Емельяненко – 46 лет, но он все еще дерется. Как это возможно?

«По духу чувствую себя молодым».

Федор Емельяненко – главный ветеран MMA: ему 46 лет, но он по-прежнему выступает на профессиональном уровне.

Как Емельяненко себя ощущает и как готовится к боям?

Емельяненко чувствует себя молодым, но говорит об утрате сил и жалуется на травмы

Бой против Райана Бейдера станет для Федора Емельяненко последним в карьере. На момент выхода ему будет 46 лет, 4 месяца и 8 дней. Так Емельяненко говорил о бойцах, которые выступают до 50 лет: «Если человек в форме, бьется с более молодыми соперниками – это интересно. Если он в строю и в форме – это здорово. Это достойно уважения. А если спортсмен выходит, чтобы отмахаться и забрать свое, то это уже другое.

Грустно видеть, как уже пожилой человек выходит и после первого раунда просто ползет назад в свой угол и думает, чтобы это побыстрее закончилось. Не уверен, что я буду биться до 50 лет. Но пока позволяют выносливость, скорость и физическая сила. А там будет видно».

После поражения от Бейдера в 2019-м Емельяненко сделал операцию и жаловался на травмы, которые накопились за карьеру. За неделю до боя он заболел: в течение трех дней у него не спадала температура, которая поднималась до 39 градусов. Тогда Емельяненко отказался сняться с боя, но вышел ослабленным и проиграл.

Тренер Александр Мичков рассказывал, что Емельяненко регулярно травмировался и не рассказывал об этом. Это повлияло на снижение нагрузки: «Раньше Федор выполнял один объем работы, а потом, когда появились болячки, все сократилось на 50 процентов. Любой боец помнит, что вчера делал столько-то, а сегодня уже в два раза меньше.

Психологически это напрягает, теряется уверенность. Внешне не видно, но боец горит внутри. Эта неуверенность и лишняя напряженность, скованность могут повлиять на скорость. Человек готовится, но боится. Вдруг обострится травма? Все в облегченном режиме, а соперник как пахал, так и пашет. Все равно, все живые люди, у всех есть нервы. Это сказывается.

У него постоянно ломались руки. Да я даже не вспомню, был ли бой, на который Федя выходил без травмы. Переломы рук, большого пальца ноги за неделю до боя – за два дня до вылета в Японию он сломал во время спарринга большой палец правой ноги. Я говорил ему: «Давай откажемся от боя», а он мне: «Нет, я столько пахал, я поеду. Ни за что не откажусь». У него постоянно были травмы. Если руки и ноги целы – значит, у него рассечение переносицы или брови».

Когда Емельяненко было 43 года [в 2020-м], он ощущал себя на 34-35. Его мотивация – ученики и кайф от выступлений: «По духу я еще чувствую себя молодым. Мне хочется выступать, биться, работать с молодежью. Я выполняю все нагрузки, которые планирую. Скорость и физическая сила сохраняются. Но я чувствую, что потихоньку сдаю.

Молодым я пока не уступаю, в парах стоим, боремся. Но травмы дают о себе знать, да и восстанавливаюсь я не так легко, как раньше. Есть момент недовосстановления, постоянно ноющие боли из-за травм. В этом плане я иногда себя чувствую пенсионером (улыбается). Понимаю, что время подходит».

В 2021 году Емельяненко говорил об утрате сил: «От физической силы у меня сейчас половина или даже, можно сказать, одна треть того, каким я был в 25-30 лет. Плюс восстановление уже не то, чувствуются 45 лет. Наваляю ли я Молдавскому сейчас? Нет. Уже как бы сейчас самому не наваляли. Я уже далеко не тот Федор, что был. Мне не нравится это очень сильно. Я уже в том возрасте, когда сделать не могу и только рассказываю».

Емельяненко бегает по 10 км и восстанавливается баней. Ученики говорят: «Он работает больше нас»

Последний раз Емельяненко дрался в октябре-2021 против Тимоти Джонсона и возвращается спустя полтора года. Боец Кирилл Сидельников из Fedor Team сказал, что с возрастом Емельяненко не потерял в резкости: «Федор очень непредсказуемый, у него осталась чуйка дистанции, взрыв. Как это видно по последним боям, у него взрыв молниеносный, на котором он хорошо попадает».

Чемпион Bellator Вадим Немков рассказывал о совместных тренировках с Емельяненко: «Он с нами боролся по 8-10 раундов, боксировал каждую пятницу пять раундов по пять минут, а бывало в формате – шесть на шесть. Он всегда был в строю! Мне кажется, что он работает больше нас. Приходишь на тренировку, а он уже на скакалке работает или отрабатывает свои фишки. Он должен быть в хороших кондициях. Он бьет так же быстро и серийно».

Для восстановления после тяжелых тренировок Емельяненко дважды в неделю ходит в баню. В феврале-2020 он говорил, что пробегает по 10 километров – раньше бегал по 20 км: «Не то чтобы это уже организм требовал снизить нагрузки, просто такая дистанция. И это не каждый день».

Анатолий Токов в 2020-м рассказывал, что Емельяненко сделал бег частью подготовки в Fedor Team: «Борется много. У него очень высокая скорость, на тренировках он пашет. Такое чувство, что восстанавливается даже быстрее меня! Может, мне кажется, но есть такое ощущение. Единственное, бывают травмы – то колено, то плечо. Это мешает.

Конечно, возраст берет свое, накапливаются травмы. Но на тренировках он вывозит все! Если у Федора сбор – у нас жесткий режим, сильные тренировки. И Федя все вывозит. Федор приучил нас бегать. Мы и утром, и вечером бегаем перед тренировкой. Утром – километров 5-6, вечером – 3-4».

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5 февраля Федор Емельяненко проведет прощальный бой в карьере. Он подерется с Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.

Фото: instagram.com/fedoremelianenkoofficial; РИА Новости/Михаил Куравлев