Сравниваем Федора и Хабиба – у кого более великая карьера: по цифрам побед, времени, боям с чемпионами

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Уже сейчас Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов – легенды: их наследие живет и наращивает масштабы. Но кто из них главный российский боец MMA в истории?

Анализируем карьеры Федора и Хабиба – по цифрам, оппозиции и влиянию.

Емельяненко стал великим чемпионом, когда UFC не был гегемоном. Он больше 10 лет бил лучших в Японии, но рано постарел и нахватал поражений

В 2000-е Емельяненко считался лучшим в ММА: дрался в сильнейшем промоушене Pride и не проигрывал больше 10 лет. Он победил 31 раз и проиграл только Цуеси Косаке после остановки врачом.

Фактически серия без поражений составила 31 бой (10 лет, 1 месяц и 5 дней). Поражение Косаке в декабре 2000-го – случайность. На 17-й секунде Емельяненко и Косака столкнулись головами. У Федора открылось рассечение – он получил техническое поражение. Этот бой можно всерьез не учитывать (в реванше Емельяненко легко победил).

Федор – долгожитель в ММА: он выступает с 2000-го и набил рекорд 40-6. Его карьера растянулась почти на 23 года и была неровной:

• Ранний этап (2000-2002): Емельяненко дрался в японском Rings, лишь последние два боя – в Pride. Это начало карьеры Федора, но ему уже давали неплохих соперников (хотя были и с отрицательными рекордами). В этот период Емельяненко взял 12 побед из 31.

• Золотой этап (2003-2007): Федор стал чемпионом Pride и проводил бои преимущественно в Японии. На этот период попали 16 побед из 31. Именно о них говорят, когда вспоминают пикового Емельяненко.

• Этап краха (2008-2012): Pride прекратил существование в 2007-м, Федор перебрался в США. Сперва побеждал, но заметно сдал. В 2010-2011-м три раза подряд проиграл в Strikeforce и испортил рекорд. В 35 лет ушел из ММА.

• Поздний этап (2015-2023): Емельяненко вернулся в бои и выдал серию 6-2. Это другой боец: постаревший и сильно сдавший. Федор дрался преимущественно с ветеранами, но все равно проигрывал – при этом нокаутом: Мэтту Митриону и Райану Бейдеру. Победы радуют фанатов, но уже не имеют спортивного веса – хотя Федор и победил двух чемпионов UFC (Куинтона Джексона и Фрэнка Мира).

Ранний этап Емельяненко не был простым. С первого боя он дрался в топовой японской организации Rings. Уже во втором бое в Японии Емельяненко попал под Рикарду Арону – молодого бразильского грэпплера, который стал топом в Pride (победил Алистара Оверима, Вандерлея Силву и Дэна Хендерсона). Бой с Ароной был тяжелым, а победа единогласным решением вызвала споры.

Дальше Емельяненко победил многих бойцов, кто либо уже обладал репутацией, либо завоевал ее позже: будущий чемпион Strikeforce Ренату Собрал, легенда кикбоксинга Семми Шилт, побеждавший Марка Керра и Игоря Вовчанчина Хит Херринг. После 12 побед подряд он вышел на титульник Pride, где его ждал Антонио Ногейра.

Ногейра – топовый тяжеловес: к концу эпохи Pride он выиграл 31 бой при четырех поражениях. Два из них – раздельным решением Дэну Хендерсону и Джошу Бранетту. И только Емельяненко победил Ногейру без вопросов – дважды единогласным решением.

Первая победа над Ногейрой открыла золотой этап . Уже во время титульника комментаторы говорили, что у Емельяненко самые быстрые руки в истории тяжелого веса в ММА. Размены в стойке, удары на скачке, граунд-энд-паунд – у него была невероятная скорость.

Емельяненко стал звездой в Японии, где случились три главные победы – над Ногейрой и Крокопом (так считает он сам). Но фанатам запомнились и другие: над чемпионами UFC Марком Коулманом и Кевином Рэндлманом, Гари Гудриджем и даже фриками-великанами Зузу и Чхве Хон Маном.

