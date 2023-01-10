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Федор Емельяненко проведет прощальный бой в карьере: онлайн Bellator 290

Емельяненко - Бейдер
Bellator 290
Федор Емельяненко Федор Емельяненко
MMA MMA
Райан Бейдер Райан Бейдер
Bellator Bellator
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC
 

Bellator 290: что нужно знать до боев

Всем привет!

Федор Емельяненко возвращается, чтобы провести последний бой в карьере. Это случится на Bellator 290 в США: реванш против Райана Бейдера станет кульминацией ивента. В 2019 году они уже дрались друг с другом: тогда Бейдер победил техническим нокаутом и выиграл титул чемпиона в тяжелом весе.

Сейчас Емельяненко – 46 лет. После поражения от Бейдера он провел еще два боя и оба выиграл. Последний раз Емельяненко дрался в октябре-2021 на Bellator 269 в Москве, где победил Тимоти Джонсона. Теперь снова выйдет против Бейдера:

«Да, это будет мой последний бой. Будет завершение моей карьеры. У меня есть команда моих ребят, чемпионов, а также давать дорогу молодым. У нас есть союз ММА России, из которого уже вышли многие чемпионы, будем развивать этот вид спорта у нас в стране».

Бои основного карда:

Райан Бейдер – Федор Емельяненко

Джонни Эблин – Анатолий Токов

Сабах Хомаси – Бреннан Уорд

Все о Bellator 290: кард, где смотреть, когда начало

Бои основного карда начнутся в ночь с 4 на 5 февраля и начнутся в 2:00 по московскому времени, главный бой – не раньше 5:00.

Мы проведем онлайн-трансляцию!

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