Шара Буллет чуть не потерял глаз и два года жил за счет родителей – перенес восемь операций

Загадочный образ пирата.

21 октября Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов дебютирует в UFC. Он прославился в поп-ММА, мог подраться с Владимиром Минеевым, а сейчас – врывается в главный промоушен планеты.

Шара колоритно выглядит: длинные рыжие волосы и борода, а еще – мутный правый глаз. Что случилось и видит ли он им?

Магомедов травмировал глаз в 2016-м и чуть не потерял зрение. Он долго не шел к врачам, пережил восемь операций и два года жил на деньги родителей

Когда Магомедова пригласили в UFC, не все верили, что он пройдет проверки. Первая проблема – допинг-контроль, вторая – медкомиссия. Из-за USADA дебют постоянно откладывался. В мае Магомедов рассказывал, что у него три раза находили мельдоний, поэтому он почти год простаивал:

«Допинг-комиссия уже полгода меня испытывает, в пятый раз взяли анализ. Позапрошлый анализ пришел – и в третий раз уже «Милдронат» в крови показало. Полгода минимум я его уже не употреблял, это задерживает дебют в UFC. Все, кто болел коронавирусом, они все «Милдронат» принимали. Это как витамин для сердца».

Проблемы с глазом – история из 2016-го. Магомедов травмировал его, но даже не понял, на тренировке или в бою. Зрение постепенно ухудшалось, а он не шел к врачам и продолжал тренироваться. Магомедов выступал в плотном графике и скрывал проблему: думал, что у него спазм глаза, который пройдет.

Но все оказалось хуже: когда Шара пришел к врачам, они диагностировали отслоение сетчатки глаза. «Я халатно отнесся к проблеме и поздно обратился к врачам, продолжая выступать и убеждая себя, что все пройдет», – признавался Магомедов.

К счастью, врачи спасли его глаз и разрешили выступать в ММА. Магомедову сделали восемь операций, а на лечение ушло полтора года. Сейчас он заверяет, что глаз видит силуэты и не мешает драться. Хотя соперники думают, что у них преимущество:

«Я вижу правым глазом, боям это не мешает. Хуже уже не будет. Я вижу все четко, не переживайте. Соперники пытаются бить справа, но это им не помогает».

Шара долго не шел к врачам, но его можно понять. В 2016-м он был неизвестным бойцом и много выступал, чтобы заработать. За первый бой в ММА Магомедов получил всего $2 тысячи. Поэтому травма и лечение стали проблемой для семьи:

«Прилично денег отняло. Я тогда был на попечении у родителей. В сложную ситуацию попал – два года не тренировался, не дрался. Всю мою карьеру можно разделить на «до» и «после». Но после травмы я собрался с мыслями, друзья в меня верили, и все получилось».

Магомедов не любит вспоминать лечение из-за неприятных ощущений – глаз почти «вытаскивали». До операции он сильно нервничал, смотрел видео и панически боялся укола в глаз: «Они его протыкают с двух‑трех сторон. Один прокол – это камера, а два других – что‑то откачать, закачать. У меня было много разных этапов, глаз помучили конкретно».

Шаре выбили зуб в драке у московской «Чайханы». А в Дагестане он сломал руку, ударив аппарат для измерения силы

Врачи сохранили зрение Шары, но глаз изменился – на нем образовалось бельмо. Сейчас это фишка, которая только добавляет колорита. Магомедов заключил контракт с UFC на три боя, а фанаты уже сравнивают его с Майклом Биспингом, который дрался без одного глаза и стал чемпионом. Биспинг получил травму в бою с Витором Белфортом, а потом годами обманывал медкомиссии.

Глаз не единственная травма Шары – еще у него нет переднего зуба. Все из-за драки у «Чайханы №1» в Москве, где Шара ввязался в конфликт и пропустил удар:

«Разговор пошел неприятный, не в то русло. Сейчас мы с ним дружим, но тогда не знакомы были, вспылили. Не стали друг друга слушать, что-то выяснять, просто выбежали из «Чайханы» и помесили друг друга. Я зуб потерял, он тоже пропустил удар».

Третья травма, про которую рассказывал Шара – перелом кисти. Забавная история произошла в Дагестане, где на улице много автоматов для проверки силы удара. Шара всегда выбивал на них рекорды, но однажды не захотел – был уставший после сборов. Друг уговаривал, а потом решил разнести автомат в одиночку: кинул много денег и без остановки бил по силомеру.

Магомедов согласился ударить последним – как оказалось, зря: когда он замахнулся, груша неожиданно вернулась в автомат, поэтому удар пришелся прямо в табло. Шара закричал от боли и злости на друга, который его подставил. Он сломал кость в кисти и вышел на бой с Сергеем Мартыновым с травмой.

Фото: Instagram/shara_bullet77