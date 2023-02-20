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Петр Ян, Александр Волков и брат Хабиба подерутся на UFC Fight Night 221: онлайн турнира в Лас-Вегасе

Абубакар Нурмагомедов Абубакар Нурмагомедов
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Петр Ян Петр Ян
Александр Волков Александр Волков
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Петр Ян - Двалишвили
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Что нужно о UFC Fight Night 221 до боев?

Всем привет!

🇷🇺 Очень русский ивент в Лас-Вегасе – в основном карде выступят сразу три бойца из России: Петр Ян, Александр Волков и Саид Нурмагомедов. В прелимах против Диего Феррейры подерется брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов.

Главное событие – бой в легчайшем весе между вторым и третьим номерами Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Ян возвращается после поражения от Шона О’Мэлли в октябре-2022. После завоевания пояса чемпиона в 2020 году он проиграл три из четырех боев.

Соглавное событие – бой Александра Волкова и Александра Романова. В 2022 году Волков дрался дважды: проиграл Тому Аспиналлу и победил Жаирзиньо Розенстрайка. Романов – 13-й номер тяжелого веса, который вышел на Волкова после поражения от Марчина Тыбуры.

Бои основного карда:

Петр Ян – Мераб Двалишвили

Александр Волков – Александр Романов

Рикардо Рамос – Остин Линго

Саид Нурмагомедов – Джонатан Мартинес

Витор Петрино – Антон Туркалдж

Бои основного карда начнутся 12 марта в 02:00 по московскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию!

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