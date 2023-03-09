Тактический профайл экс-чемпиона UFC.

12 марта Петр Ян проведет очень важный бой – против Мераба Двалишвили: подерется за право остаться в элите легчайшего веса, не выпасть из титульной гонки и сохранить статус в мире смешанных единоборств.

Ян начал карьеру в UFC с серии из семи побед: среди побежденных – великие бойцы Юрайя Фейбер и Жозе Альдо и крепкие середняки Джон Додсон и Джимми Ривера.

Великие были уже на спаде, а середняки так и остались середняками. Реальную оппозицию на пути к титулу Ян не встретил, а когда вышел на защиты – начались трудности.

Может, Ян никогда не был настолько хорош, как мы думали?

«Лучший боксер в UFC». Ян отправлял соперников в нокдауны комбинациями и строит защиту на боксерских инстинктах

Петр Ян – топовый боксер по меркам ММА: настоящий прессингующий панчер с сумасшедшей силой, точностью удара и солидной защитой. Боксерские навыки не всегда хорошо транслируются в ММА. Доказано Джеймсом Тони, который был многократным чемпионом мира по боксу, перешел в ММА и проиграл Рэнди Кутюру (на тот момент ему было 47 лет) в первом раунде. Это связано не только с тем, что в боксе нет киков и борьбы. Из-за особенностей смешанных единоборств та механика ударов руками, которая существует у боксеров, не очень уместна в ММА.

Техника левого бокового, показанная на картинке сверху, не применима в ММА – слишком сильный разворот передней ноги выключает ее из дальнейшего действия. Ян взял лучшее из школы бокса – прессинг, скорость, точность удара, отточенные простые комбинации и, самое главное, футворк.

«Я думаю, Петр Ян – лучший боксер в UFC. У него нет лишней суеты, все его движения расчетливы, он всегда твердо стоит на ногах, не заряжается, выбрасывает чистые мощные удары, бьет очень точно и хорошо работает по корпусу» , – говорил Дастин Порье.

Ян выиграл первый бой в UFC практически на чистом боксе. Соперник – Теруто Ишихара. Тогда Ян выглядел бойцом абсолютно другого класса: запрессинговал у сетки и попал несколькими классическими комбинациями ударов, когда соперник двигался недостаточно быстро.

Спойлер к следующим боям Петра Яна: когда его соперник оказывался у сетки, это почти всегда приводило к нокдаунам. В начале карьеры Ян достигал этого с помощью простых боксерских комбинаций – двойки, тройки, работа по этажам. С первых боев в UFC он использовал левый кик по корпусу с левосторонней стойки против правшей. В последующих боях шли различные элементы тайского бокса: например, колено в прыжке.

В бою с Кори Сэндхагеном Ян продемонстрировал новый набор навыков, специально заготовленный под соперника. Сэндхаген – специалист по передвижению в октагоне, имеет футворк не хуже (возможно, лучше), чем у Яна, поэтому запирать его у сетки боксом, лоу-киками и коленом в прыжке было бы невозможно.

Ян использовал более экзотические и эффективные в данном случае кики:

Хай-кик из левосторонней стойки после попытки Сэндхагена уйти вправо.

Удар с разворота в голову в конце боя.

Одна из главных фишек Петра Яна в стойке – работа в переходных фазах. С учетом боксерской базы это выглядит еще более впечатляюще, так как у боксеров есть привычка перезаряжаться, то есть брать паузы после длинных серий. Ян не перестает прессинговать ни на секунду. При выходе из клинча он активно работает локтями, короткими хуками и апперкотами.

То же самое – при выходе из борцовских разменов: Ян часто ориентируется быстрее оппонента, лучше поддерживает равновесие и атакует сразу после неудачной попытки перевода от соперника. Самый яркий пример работы Яна в переходных фазах – нокаут хай-киком в бою с Юрайем Фэйбером.

Защита Яна строится на все тех же боксерских инстинктах. Он использует нырки, уклоны, оттяжки, глухое перекрывание. Включает футворк, чтобы делать заступы и сайд-степы. Когда Ян не атакует, а находится в статическом положении или отходит назад, то чаще всего перекрывается, когда выполняет комбинации – использует защиту с помощью ног и корпуса.

Ян перекрывается после апперкота О’Мэлли.

Атакующая и защитная борьба Петра Яна сильно недооценена. Он базовый боксер, но за 11 боев в UFC выполнил 39 попыток тейкдаунов, из них 56 процентов – удачные. В его арсенале большой набор разнообразных бросков: прежде всего, из боевого самбо и вольной борьбы. В начале карьеры он демонстрировал подсечки: например, сразу несколько попыток – в бою с Джимми Риверой, а против Шона О’Мэлли показал амплитудные броски.

