Петр Ян, Александр Волков и брат Хабиба подерутся на UFC Fight Night 221: онлайн турнира в Лас-Вегасе
Что нужно о UFC Fight Night 221 до боев?
Всем привет!
🇷🇺 Очень русский ивент в Лас-Вегасе – в основном карде выступят сразу три бойца из России: Петр Ян, Александр Волков и Саид Нурмагомедов. В прелимах против Диего Феррейры подерется брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов.
Главное событие – бой в легчайшем весе между вторым и третьим номерами Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Ян возвращается после поражения от Шона О’Мэлли в октябре-2022. После завоевания пояса чемпиона в 2020 году он проиграл три из четырех боев.
Соглавное событие – бой Александра Волкова и Александра Романова. В 2022 году Волков дрался дважды: проиграл Тому Аспиналлу и победил Жаирзиньо Розенстрайка. Романов – 13-й номер тяжелого веса, который вышел на Волкова после поражения от Марчина Тыбуры.
Бои основного карда:
• Петр Ян – Мераб Двалишвили
• Александр Волков – Александр Романов
• Рикардо Рамос – Остин Линго
• Саид Нурмагомедов – Джонатан Мартинес
• Витор Петрино – Антон Туркалдж
Бои основного карда начнутся 12 марта в 02:00 по московскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию!
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