После развала Pride Емельяненко искал новую лигу. Он отправился в США, где дрался в турнирах бренда одежды Affliction и в Strikeforce – лиге главы Bellator Скотта Кокера, которая существовала с 1985-го. В 2013-м ее выкупила компания Zuffa, которой принадлежал UFC.

Емельяненко – легенда 2000-х: он завершил десятилетие победами над чемпионами UFC Тимом Сильвией и Андреем Орловским и нокаутером Бреттом Роджерсом. Новое десятилетие началось с провала: сперва болевым его финишировал Фабрисио Вердум, потом остановкой врача победил Антонио Сильва, а итогом серии стал нокаут от Дэна Хендерсона. На момент первого поражения Емельяненко было 33 года – возраст, который стал для него критическим.

Все это формирует ложное восприятие: Емельяненко дрался в Японии, бил фриков, а после переезда в США набрал поражений. Возможный переход в UFC ударил бы по статусу.

Но. Ни один из победивших Емельяненко соперников в Strikeforce не был сильнее бойцов Pride нулевых. Вердум и Хендерсон выступали там: в Pride Фабрисио проигрывал Сергею Харитонову и Ногейре, а Дэн – Рикарду Ароне и тоже Ногейре. Их уровень принципиально не отличался, а Бигфут был особенным бойцом: болел акромегалией (как и корейский гигант Чхве Хон Ман) и обладал не лучшей техникой.

После поражений в 2010-2011-м карьера Емельяненко пошла на спад. Да, он часто побеждал, но теория про раннее старение организма и накопившиеся травмы стала все больше актуальной.

Это подтверждал сам Емельяненко: после 30 ему тяжелее переносить травмы. Лучшим он называл возраст 25-30 лет (что нетипично для тяжеловесов, которые обычно созревают позже).

«Чувствуется возраст – проседаю по физической силе, и чувствую, что я уже далеко не тот Федор, которым был прежде. Мне это очень сильно не нравится. От физической силы у меня сейчас, наверное, половина, или, может быть, даже одна треть от того, каким я был в 25-30 лет», – говорил Емельяненко перед боем с Тимоти Джонсоном.

Емельяненко – нестандартный тяжеловес: он рано созрел и в 33 года уже был на спаде. Поэтому в 35 ушел из ММА, но через три года вернулся. Поздний период не касается величия: Емельяненко бил ветеранов или бойцов без серьезного опыта в ММА. Он доказал, что великие спортсмены дольше выступают, но это уже была не праймовая версия.

Хабиб – самый доминирующий боец новой эпохи: построил убийственный рекорд UFC, но не стал великим чемпионом

Хабиб Нурмагомедов – боец новый эпохи: его подъем пришелся на 2010-е, когда пик Емельяненко уже прошел. Хабиб стал чемпионом в легком весе UFC и самым доминирующим бойцом эпохи. Себя он ставит рядом с великими:

«Я не хочу навязывать свое имя или говорить: «Называйте меня величайшим бойцом всех времен». Нет. Но я – один из величайших. Я на одном уровне с Федором Емельяненко, Андерсоном Сильвой, Джоном Джонсом, Даниэлем Кормье, Деметриусом Джонсоном, Жоржем Сен-Пьером. Я нахожусь на одном уровне. Я поставил свое имя на один уровень с ними».

Главное достижение Хабиба – рекорд 29-0. В UFC он не стал феноменом: выиграл 13 боев подряд и всего три раза защитил титул. Это не кажется аномалией на фоне Деметриуса Джонсона, который защитил титул 11 раз подряд. Или 15 побед подряд от Камару Усман до поражения Леону Эдвардсу.

Суперсила Хабиба – в идеальном рекорде и доминации, которую он показывал в октагоне. Но 16 из 29 побед взяты в СНГ. Нурмагомедов выступал в России и Украине: вряд ли вы вспомните промоушены Golden Fist Russia, Tsumada Fighting Championship, кубок России по панкратиону или соревнования украинской федерации самбо в Полтаве. Там Хабиб набил семь побед и иногда выступал по несколько раз в день.