Настоящий мастер-класс боевого самбо Ян продемонстрировал в первом бою против Алджамейна Стерлинга, когда провел семь переводов из семи попыток. Тогда же он показал великолепную защиту от тейкдаунов, сконтрив 16 из 17 попыток Стерлинга. В целом по карьере у Петра Яна 90,1% защиты от тейкдаунов – уровень праймового Жозе Альдо и Жорж Сен-Пьера.

Слабости Яна: недостаток навыков атакующего грэпплинга и джиу-джитсу и неиспользованные шансы для захватов

Проблемы начались еще со второго боя. Петр Ян на первом российском турнире UFC в 2018 году дрался против дебютанта Джин Су Сона, который вышел на коротком уведомлении и не успел сделать вес. В первом раунде Сон боролся за центр клетки, попадал джебами и нанес практически столько же значимых ударов, сколько и Ян.

В дальнейшем все соперники Петра Яна, которые навязывали ему борьбу за центр клетки, забирали у него раунды. Например, Джимми Ривера, который отлично работал в стойке, заставлял мазать (процент попаданий Петра Яна – 29%), но улетал в нокдаун в конце двух из трех раундов. В последнем он получил много урона и пропустил тейкдаун, что не позволило выиграть бой, несмотря на доставленные трудности.

Жозе Альдо забрал у Яна второй раунд, потому что не отступил к сетке, не плыл под прессингом и работал в стойке в том же темпе. Но Альдо не хватило выносливости – в следующих раундах его переработали.

Во втором раунде боя с Джин Су Соном случился другой примечательный момент: Ян после серии удачных разменов в грэпплинге оказался в той же позиции, в которой окажется еще не раз во время боев со Стерлингом – соперник на коленях и отданная для захвата шея. Что против Сона, что против Стерлинга – никакой выгоды из этой позиции.

В декабре-2018 в бою против Дугласа Силвы ди Андради во втором раунде Ян снова получил выход на болевой прием – оказался в боковом контроле, рука соперника перед ним. Это отличный шанс провести кимуру, но Ян им не воспользовался.

Классический пример недостаточного борцовского интеллекта и навыков джиу-джитсу – второй бой с Алджамейном Стерлингом. Там Ян повторил одну и ту же ошибку два раунда подряд: пытался подняться сразу после тейкдауна вместо того, чтобы в проигранной позиции перейти в гард и пытаться встать уже оттуда. В результате Ян дважды сам отдавал спину главному специалисту по удушающим сзади.

В проигранном бою против Шона О’Мэлли сказался недостаток навыков атакующего грэпплинга (не путать с навыками борьбы). Ян снова не реализовал выгодные позиции на земле и не контролировал соперника на земле. О’Мэлли выигрывал каждый размен в грэпплинге, регулярно переводил Яна в менее выгодные позиции и вылезал из-под него. Это не позволило нанести значительный урон и провести болевой прием или удушающий.

Так Ян переоценен или нет?

Все зависит от того, как мы его оцениваем. Ян не лучший боец вне зависимости от весовых категорий, не лучший боец в России и вряд ли им уже станет. Но, очевидно, сейчас он один из самых универсальных бойцов UFC, один из лучших ударников UFC и, на мой взгляд, все еще лучший боец в легчайшем дивизионе.

Главная проблема – не его навыки джиу-джитсу и борьба. Ян внедряет слишком мало новых навыков и не исправляет ошибки прошедших боев. На данный момент большинство его сильных сторон – старые трюки: прессинг, простые, но доведенные до совершенства боксерские комбинации, обманки и фишки, которые не менялись с первых боев.

Когда Ян добавляет что-то новое и готовится под конкретного соперника, то сразу выдает бои на уровне топ-5 P4P:

• бой с Джоном Додсоном, когда он активно использовал колени и кики, чтобы зажимать у сетки;

• первый бой с Алджамейном Стерлингом, когда он показал огромный арсенал различных подсечек;

• бой с Кори Сэндхагеном с одним из лучших перформансов в стойке за все время.

Когда Ян выезжает за счет старых навыков и без геймплана – получается бой с Шоном О’Мэлли. Там Петр Ян был значительно сильнее соперника как боец ММА, но проиграл. Ислам Махачев точно разобрал: «Ян начал и бороться, и в стойке работать. И как-то он не смог это совместить. Думаю, если бы он выбрал планом или только бороться, или только в стойке работать, давить, он бы выиграл».

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC, Chris Unger/Zuffa LLC, James Gilbert, Steve Marcus; globallookpress.com/Louis Grasse; AFP/Giuseppe CACACE