быть активным в течение трех раундов при сохранении силы удара впечатляет не меньше. Местами Шара Буллет напоминает Яира Родригеса – с чуть меньшим арсеналом, но большей стабильностью.
Но есть спорные моменты. Первый – его бокс. Соперники редко сближались с Магомедовым на дистанцию удара руками, но, когда у них получалось, появлялись проблемы. Есть ощущение, что Шара Буллет настолько привык к тому, что его не могут достать из-за киков, что, когда с ним все-таки сближаются, он не ожидает этого и пропускает.
Атакующий бокс мы не можем оценить, потому что Шара достаточно редко его использует против свежих оппонентов – обычно Магомедов бьет руками, когда понимает, что соперник достаточно замедлился.
В клинче тоже есть две разные картинки. Первая – как Магомедов уничтожает всех в тайском клинче. Это действительно топовый уровень, каждый тайский клинч Шары Буллета – гарантированные попадания коленями и локтями. Вторая – то, как Михаил Аллахвердян контролировал его большую часть раунда, удерживая в одном положении у клетки.
Что из этого мы увидим в UFC? Вероятно, и то, и то. Вопрос только в том, выйдет ли Магомедов из вторых ситуаций с небольшим уроном (как это было с Аллахвердяном).
Самое непонятное – борьба. Мы видели, как Шару Буллета валили на землю в первых поединках в поп-ММА. При этом уже в RCC самбисту Рагозину не удалось перевести и контролировать его на земле. Сейчас мы видим, как Магомедов выступает на турнирах по грэпплингу.
Кажется, что он прогрессирует в борьбе, но настоящего теста мы еще не видели. «Шара не «ноль» в борьбе, он держится, встает, свалить его не так просто. Мы же видим, что он выступает по грэпплингу. Значит, готовится и работает над борьбой», – сказал Рамазан Исмаилов.
Если окажется, что уровень грэпплинга действительно вырос, то Магомедов станет угрозой в среднем весе UFC. Бруно Силва станет скорее тестом его ударки. Если все получится удачно, следующим вполне могут дать борца. Ждем первого поединка самого зрелищного дагестанца со времен Забита Магомедшарипова.
Махачев против Оливейры – бессмысленный бой. Мы снова увидим избиение
Фото: Instagram/shara_bullet77
Нас ждет ударка .