Большой живот Емельяненко – постоянный элемент образа. Откуда он взялся у такого активного спортсмена?

Измерял талию веревкой, но ел пельмени.

У Федора Емельяненко нет рельефных мышц или кубиков пресса. Он всю карьеру дрался с животом, но побеждал бойцов-атлетов, много бегал и активно тренировался. Почему у него такая фигура?

У Емельяненко даже в молодости не было пресса, но он мечтал стать рельефным: увлекался бодибилдингом и измерял талию веревкой

В молодости Федор Емельяненко был более рельефным. На фотографии из конца 90-х (тогда ему было около 25 лет) Емельяненко позировал с братом Александром и банкой гейнера. Они дрались за нее, потому что Федор не делился.

В молодости Емельяненко качался: смотрел на западных бодибилдеров и работал с железом. Так появилась невероятная сила и мышцы, скрывающиеся под жиром. В жизни Емельяненко выглядит очень большим. Он долго стремился к рельефу, но не смог. Один из его первых тренеров Андрей Былдин рассказывал:

«Никогда у него не было пресса. Вот такой личный момент расскажу. Мы ехали на обед в «Фаэтон» или в «Остап», потом приезжали домой, и все ложились спать. Федя не ложился спать, разрабатывал талию, хотел переработать вес в кубики. И все время замерял веревочкой, у него была веревочка – насколько у него живот уменьшался.

Но у него очень обманчивая фигура. Немножко он не такой, как ребята-«пуховики», качки, он без кубиков. Но у него взрывная и физическая мощь очень сильная. Он физически сильный был всегда. А сейчас он в возрасте, возраст однозначно берет свое».

Отсутствие атлетичного тела ≠ слабая подготовка и недостаточные тренировки. По наблюдениям других бойцов, Емельяненко – главный пахарь в зале. Он с детства соблюдал дисциплину, не пропускал тренировки и последним уходил домой.

«Если Емельяненко просыпался первым, сразу всех будил. Толкал плечом: «Андрюх, спишь?» – «Теперь не сплю...» Воспринимали как шутку. Вскакивали и на пробежку перед тренировкой. Километров семь наматывали», – вспоминал Былдин. При этом после занятий Емельяненко бегал еще 10 км – он обожает кроссы.

Емельяненко знает, что без тренировок быстро наберет вес. Когда он впервые закончил карьеру в 2012-м, то продолжил ходить в зал, бегать и качать пресс: «Делаю это, чтобы живот не вырос. Пока удается с ним бороться».

Емельяненко тяжело добиться рельефа из-за физиологии. Возможно, виновато питание: он долго не следил за рационом и ел пельмени и борщ

Врач-эндокринолог клиники «МедикСити» Юлия Шишкова оценила форму Емельяненко для Sports.ru: «Несмотря на отсутствие четкого мышечного рельефа, который мы привыкли видеть у других бойцов, у Емельяненко отмечается хорошее развитие мышечной системы – у него небольшой процент жировой ткани. Это видно даже без специальных методик оценки состава тела. Мы не видим проявления висцерального ожирения, то есть соотношение окружности талии к окружности бедер не будет превышать 1,0.

Если оценить индекс массы тела из примерных данных, что рост Федора 183 см, а вес 110 кг, то он составит 32 кг/м2. Это будет выше принятой нормы и формально попадет под категорию ожирения, но важно понимать, что индекс массы тела не учитывает его состав, а значительную долю в случае Федора Емельяненко составляет именно мышечный компонент.

Если смотреть на ранние фото Федора, то заметен примерно такой же процент развития подкожно-жировой клетчатки, что и на последних фото. Можно предположить, что это связано как с природными физиологическими данными, так и с индивидуальными целями спортсмена. Данная физическая форма позволяла достигать высоких спортивных результатов, а цели максимально снизить процент жира в организме так, чтобы ярко контурировал рельеф мышц, не было.

Да, по типу телосложения Федор ближе к гиперстеническому или эндоморфному. Он спортсмен-тяжеловес. У таких спортсменов обычно нет рельефной мускулатуры. Но при определенном режиме тренировок и питания уменьшить содержание жира в организме до минимальных значений возможно. О каком-то значимом снижении уровня тестостерона в данном случае речи тоже не идет, иначе в профессиональном спорте было бы невозможно поддерживать высокий результат».

У Емельяненко специфическая физиология, потому что он эндоморф. Возможно, в его случае виновата диета. В 2009-м он говорил, что не следит за питанием, хотя избегает вредной пищи:

«Ем практически все, достаточно разнообразную пищу, у меня нет особой диеты. С утра на завтрак обычно ем омлет, во время поста – овсяное печенье, орехи. На обед ем первое, второе и третье, желательно мясо, если пост – то рыбу. У меня нет специальной диеты: я ем и борщ, и солянку. Не пью Coca-Cola и другие газированные напитки, не ем торты, конфеты. Хотя иногда могу позволить себе это по праздникам».

Директор по маркетингу Союза ММА России Александр Языков рассказывал, что Емельяненко был против диеты и ел даже пельмени: «Федору искали диетолога, нашли известного спортсмена, бодибилдера. Он разбирал его дневник питания: «Федор, напиши, что ты ешь». И он – пельмени, борщ. Абсолютно обычная человеческая еда. Он говорит: «А где белок? Как БЖУ считаешь, где витамины какие-то»? Федор отвечал: «Зачем? Мне это не нужно. Вот мед с орехами – нормальная тема».

Сейчас Емельяненко изменился ради продолжения карьеру: чтобы дольше выступать, он принимает специальные добавки и следит за рационом. Он использует аминокислоты, протеиновый изолят и другие разрешенные добавки, которые помогают даже в 46 лет драться на высоком уровне.

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5 февраля Федор Емельяненко проведет прощальный бой в карьере. Он подерется с Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович ; East News/AP Photo/Gregory Payan; instagram.com/fedoremelianenkoofficial; globallookpress.com/Amy Sanderson/ZUMAPRESS.com