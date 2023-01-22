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Почему Федор Емельяненко не дрался в UFC

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Федор Емельяненко Федор Емельяненко
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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Могло стать крупнейшей сделкой в жизни.

Федор Емельяненко готовится к прощальному бою в карьере. Соперник – Райан Бейдер на Bellator 290. Емельяненко выступает в Bellator с 2017 года, а раньше дрался в Pride, Rings, Strikeforce, M-1 Global и Rizin FF.

В списке промоушенов отсутствует UFC. Лига Даны Уайта всегда собирала лучших бойцов мира, но так и не договорилась о переходе Емельяненко. Почему?

Попасть в UFC Емельяненко помешал контракт с другим промоушеном и дерзость Уайта

Все началось в 2007 году. Тогда Уайт критиковал Емельяненко, потому что тот, по его мнению, побеждал только слабых соперников. Позиция Уайта: лучшие собраны в UFC. Переговоры с Емельяненко о его переходе стартовали в 2009-м, но первые контакты пошли еще раньше. Основная встреча проходила с участием еще нескольких представителей. За Емельяненко говорил промоутер Вадим Финкельштейн.

Они не сошлись с UFC сразу по нескольким позициям:

• Монополизация (Емельяненко мог бы драться только в UFC);

• Рекламные соглашения;

• Разница в обещаниях и документах;

• Контракт Емельяненко и Strikeforce.

Между Емельяненко и Уайтом состоялся короткий диалог. Они пересеклись на острове, а потом советовались с адвокатами. Вот разъяснение от Емельяненко: «Конечно, в разговоре обещалось одно, но в полученных документах прописывалось совсем другое». Уайт сказал Емельяненко, что рано или поздно тот согласится на подобный контракт и захочет боев в UFC.

Летом-2009 Уайт рассказал, что его команда сделала все для перехода Емельяненко. Под этим подразумевалось серьезное финансовое предложение. В тот момент Емельяненко уже имел подписанный контракт со Strikeforce. Поэтому посчитал сделку с UFC подставой и шагом к суду. Он проговаривал, что Уайт и его партнеры вели себя хамовато.

Дальше обе стороны искали новые решения. Емельяненко предлагал, чтобы Strikeforce и UFC договорились об организации совместных боев с поясами. UFC настаивал на полноценном переходе Емельяненко. Во время паузы в карьере (2012-2015) он получил предложение от UFC о бое с Броком Леснаром. Уайт настаивал, что бой подразумевался и раньше. Ничего не вышло.

В 2011 году организация Strikeforce была выкуплена UFC, а через пару лет расформирована. Strikeforce сохраняла самостоятельность и сама проводила бои. После расформирования бойцы получили контракты с UFC. Тогда Емельяненко там уже не дрался: был в Японии и в M-1 Global. Потом он ушел из боев на фоне смерти отца и влияния семьи (хотел уделять время дочкам).

Еще один виток переговоров – в 2016-м. Новые условия от Емельяненко: в UFC попадает вся его команда. Дана Уайт не увидел в этом собственной выгоды. Позже Емельяненко раскрывал подробности: «Я сказал: вот моя команда. Я готов обсуждать и контракт, и суммы гонораров. Мне жестко ответили, что заинтересованы только во мне». На этом последние разговоры завершились.

Такая версия событий выглядит правдивой на фоне деталей контракта Емельяненко и Bellator. В момент согласования он сразу объявил, что Bellator берет к себе остальных бойцов из команды Емельяненко. Перед этим складывались лучшие условия для перехода Емельяненко в UFC – подтверждение этого шло от него. Возникли моменты, которые не устроили вообще всех.

Когда UFC готовил новое предложение, Уайт выставлял на первый план деньги. Емельяненко несколько раз говорил об этом и отказывался принимать такую позицию. UFC не убирал мелкие пункты из контрактов, которые не устраивали. На срывы повлияло и поведение команды Уайта: Емельяненко просто не увидел настоящую заинтересованность от UFC.

Вокруг ситуации с переходом всегда мелькало много сторонних мнений. Финкельштейн в 2016-м открыто призывал Емельяненко идти в UFC, потому что это решило бы его финансовые и спортивные желания. Вердум вообще задумывался о бое с Емельяненко в Чечне – под организацией от UFC. Кормье считал, что Федор так и так стал бы в UFC обычным середняком.

Важно понимать: Емельяненко и Уайт много раз возобновляли контакты, но все заканчивалось одинаково. В Bellator Емельяненко нашел подходящего руководителя Скотта Кокера – и сразу согласился на предложенные условия. Все рассказы о нем – бесконечное уважение: «Таких людей, как Скотт, я мало встречал в жизни. Это человек слова, порядочный со всех сторон».

