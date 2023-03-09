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Соперник Яна – бывший грузчик, который набил тату с Грузией и называл Сталина диктатором

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Мераб Двалишвили Мераб Двалишвили
Петр Ян – Двалишвили Петр Ян – Двалишвили
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Мераб Двалишвили – лучший друг Алджамейна Стерлинга.

В ночь на 12 марта на UFC Fight Night в Лас-Вегасе в главном событии Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили

Что нужно знать о сопернике Яна?

Набил тату с Грузией и не любит Сталина: «Он был диктатором»

Мераб Двалишвили родился в Грузии. Нищета и криминал вокруг – на фоне этого Двалишвили постоянно дрался и через улицы Тбилиси пришел к увлечению боями. Он занимался дзюдо, борьбой и самбо – и уехал в США, чтобы построить карьеру в MMA.

Двалишвили больше 10 лет живет в США, но не забывает о Грузии. На каждый бой он выходит в папахе: «Да, мы, кавказские народы, имеем такую традицию. Конечно, мой дед и старшие люди используют этот головной убор. Мы жили в горах, водили животных и много времени проводили на холодном воздухе, поэтому носили такие папахи. Это наша кавказская историческая традиция. Я просто хочу показать людям, откуда я и какие у нас традиции».

До общего запрета Двалишвили выходил в октагон с флагом Грузии, а потом придумал обход: «Я получил электронное письмо, мне сказали, что брать с собой флаг на следующий бой нельзя – я взял и сделал татуировку. Грузия близка моему сердцу, и я всегда буду представлять ее самым достойным образом».

И так высказывался о Сталине: «Мне лично не нравится Иосиф Сталин. Я знаю, что он родился в Грузии, но не думаю, что он был грузином. То, что Сталин делал с людьми – убивал их и был диктатором. Может быть, он и выиграл войну против фашистов, но был диктатором и уничтожал людей, отправлял их в Сибирь [в лагеря]. Убил столько людей, его политика убила столько людей... Мне он не нравится, грузинам он не нравится». 

Брал кредит для подготовки к бою и работал грузчиком, когда уже дебютировал в UFC

После переезда в США Двалишвили думал, что несколько успешных боев приведут его к чемпионству, но появились проблемы – и с поиском зала, и с тренерами. Только спустя несколько месяцев он попал в команду к Мэтту Серре и Рею Лонго. 

В 2014 году Двалишвили дебютировал в ММА как профессионал, но сразу проиграл. Потом добавилось еще одно поражение. Двалишвили сильно переживал, потому что переход в UFC казался невозможным – после этого он не выступал полтора года.

Но вернулся в спорт и за год выиграл пять боев подряд. В 2017-м Дана Уайт на шоу Dana White: Lookin’ for a Fight посетил ивент RING OF COMBAT, где Двалишвили дрался против непобежденного Рауфена Стотса. Тогда все следили за Стотсом, но Двалишвили вырубил его за 15 секунд – и сразу получил контракт с UFC.

Он проиграл в дебютном бою Фрэнки Саенсу. Дальше – еще одно поражение от Рики Симона, которому присудили победу удушающим уже после финального гонга. Тогда Двалишвили работал грузчиком – бонус за бой вечера стал спасением.

Он рассчитывал, что благодаря этому полностью сфокусируется на карьере бойца. Даже после дебюта в UFC ему не хватало денег на подготовку. Через полгода бонусные деньги кончились, поэтому ради тренировочного лагеря перед третьим боем он взял кредит и вернулся к работе.

«Сейчас мне кажется невообразимым, как я мог совмещать работу и карьеру бойца, – рассказывал Двалишвили. – Сначала в США я работал грузчиком. Это была очень тяжелая работа, мне нужно было вставать в четыре утра и ехать очень далеко. Совмещать это с тренировками было невозможно. Никто из ребят-грузин, с которыми мы туда устраивались, не проработал долго – вот так там было тяжело.

Потом я попал на стройку через одного нашего знакомого. Я помню первый день там: нам нужно было снять черепицу с крыши и заменить ее новой. Мы работали на улице, было очень холодно. В Тбилиси бывают холода, но, блин, в Нью-Йорке они гораздо жестче. Работать в такую погоду на воздухе – очень тяжело».

В сентябре-2018 Двалишвили выиграл первый бой в UFC – и больше не проигрывает. Сейчас он идет на серии из восьми побед, а в августе-2022 прошел Жозе Альдо.

Прозвище «Машина», пять девушек в США, 17 швов после прыжка в замерзший пруд

• Прозвище Двалишвили – «Машина». Так его назвали одноклубники за хорошее кардио. 

Алджамейн Стерлинг рассказывал: «Двалишвили не устает. Мы не зря зовем его «Машина». После спарринга с ним у меня остаются силы лишь на велосипед как дополнительное кардио, а Мераб легко может сразу же провести спарринг с одним, двумя, тремя, а, бывает, и с четырьмя бойцами. Он просто никогда не останавливается». 

Двалишвили считает, что со временем его кардио не просядет: «Если ты правильно тренируешься и ведешь здоровый образ жизни, то возраст не будет на тебя сильно влиять и в 35 лет. Посмотри на Гловера Тейшейру, на других действующих чемпионов – им всем в районе 35 лет. Только Брэндон Морено молодой, а остальным по 33 года минимум.

Я усердно тренируюсь и расту каждый день как боец. Мое отношение к делу – ребенок, который хочет учиться. Я постоянно пробую новые техники и ищу эффективные пути для роста. Думаю, буду драться и в 35 лет». 

• Боец из зала Двалишвили Кай Асакура сказал, что у Мераба пять девушек в США. На это Двалишвили ответил: «Я свободный парень, у меня нет жены. Соединенные Штаты – прекрасная страна, я никому не причиняю боль, не вру девушкам, говорю им правду. Иногда я в Лас-Вегасе, иногда в Нью-Йорке, иногда в других штатах, поэтому мне нужно немного любви, немного объятий. Когда я женюсь, тогда буду возить с собой везде жену, но сейчас…»

• Двалишвили – герой мема. Однажды он бегал в парке и увидел замерзший пруд – и нырнул туда:

«Я подумал, что там снег и вода, но оказалось, что там были лед и ветки деревьев. Как только я пробил лед, то почувствовал, что моя кожа лопнула. Когда наносили швы, то было еще больнее. Но теперь все хорошо. Чувствую себя прекрасно».

Итого – 17 швов и 10 тысяч новых подписчиков в соцсетях.

«Мы братья, понимаете?» Двалишвили дружит со Стерлингом – и из-за этого конфликтует с Яном

Отношение Двалишвили к Петру Яну – напряжение. На дуэли взглядов после церемонии взвешивания Ян толкнул Двалишвили, потому что тот назвал его сучкой.

«Для меня это больше, чем просто бой. Я должен драться за своих людей. Ничего личного, но, хотим мы этого или нет, это Россия против Грузии. Я должен биться жестко, победить и сделать своих людей счастливыми. Мы с командой должны доказать, что мы лучше», – говорил Двалишвили.

Конфликт начался после того, как одноклубник Двалишвили Алджамейн Стерлинг провел два боя с Яном. Первый состоялся весной 2021 года и завершился скандальной дисквалификацией из-за запрещенного удара коленом. В реванше Стерлинг победил раздельным решением судей.

Перед вторым боем на UFC 273 в апреле-2022 Двалишвили говорил, что будет сильно смеяться, когда Стерлинг разберет Яна и отправит его в Россию. После – опубликовал картинку: «Продолжай всех усмирять». 

Ян ответил: «Видел, что выкладывает Мераб. Прекрасно понимаю, для чего он это делает. У него же недавно спросили: «Хочешь драться с Петром Яном?» Он сказал, что сейчас хочет другой поединок. Болтать можно многое.

Я подошел к нему практически без камер [в Абу-Даби перед UFC 273], он сказал: «У тебя скоро бой, сосредоточься». Через два часа встречаю его на арене, где камеры, он выбегает с криками: «Держите меня». А два часа назад был совсем другим. Я понимаю, какую картину они гонят». 

Сам Двалишвили утверждает, что неприязни к Петру у него нет – он просто заступался за друга. Стерлинг ценит: «Без Мераба меня бы здесь не было, как и без меня не было бы Мераба. Мы тренируемся вместе, обмениваемся идеями. Хорошо иметь такого надежного товарища, который готов бескорыстно помочь в спорте, полном эгоистов».

Стерлинг и Двалишвили выступают в одном дивизионе, поэтому журналисты постоянно спрашивают их о совместном бое. Стерлинг сказал, что скорее оставит пояс и поднимется в весе, чем подерется с другом.

Так же говорил Двалишвили: «С первых же тренировок вместе Стерлинг заставил понять, каким же любителем я все это время был. С тех пор мы пашем вместе. Он сделал меня тем, кто я есть сейчас. Пожалуйста, не спрашивайте меня про бой с ним. Я никогда с ним не подерусь. Мы братья, понимаете?»

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Bierens de Haan; globallookpress.com/Louis Grasse/Keystone Press Agency; East News/AP Photo/ Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire, Justin Tang/The Canadian Press via AP; instagram.com/merab.dvalishvili

3 комментария

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Артём Сергеев
Ответ Александр Бэтмен
если бы не Сталин, ща бы коров пас до сих пор не умея читать и писать...в лучшем случае
Я, подзабыл, разве Сталин открыл промышленость и письменость?
+2
0
+2
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Артём Сергеев
нормальный вроде мэн
+1
0
+1
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Александр Бэтмен
если бы не Сталин, ща бы коров пас до сих пор не умея читать и писать...в лучшем случае
0
-4
-4
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