Слабый уровень оппозиции – причина, по которой рекорды бойцов из СНГ не воспринимают за рубежом. Тяжеловес Дмитрий Смоляков сделал в России рекорд 8-0, но в UFC вообще не впечатлил Дану Уайта. Уайт настолько разозлился, что мечтал увидеть парней, которые проиграли Смолякову.

Если Эльдар Эльдаров, Али Багов и Шахбулат Шамхалаев впоследствии проявили себя в ММА, то остальные соперники молодого Хабиба не оставили серьезного следа. Многие встретились с Нурмагомедовым в начале карьеры и не имели опыта. В UFC оппозиция Хабиба тоже не всегда была топовой, когда ему долго не давали больших соперников и считали скучным. На это повлияли травмы – в 2014-м из-за травмы колена Хабиб на два года выпал из боев.

Если не смотреть на карьеру Хабиба до UFC (она не имеет значения в контексте величия), остаются 13 боев – девять не были титульными. Хабиб доминировал, но до чемпионства трижды встретился с соперниками из топ-10: Рафаэлем Дос Аньосом (пятый), Майклом Джонсоном (шестой) и Эдсоном Барбозой (четвертый).

В 2013-м Хабиб дрался с Пэтом Хили: тот только перешел в UFC из Strikeforce, сразу попался на допинге, но оказался на 10-м месте рейтинга. Формально Хили входил в топ-10, но был слаб и покинул UFC с антирекордом 0-4.

Всех трех сильных соперников Хабиб уничтожил: Барбозу и Дос Аньоса решением, а Джонсона – болевым. Тогда все они уже проигрывали (Барбоза – четыре раза, Дос Аньос – шесть, Джонсон – 10), но победили перед Хабибом и считались силой. Например, после поражения Хабибу Дос Аньос выдал серию из пяти побед и стал чемпионом раньше него.

На этом топовые соперники закончились: до чемпионства большинство не входило даже в топ-15, а в бою за пояс Хабиб победил Эла Яквинту – бойца-риелтора, который вышел на титульник на коротком уведомлении с 11-го места в рейтинге.

Хабиб три раза защитил титул в легком весе – против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейджи. Это не вина Хабиба, но все трое слабы в партере. Гейджи перед боем рекламировали как топового борца, но это было пиар-уловкой – еще до UFC в промоушене WSOF он показывал низкий уровень.

Итог: в 13 боях в UFC Хабиб лишь шесть раз встречался с большими соперниками (Джонсон, Барбоза, Дос Аньос, Макгрегор, Порье и Гейджи). Это без учета, что у Джонсона к тому моменту было 10 поражений, а Барбоза вернулся после травмы. Они хорошие бойцы и стали бы угрозой для многих, но стилистически удобны для Хабиба.

Хабиб – лучший боец времени, который сколотил величие. Но сейчас достижения возводятся в абсолют: если чемпион медийно силен, то ему достаточно двух-трех защит для разговоров о легендарности. Так случилось с Чарльзом Оливейрой, который пару раз защитил титул.

Величие чемпиона определяют не числа в рекорде, а продолжительность доминации. Откатываемся к прошлому: Андерсон Сильва 10 раз защитил титул (около семи лет), а Жорж Сен-Пьер – девять (пять лет). Хабиб доминировал в UFC, но удерживал титул меньше трех лет и не перечеркнул достижения Джона Джонса, Сен-Пьера, Андерсона Сильвы или Деметриуса Джонсона.

Сравнить наследие Федора и Хабиба невозможно – они бойцы разных эпох и внесли симметричный вклад в ММА

Если мы сравниваем Федора и Хабиба, какие критерии используем? Количество поражений? Доминацию? Количество защит титула? Во времена Федора лучшей лигой был Pride, во времена Хабиба – UFC. Но это не все различия. Они – бойцы разных эпох, сравнить которых невозможно.

