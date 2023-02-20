Петр Ян, Александр Волков и брат Хабиба подерутся на UFC Fight Night 221: онлайн турнира в Лас-Вегасе

Всем привет!

🇷🇺 Очень русский ивент в Лас-Вегасе – в основном карде выступят сразу три бойца из России: Петр Ян, Александр Волков и Саид Нурмагомедов. В прелимах против Диего Феррейры подерется брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов.

Главное событие – бой в легчайшем весе между вторым и третьим номерами Петром Яном и Мерабом Двалишвили. Ян возвращается после поражения от Шона О’Мэлли в октябре-2022. После завоевания пояса чемпиона в 2020 году он проиграл три из четырех боев.

Соглавное событие – бой Александра Волкова и Александра Романова. В 2022 году Волков дрался дважды: проиграл Тому Аспиналлу и победил Жаирзиньо Розенстрайка. Романов – 13-й номер тяжелого веса, который вышел на Волкова после поражения от Марчина Тыбуры.

Бои основного карда :

• Петр Ян – Мераб Двалишвили

• Александр Волков – Александр Романов

• Рикардо Рамос – Остин Линго

• Саид Нурмагомедов – Джонатан Мартинес

• Витор Петрино – Антон Туркалдж

Бои основного карда начнутся 12 марта в 02:00 по московскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию!