Изучаем гонорары по карьере и на UFC Fight Night 221.

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе Петр Ян подерется с Мерабом Двалишвили. Их бой возглавит турнир UFC Fight Night 221. Победа над Двалишвили вернет Яна в титульную гонку, поражение – ударит по перспективам.

Последний раз Ян участвовал в турнире серии Fight Night в 2018 году, когда нокаутировал Теруто Ишихару в первом раунде. Тогда его гонорар составил 40 тысяч долларов.

После этого он дрался в номерных турнирах. В четырех последних поединках Ян выиграл лишь раз – решением судей победил Кори Сэндхагена. В октябре-2022 он проиграл Шону О’Мэлли, а до этого дважды уступил Алджамейну Стерлингу.

Многим результат боя с О’Мэлли показался несправедливым. По словам Даниэля Кормье, Ян даже думал об уходе из UFC: «Петр так расстроен этим решением, что я слышал, он рассматривает другие варианты продолжения карьеры, потому что не чувствует, что в организации к нему относятся с должным уважением».

По данным портала MMA Salaries, за этот период он заработал около 2,5 миллиона долларов. Два из четырех боев были титульными, еще один – за временный пояс чемпиона. Только за второй поединок против Стерлинга Ян получил процент от PPV – сумма оценивается в 600 тысяч.

За титульник со Стерлингом Ян заработал больше миллиона, а бой с О’Мэлли принес 250 тысяч

Forbes отмечал, что за дебютный бой в UFC Ян заработал 43,5 тысячи долларов. Менеджер Саят Абдрахманов рассказывал: «Гонорар Петра за титульный бой на UFC 251 [против Жозе Альдо] в 10 раз больше суммы, которую он получил за дебют. Но со следующего боя начнутся совсем другие цифры. Вырастет спонсорская выплата от Reebok: новичку платят $3,5 тысячи, а чемпиону – $40 тысяч. Плюс будет доля от PPV».

В январе-2022 Петр Ян заключил с UFC новое соглашение на шесть боев. Этим он поделился в социальных сетях: «Подписали новый контракт c UFC на улучшенных условиях». С того момента Ян провел два поединка – реванш со Стерлингом и бой с О’Мэлли.

Портал MMA Salaries указывал, что базовая выплата Яну за выход на бой еще до нового соглашения составляла 200 тысяч долларов. Например, за поединок с Сэндхагеном он заработал почти полмиллиона: в дополнение к гарантированной сумме Ян получил бонус за победу (200 тысяч), бонус за лучший бой вечера (50 тысяч) и спонсорские выплаты (32 тысячи).

Реванш со Стерлингом прошел по условиям нового улучшенного контракта. Только за выход в октагон Ян получил 500 тысяч долларов, а процент от продаж трансляции принес ему еще 600 тысяч. Это самый большой заработок за один бой, но титульные поединки всегда приносят доход другого уровня. При этом сам Ян говорил, что получил за бой против Стерлинга меньше 35 миллионов рублей: «35 млн? Нет, таких денег нет».

Сколько Ян получает по условиям нового контракта с UFC?

Sportszion оценил гонорар Яна за бой с Шоном О’Мэлли в 200 тысяч долларов. Ранее MMA Salaries дал похожую цифру – 250 тысяч. Если данные правдивы и за выход на титульный поединок UFC платит в два раза больше прописанной в контракте суммы, то гарантированная выплата за бой с Мерабом Двалишвили составит около 250 тысяч.

Но это только базовая выплата. А из чего сложится полный гонорар Петра Яна за бой против Двалишвили?

Гарантированные деньги за выход в октагон – 250 тысяч долларов;

Бонус за победу – обычно он равен базовой выплате;

Рекламные деньги;

Бонусы (за лучший бой или лучшее выступление);

Личные бонусы Даны Уайта (5-10 тысяч долларов).

Если Ян не просто уверенно победит Двалишвили, а нокаутирует или заставит сдаться, то может рассчитывать на чек в 600 тысяч долларов. Главное – не доводить до судейского решения.

Фото: eastnews.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC via USA TODAY Sports/Sipa USA, Amy Kaplan/Icon Sportswire, Giuseppe CACACE / AFP