Емельяненко не подрался с легендами в UFC, но пересекся с некоторыми уже в Bellator

В 2023 году тяжеловес Фрэнсис Нганну официально ушел из UFC. Дана Уайт признал, что он стал вторым бойцом в истории, с которым промоушен не договорился. Федор Емельяненко долгое время оставался единственным. Если Нганну провел в UFC 14 боев (12 побед) и взял титул в тяжелом весе, то Емельяненко до главной лиги мира так и не добрался.

Из-за этого сорвался бой мечты Даны Уайта (подробно – тут) Федор Емельяненко – Брок Леснар. Судья UFC Джон Маккарти подтверждал: в случае прихода Емельяненко в UFC ему точно доставался бы бой с Леснаром. В 2021-м они чуть не подрались уже в Bellator. Сторона Леснара в итоге отказалась, а Емельяненко подрался с Тимоти Джонсоном.

У Федора Емельяненко был собственный список мечты – туда входило всего несколько бойцов. Например, Кейн Веласкес и Даниэль Кормье. Оба остались в истории легендами UFC, но без боев с Емельяненко. Сам он называл историю с несостоявшимся боем против Леснара фейковой: «Этот бой нужен был бы скорее для шума».

Уайт переживает из-за сорванных договоренностей с Емельяненко. В 2022-м Уайт сказал, что в UFC Емельяненко не пришлось бы проводить бои в 45 лет. Потом получил ответ от него – с привычной отсылкой к контракту с промоушеном Strikeforce. Емельяненко еще раз проговорил: «Если бы UFC хотели, я бы у них дрался».

Сейчас Уайт по-прежнему настаивает, что Емельяненко имел предложение на огромную сумму за бой с Леснаром. После него он мог бы пересечься и с другими топ-бойцами UFC. Райан Бейдер, с которым Емельяненко проведет прощальный бой, выступал в промоушене до ноября 2016-го. Там он запомнился тем, что впервые в карьере проиграл Джону Джонсу – с того момента прошло 12 лет.

Теперь Bellator стал для Емельяненко площадкой, где он проверяет себя на фоне бывших бойцов UFC. Вот соперники Емельяненко в период с 2017 года: Митрион, Мир, Соннен, Бейдер, Джексон, Джонсон. Все они до Bellator выступали именно в UFC. В новых условиях против них Емельяненко сделал четыре победы и дважды проиграл. Поражение случилось и в первом бою с Бейдером.

Возможность выступления в UFC Емельяненко закрыл для себя в 2019 году. Главное: «Нет желания выступать в UFC. У меня замечательные отношения с Bellator». Он объяснил, что видит весь ажиотаж вокруг UFC слишком раздутым, а Bellator выделил за человеческое отношение к бойцам.

Дана Уайт до сих пор вспоминает историю с первым отклоненным предложением для Емельяненко: «Он отказался от крупнейшей сделки в жизни». Команда UFC даже радовалась из-за неудавшихся переговоров. Позиция Емельяненко: деньги были такими большими, что это стало бы накладным даже для UFC. Уайт считает, что Емельяненко в тот момент поступил неправильно.

Федор Емельяненко – боец другой эпохи: он не главный технарь мира, но цепляет задором и энергией

Федор Емельяненко – величайший боец в истории ММА?

Фото: East News/Liz Hafalia/San Francisco Chronicle via AP; Gettyimages.ru/Jeff Zelevansky, Sam Wasson; Fedor Team; Bellator

Был бы Федор Емельяненко топом в UFC?
1748 голосов
Да
68%
Федор Емельяненко
Нет
32%
Даниэль Кормье

43 комментария

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Лютый альбинос
Ответ Isa Babaev
Кого он побил ? Нгану ? Кормье ? Стипе ? Вердума? Веласкеза ?
Ха-ха, ты о чём, деточка? Какие там Нганну, Веласкес, Стипе и Кормье? Ни один из них даже в ММА не дебютировал, когда Фёдор уже был лучшим бойцом мира)))
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Fakel
Ответ v6vngyr2dh
Последний Имитатор
похоже это ты последний фалоимитатор
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человек умелый
"Сейчас Уайт по-прежнему настаивает, что Емельяненко имел предложение на огромную сумму за бой с Леснаром."