Ноль поражений Хабиба не аргумент: он ушел на пике, не дожидаясь спада. Другие чемпионы так не делали: если бы Джон Джонс ушел после трех защит в 2012-м, то не был бы легендой. Федор прошел пик в 25-30 лет, но не закончил, несмотря на распад Pride.

Величие Хабиба – в доминирующем стиле: за карьеру он проиграл на карточках судей только два раунда (Конору и Гейджи). Федора – в долгом нахождении в топе: он стал чемпионом Pride в 2003-м и после этого дрался с сильнейшими.

Формально победная серия Хабиба мощнее – 29 побед подряд. Но серия Федора не слабее: если опустить случайное поражение Косаке, он не проигрывал 31 бой подряд. Карьера Федора – эпоха: он дрался почти 23 года, а Хабиб лишь 12 лет.

Как оценивать соперников Федора и Хабиба? Федор с начала карьеры дрался в Японии и не бил ноунеймов дома. Но в Rings и Pride были фрики и бойцы с отрицательным рейтингом. Хабиб тоже прошел через слабых соперников, когда дрался в СНГ.

Федор за карьеру победил шесть чемпионов UFC, Хабиб – лишь двух (Дос Аньоса и Конора). Но не забываем: Коулман и Рэндлман стали чемпионами, когда UFC не был сильнейшей лигой, а Сильвия и Орловский забрали пояс в нестабильный период. Ногейра был временным чемпионом, а Фрэнк Мир и Куинтон Джексон – ветеранами, дравшимися в Bellator на момент выхода против Федора.

Хабиб называл Емельяненко лучшим бойцом всех времен. Они положительно говорят друг о друге, но редко видятся

Хабиб попал в UFC в 2012-м – за полгода до первого завершении карьеры Федором. Нурмагомедов хвалил Емельяненко и называл сильнейшим бойцом. «Федор Емельяненко – лучший боец всех времен», – написал Хабиб в 2013-м, выложив в соцсети совместное фото.

17 июня 2016-го вернувшийся Емельяненко дрался в Санкт-Петербурге с Фабио Мальдонадо. Он хорошо начал, но улетел в нокдаун: был близок к поражению, выстоял и спорно победил раздельным решением.

Хабиб был на бое, болел за Федора и эмоционально подсказывал ему у клетки. Дальше – этот эмоциональный пост:

«Первый раз я вживую смотрел бои Федора в 2004 году на открытом чемпионате Дагестана по боевому самбо в Махачкале (да, он участвовал у нас в Дагестане). Тогда его почти никто не знал, но я знал его и целый день был рядом. Я смотрел на него: тогда он стал первым, и после этого для меня он был всегда первым, даже когда проигрывал. Сегодня впервые я видел его бой вживую и скажу вам – я впечатлен, насколько он показал мужество в этом бою, годы берут свое, но не забирают мужество».

Емельяненко тоже хорошо относится к Хабибу. И часто его хвалит:

• Февраль-2017: «Я считаю, что Хабиб очень хороший боец и у него есть все, чтобы стать чемпионом UFC»;

• Апрель-2018: «Хорошо отношусь к Хабибу. Он молодец. Рад, что он стал чемпионом UFC и занял то место, которого уже давно был достоин. Надеюсь, он будет подтверждать статус, помогать молодым бойцам, делиться с ними опытом»;

• Октябрь-2018 после победы Хабиба над Конором: «Я очень рад за Хабиба и за Россию, что у нас такая победа».

Они не дружат, редко видятся и не поздравляют друг друга в соцсетях, хотя между ними теплые отношения.

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5 февраля Федор Емельяненко проведет прощальный бой в карьере. Он подерется с Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.

Фото: Gettyimages.ru/Tomokazu Tazawa, Michael Reaves, Carmen Mandato; mmamania.com; East News/AP Photo/Jeff Chiu, Ethan Miller/Getty Images via AFP, AP Photo/John Locher; РИА Новости/Алексей Дружинин