Считаем деньги Емельяненко: сколько зарабатывал в Японии, накопил за карьеру и получит за последний бой

Начинал с подарочного магнитофона.

Япония – главная страна в спортивной карьере Федора Емельяненко. Организация RINGS стала первой для Емельяненко на профессиональном уровне в MMA. Позже он дрался в Pride – крупнейшем промоушене в MMA в начале 2000-х. На территории Японии проходили и выставочные бои Федора. Там же он возобновлял выступления и возвращал к себе интерес.

Все вокруг денег Емельяненко в Японии: фиктивный контракт, первый миллион, проблемы с мафией

«Спорт-Экспресс» исследовал тему с доходами Емельяненко. В RINGS Емельяненко начинал с подарочного магнитофона и максимум 30 тысяч – два боя перед поездкой в Японию вообще проходили в Туле. Позже Pride сделал его самым высокооплачиваемым бойцом и платил около миллиона за бой. Такие деньги Емельяненко потом видел только в Fight Nights и Bellator.

В 2006 году сайт MMA Weekly показывал данные по доходам бойцов в Pride со ссылкой на отчет Атлетической комиссии Невады. По их данным, тогда на турнире Pride 32 Емельяненко получил 100 тысяч долларов. В этой сумме не учитывался бонус за победу. MMA News разъяснял: если добавлять все денежные отчисления, гонорар Емельяненко вырастает как раз до миллиона.

Блогер Артем Тарасов (сейчас – звезда поп-MMA) позже высказывал другую версию по заработку Емельяненко в Японии: «Все думали, что Федор получал миллионы в Pride. Такого не было, он получал там копейки». Тарасов называл Емельяненко легендой MMA без денег. Так объяснял его мотивацию по продолжению карьеры бойца, но подтверждал тезис про миллион от Fight Nights.

Первые ощутимые доходы пришли к Емельяненко в Pride, но его бывший менеджер Вадим Финкельштейн вспоминал о раскрытом обмане. Когда стороны подписывали контракт с Pride, возник скандал с его разными версиями. Финкельштейн обвинял во всем Владимира Погодина (работал до него) – считал, что сорвал его задумку с подделкой документа.

Гонорары Емельяненко и других бойцов на турнирах в Японии и конкретно в Pride долго скрывались. Турнир Pride 32 – редкий пример с финансовыми деталями. Причина: Pride впервые в истории организовал турнир в США. Получился совместный ивент с UFC, а Емельяненко в тот год еще думал об идее побольше заработать.

Привычный Pride в итоге развалился. Японские бойцы делали отсылки к недопониманию между Емельяненко и якудзой: японская мафия хотела денежных отчислений за бои Федора в Pride. Из-за этого скандала крупный спонсор Fuji TV отказался от Pride. Связь мафии и боссов Pride шла еще с первых профессиональных турниров по единоборствам и до последнего сохранялась.

Японский этап карьеры Емельяненко создал ему основу для общего увеличения доходов – пусть и без огромных показателей в самой стране. В 2015-м он проводил предновогодний бой в Японии: возобновил карьеру в Rizin поединком против Сингха. Гонорар оценивался в 2,5 миллиона долларов, но организаторы все опровергли: «Возвращение Федора в Японию совершенно не связано с деньгами. Это факт».

В Японии Емельяненко получил прозвище «Последний император» и стал главной ассоциацией с промоушеном Pride (об этом – тут). Сотрудничество с Емельяненко оказалось хорошим вложением для местного MMA-сообщества. В 2019 году Bellator провел турнир в Японии. Его громкая афиша: Емельяненко – Джексон. Тогда Федор победил нокаутом, а перед боем рассуждал об уникальной атмосфере. Пришел к тому, что деньги уже совсем не важны.

Сколько Федор Емельяненко заработал за карьеру и каким будет доход за реванш с Бейдером

Подробные заработки бойцов обычно не раскрываются – это запрещено по контрактам. Поэтому карьерные деньги Емельяненко можно считать только по инсайдам и обрывкам из интервью. В октябре-2021 перед боем с Тимоти Джонсоном общий денежный показатель Емельяненко оценивался минимум в 18 миллионов долларов.

Основные деньги Емельяненко увидел после японского периода в карьере. Камил Гаджиев вспоминал подробности по реваншу Емельяненко – Мальдонадо на EFN 50. Бой проходил в 2016 году, а Fight Nights его организовывала. По словам Гаджиева, Емельяненко заработал больше миллиона долларов, но по договоренности платил еще нескольким бойцам из команды.

В Bellator гонорары складываются по привычному принципу: гарантированные отчисления, бонус за победу, проценты от трансляций. По неподтвержденным данным, в 2019-м Емельяненко забрал 300 тысяч долларов за первый бой против Бейдера. Это только часть суммы. Президент Bellator Скотт Кокер еще в 2017-м подтверждал другое – слухи о двух миллионах долларов за один бой.

Напоминаем: в UFC Федор Емельяненко так и не попал. Ранее глава промоушена Дана Уайт рассказывал, что Емельяненко отказался от крупнейшего контракта в жизни. Разбор всей истории можно почитать в отдельном материале. Уайт много раз делал акцент на том, что Емельяненко нужно больше задумываться о финансах. Тот отвечал: «Деньги – далеко не самое важное».

Вопросы о доходах Емельяненко регулярно возникают с 2012 года, когда он брал большую паузу в карьере. Несколько лет назад Емельяненко признавался, что семья убеждает его закончить как боец. Тогда же говорил о взаимоотношениях с дочками: «Слава богу, мне удается зарабатывать. Но самое главное – гармония и любовь».

Реванш Емельяненко – Бейдер станет главным событием турнира Bellator 290. Это последний бой в карьере Емельяненко. Тот рассказывал: продолжение спортивной карьеры – аргумент для повышения узнаваемости Fedor Team. Эта цель уже выполнена. Публичные данные о гонораре Емельяненко за бой с Бейдером отсутствуют, но все строится вокруг тех же двух миллионов.

Фото: Gettyimages.ru/Tomokazu Tazawa; РИА Новости/Михаил Фомичев