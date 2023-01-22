Почему Федор Емельяненко не дрался в UFC

Могло стать крупнейшей сделкой в жизни.

Федор Емельяненко готовится к прощальному бою в карьере. Соперник – Райан Бейдер на Bellator 290. Емельяненко выступает в Bellator с 2017 года, а раньше дрался в Pride, Rings, Strikeforce, M-1 Global и Rizin FF.

В списке промоушенов отсутствует UFC. Лига Даны Уайта всегда собирала лучших бойцов мира, но так и не договорилась о переходе Емельяненко. Почему?

Попасть в UFC Емельяненко помешал контракт с другим промоушеном и дерзость Уайта

Все началось в 2007 году. Тогда Уайт критиковал Емельяненко, потому что тот, по его мнению, побеждал только слабых соперников. Позиция Уайта: лучшие собраны в UFC. Переговоры с Емельяненко о его переходе стартовали в 2009-м, но первые контакты пошли еще раньше. Основная встреча проходила с участием еще нескольких представителей. За Емельяненко говорил промоутер Вадим Финкельштейн.

Они не сошлись с UFC сразу по нескольким позициям:

• Монополизация (Емельяненко мог бы драться только в UFC);

• Рекламные соглашения;

• Разница в обещаниях и документах;

• Контракт Емельяненко и Strikeforce.

Между Емельяненко и Уайтом состоялся короткий диалог. Они пересеклись на острове, а потом советовались с адвокатами. Вот разъяснение от Емельяненко: «Конечно, в разговоре обещалось одно, но в полученных документах прописывалось совсем другое». Уайт сказал Емельяненко, что рано или поздно тот согласится на подобный контракт и захочет боев в UFC.

Летом-2009 Уайт рассказал, что его команда сделала все для перехода Емельяненко. Под этим подразумевалось серьезное финансовое предложение. В тот момент Емельяненко уже имел подписанный контракт со Strikeforce. Поэтому посчитал сделку с UFC подставой и шагом к суду. Он проговаривал, что Уайт и его партнеры вели себя хамовато.

Дальше обе стороны искали новые решения. Емельяненко предлагал, чтобы Strikeforce и UFC договорились об организации совместных боев с поясами. UFC настаивал на полноценном переходе Емельяненко. Во время паузы в карьере (2012-2015) он получил предложение от UFC о бое с Броком Леснаром. Уайт настаивал, что бой подразумевался и раньше. Ничего не вышло.

В 2011 году организация Strikeforce была выкуплена UFC, а через пару лет расформирована. Strikeforce сохраняла самостоятельность и сама проводила бои. После расформирования бойцы получили контракты с UFC. Тогда Емельяненко там уже не дрался: был в Японии и в M-1 Global. Потом он ушел из боев на фоне смерти отца и влияния семьи (хотел уделять время дочкам).

Еще один виток переговоров – в 2016-м. Новые условия от Емельяненко: в UFC попадает вся его команда. Дана Уайт не увидел в этом собственной выгоды. Позже Емельяненко раскрывал подробности: «Я сказал: вот моя команда. Я готов обсуждать и контракт, и суммы гонораров. Мне жестко ответили, что заинтересованы только во мне» . На этом последние разговоры завершились.

Такая версия событий выглядит правдивой на фоне деталей контракта Емельяненко и Bellator. В момент согласования он сразу объявил, что Bellator берет к себе остальных бойцов из команды Емельяненко. Перед этим складывались лучшие условия для перехода Емельяненко в UFC – подтверждение этого шло от него. Возникли моменты, которые не устроили вообще всех.

Когда UFC готовил новое предложение, Уайт выставлял на первый план деньги. Емельяненко несколько раз говорил об этом и отказывался принимать такую позицию. UFC не убирал мелкие пункты из контрактов, которые не устраивали. На срывы повлияло и поведение команды Уайта: Емельяненко просто не увидел настоящую заинтересованность от UFC.