Все просто - публикуется переписка/предложение с этой огромной суммой.
А так можно настаивать на чем угодно - что сумма была огромная, что Емельяненко был жаден и тд.
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человек умелый
Ответ заляпут
А кто это ? Жирный такой тип
Это ты!
+2
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Isa Babaev
Ответ Лютый альбинос
И тем не менее Фёдор, не будучи бойцом ЮФС, побил чемпионов ЮФС больше, чем любой боец ЮФС.
Кого он побил ? Нгану ? Кормье ? Стипе ? Вердума? Веласкеза ?
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Аккайын Жасов
Договориться должны были промоушены, и поднять на этом бабла в конце нулевых - а позже уже Федя был не тот
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заляпут
А кто это ? Жирный такой тип
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v6vngyr2dh
Ответ toksarov67
На пике, Федор, завалил бы любого чемпиона UFS, чисто за счет скорости, не говоря уже о грепплинге.
Да, в UFS ему бы не было равных… а вот в UFC, мордой в пол
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v6vngyr2dh
Ответ Он саМый
А ведь этим летом исполнится 13 лет с того момента, когда Императора начали лупить
Имитатора
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v6vngyr2dh
Последний Имитатор
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Иса Умаров
Ответ DrDro
Справедливости ради, мне кажется времена Вердума и Силвы это все-таки уже далеко не пик Фёдора, а начало заката. Пик у него был в прайде.
Он был на пике молод, свеж. Думал что так же прокатит как в прайде. Страйкфорсе в е мы увидели.
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Иса Умаров
Ответ DrDro
Справедливости ради, мне кажется времена Вердума и Силвы это все-таки уже далеко не пик Фёдора, а начало заката. Пик у него был в прайде.
Хорош отмазывать
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TimGI86
Все таки вам нужно было расшифровать вопрос подставы, потому что не многие знают тонкости расторжения контрактов или заключения контракта с одной организацией при наличии контракта с другой. Именно это остановило Федора заключать какой либо контракт с UFC
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Евгений Якутов
Потому что он бы сразу про...бал,и все...
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TimGI86
Ответ DrDro
У меня складывается ощущение, что причины всех этих срывов заключаются в постоянном наличии рядом с Фёдором каких-то непонятных людей, которые нефигово так ему в уши дуют. Если уж в последних боях его даже секундировал один из братьев-циркачей Натужных, то это о чем-то говорит.
Вот вы выводы делаете))
Федор в интервью ни раз объяснял почему не получилось подписаться в UFC, организация не пообещала ему гарантии, что он сможет выступать в случае разрыва контракта с Strikeforce, они ему сказали разрывай контракт, а мы тебе юридическую поддержку окажем, не более того, соответственно, если бы strikeforce подал бы иск в суд, то Федор бы не смог драться на время проведения судебных разбирательств, а это условно 1-2 года. Все просто, зачем подписывать договор с организацией, если рискуешь не драться ближайшие пару лет
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Николай Кошкин
Ответ toksarov67
На пике, Федор, завалил бы любого чемпиона UFS, чисто за счет скорости, не говоря уже о грепплинге.
UFS то наверняка🙂
+3
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Rio (BLR)
Федя рано сдулся. Году в 2005-м это было бы интересно.
В 12-м уже было бы тяжело. Последние десять лет Федор по большому счету торгует легендарным статусом по небольшому прайсу. Куча мутных боев с мутными личностями.

Про Финкеля уже писали. Мутную команду тоже. А есть еще фактор попов. Молодой Федор выходил в клетку прямо излучая агрессию. Потом со своей религиозностью превратился в овоща.
Надо было вовремя уходить. Жаль. Бои с Ногейрой, Мирко и Рэндельманом - золотой фонд ММА.
+12
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barcelonistas
Жду что Фёдор появится таки в UFC - в углу октагона, секундируя кого нибудь из своей команды. А может и пояс поднимут.
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Капитан.
Фёдор однозначно сильнейший боец и его победы об этом говорят!
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Бровь Анчелотти
Всё очень сумбурно написано
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problemzz9
Ответ Alim Alim
Возраст? Он бы уничтожил юфс в 2003-5 годах, в ближе к десятым он сдал
какой возраст, ему 30 всего было для тяжа вообще не возраст, причем тут вообще юфс в 03-05 когда организация не была сильнейшей по статусу и набору бойцов
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alpa4ino86
А что с глазами на верхней фотке?
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Alim Alim
Ответ problemzz9
причем тут pride, который закрылся в 2007, после этого что мешало уйти в юфс
Возраст? Он бы уничтожил юфс в 2003-5 годах, в ближе к десятым он сдал
+7
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Alim Alim
Справедливости ради мне кажется Кормье прав. После 2012 Федор был бы там середняк. Вот в середине нулевых он бы там устроил геноцид. Весь пик Федора пришелся на пик Прайда. Можно даже сказать что они были созданы друг для друга
+29
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Денис Юрьев
В плане наследия - к лучшему. К моменту окончания карьеры в Прайд - это уже был немного другой Федор. А ЮФС в глазах части публики - определенное мерило.
Он не мог сразу оказаться в ЮФС, а не Прайд. НО если бы оказался, молодым - даже я сейчас не знал бы Джона Джонса.
+2
0
+2
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