Вокруг ситуации с переходом всегда мелькало много сторонних мнений. Финкельштейн в 2016-м открыто призывал Емельяненко идти в UFC, потому что это решило бы его финансовые и спортивные желания. Вердум вообще задумывался о бое с Емельяненко в Чечне – под организацией от UFC. Кормье считал, что Федор так и так стал бы в UFC обычным середняком.

Важно понимать: Емельяненко и Уайт много раз возобновляли контакты, но все заканчивалось одинаково. В Bellator Емельяненко нашел подходящего руководителя Скотта Кокера – и сразу согласился на предложенные условия. Все рассказы о нем – бесконечное уважение: «Таких людей, как Скотт, я мало встречал в жизни. Это человек слова, порядочный со всех сторон».

Емельяненко не подрался с легендами в UFC, но пересекся с некоторыми уже в Bellator

В 2023 году тяжеловес Фрэнсис Нганну официально ушел из UFC. Дана Уайт признал, что он стал вторым бойцом в истории, с которым промоушен не договорился. Федор Емельяненко долгое время оставался единственным. Если Нганну провел в UFC 14 боев (12 побед) и взял титул в тяжелом весе, то Емельяненко до главной лиги мира так и не добрался.

Из-за этого сорвался бой мечты Даны Уайта (подробно – тут) Федор Емельяненко – Брок Леснар. Судья UFC Джон Маккарти подтверждал: в случае прихода Емельяненко в UFC ему точно доставался бы бой с Леснаром. В 2021-м они чуть не подрались уже в Bellator. Сторона Леснара в итоге отказалась, а Емельяненко подрался с Тимоти Джонсоном.

У Федора Емельяненко был собственный список мечты – туда входило всего несколько бойцов. Например, Кейн Веласкес и Даниэль Кормье. Оба остались в истории легендами UFC, но без боев с Емельяненко. Сам он называл историю с несостоявшимся боем против Леснара фейковой: «Этот бой нужен был бы скорее для шума».

Уайт переживает из-за сорванных договоренностей с Емельяненко. В 2022-м Уайт сказал, что в UFC Емельяненко не пришлось бы проводить бои в 45 лет. Потом получил ответ от него – с привычной отсылкой к контракту с промоушеном Strikeforce. Емельяненко еще раз проговорил: «Если бы UFC хотели, я бы у них дрался».

Сейчас Уайт по-прежнему настаивает, что Емельяненко имел предложение на огромную сумму за бой с Леснаром. После него он мог бы пересечься и с другими топ-бойцами UFC. Райан Бейдер, с которым Емельяненко проведет прощальный бой, выступал в промоушене до ноября 2016-го. Там он запомнился тем, что впервые в карьере проиграл Джону Джонсу – с того момента прошло 12 лет.

Теперь Bellator стал для Емельяненко площадкой, где он проверяет себя на фоне бывших бойцов UFC. Вот соперники Емельяненко в период с 2017 года: Митрион, Мир, Соннен, Бейдер, Джексон, Джонсон. Все они до Bellator выступали именно в UFC. В новых условиях против них Емельяненко сделал четыре победы и дважды проиграл. Поражение случилось и в первом бою с Бейдером.

Возможность выступления в UFC Емельяненко закрыл для себя в 2019 году. Главное: «Нет желания выступать в UFC. У меня замечательные отношения с Bellator». Он объяснил, что видит весь ажиотаж вокруг UFC слишком раздутым, а Bellator выделил за человеческое отношение к бойцам.

Дана Уайт до сих пор вспоминает историю с первым отклоненным предложением для Емельяненко: «Он отказался от крупнейшей сделки в жизни». Команда UFC даже радовалась из-за неудавшихся переговоров. Позиция Емельяненко: деньги были такими большими, что это стало бы накладным даже для UFC. Уайт считает, что Емельяненко в тот момент поступил неправильно.

Фото: East News/Liz Hafalia/San Francisco Chronicle via AP; Gettyimages.ru/Jeff Zelevansky, Sam Wasson; Fedor Team; Bellator