Федор Емельяненко против трэштока: критикует Конора и Петра Яна, не матерится из-за религии и покоряет Запад скромностью

Для контроля эмоций использовал карты.

Федор Емельяненко – мировой бренд. Молчаливый русский боец с огромным крестом на груди, который скромностью и безэмоциональностью покорил фанатов и в Японии, и в США, и в России.

Почему Федор Емельяненко против трэштока и как построил вокруг этого образ?

Емельяненко не всегда был спокойным – помогла вера. Он построил в Старом Осколе храм, бросил азартные игры и больше не матерится

Перед боем Федор Емельяненко спокоен: разминается в раздевалке и болтает с командой. Выходит с каменным лицом, смотрит вниз – почти не поднимает глаз на соперника. Он умеет контролировать эмоции, но так было не всегда.

В Японии Емельяненко нервничал и играл в карты, чтобы отвлечься. Это стало традицией, поэтому колоду всегда брали в раздевалку. Но после воцерковления Емельяненко отказался от азартных игр: «Мое спокойствие появилось со временем. Для меня это часть подготовительного этапа. Когда я нахожусь в тренировочном лагере, то работаю над контролем эмоций».

Религия изменила Емельяненко и сделала спокойнее. Он вложился в постройку храма Святой Богородицы в Старом Осколе, куда ездят бойцы Fedor Team. Вместо мрачной мелодии Era с выходов в Pride Емельяненко выбрал русские мотивы. Сначала долго использовал «Ой, то не вечер...», а на бой с Тимоти Джонсоном вышел под «Наша вера православна».

Емельяненко считают закрытым – он редко проявляет эмоции. Самый искренний эпизод из прошлого – бой брата против Мирко Крокопа. Федор Емельяненко смотрел его в раздевалке, когда Александр проиграл нокаутом после хай-кика. Емельяненко-старший нервничал и матерился – это попало на видео.

Когда Емельяненко стал верующим, то отказался от мата: «Отрицательно отношусь к мату, это хула на пресвятую Богородицу. Сквернословие – это страшно, это язык бесов. Я как стал верующим человеком, так этого у меня больше нет, я и раньше особо не ругался. Но какие-то были моменты, случалось что-то, было в прошлой жизни, я уже покаялся».

Емельяненко не терпит мата в окружении. Из-за этого он конфликтовал с незнакомцем в одном из магазинов Белгорода, когда тот при жене и ребенке выругался матом в ответ на просьбу продавца надеть маску. «Мне пришлось его попросить. Он задумался на секунду, но потом замолчал, было неприятно», – вспоминал Емельяненко.

Он редко выходит из себя: оценивает каждое слово и не оскорбляет соперников. Самая болезненная тема – отношения с братом. «Хочу, чтобы меня вспоминали как православного христианина. Чтобы мое имя никогда не ассоциировалось с трэштоками и всякого рода грязью. Чтобы люди вспоминали обо мне и у них была радость и позитивное настроение», – говорил Емельяненко.

Емельяненко – интроверт, который избегает славы. Он не фотографируется с фанатами, ездит в метро и годами носит свитер, ставший мемом

В 2018-м Федор Емельяненко встретился в Bellator с одним из главных трэштокеров UFC до Конора – Чейлом Сонненом. Он выдавал горячие конференции, хейтил соперников и стал мемом среди фанатов. Многие посмеивались над его навыками (считая, что он хорош только в борьбе), но это раскрутило медийность.

Когда Соннен встретился с Емельяненко в Bellator, то не говорил лишнего – сам был ветераном и проявил уважение. Из панчей – сравнение Емельяненко с «лысым круглощеким парнем в зачуханном свитере», который ходит «набрав в рот воды».

Соннен упомянул свитер Емельяненко, который выглядел недорого и закрепился как часть образа. Впервые тот надел полосатый джемпер в 2009-м году перед боем против Андрея Орловского. В нем Емельяненко появился перед боями с Хендерсоном и Педро Риззо. После 2012-го свитер пропал из инфополя, но Емельяненко снова надел его перед боем с Митрионом в Bellator в 2016 году.

Емельяненко семь лет носил один и тот же свитер (его назвали «Великий Свитер Абсолютной Победы» и продавали похожие на eBay), превратил его в мем и постоянно получал вопросы об этом в интервью.

«Свитер действительно был куплен давно. Никак не доношу. Я привязываюсь к вещам. Возможно, поэтому этот свитер и стал таким знаковым. Радуюсь, когда вещи долго не изнашиваются», – рассказывал Емельяненко.

Это важная характеристика: он получает выгодные контракты, но годами носит свитер до полного износа. В Москве Емельяненко часто ездит в метро, хотя не любит встречаться с фанатами и отказывает им в фото: «Мне не хочется. Я большую часть времени провожу с семьей. А когда я с семьей – я отказываю в фото. Да и когда я один, как правило, тоже. Не вижу в этом смысла».

Емельяненко – глубоко воцерковленный интроверт, который превратил слабость в бренд. В мире ММА скромность – минус. До Конора в ММА тоже любили шоу, бойцы устраивали постановочные драки, кривлялись на стердаунах и заводили публику. Японец Наойа Огава в 2004-м не подал Емельяненко руку перед боем, но не вывел из себя.

«Вы знаете, святые люди говорят, что нас можно обидеть ровно настолько, насколько мы можем обидеться сами. Поэтому, если мы не обращаем на это внимания, не обижаемся – все это бесполезно. Я никогда не испытывал неприязни к своим соперникам. Я должен быть профессионалом до конца и подойти к этому поединку, понимая, что против меня выходит профессионал», – говорил Емельяненко перед боем.

Емельяненко против трэштока, но на него не обижается. Под критику попадал Конор и Петр Ян

Воспитанники Емельяненко ориентируются на него: мало говорят, не оскорбляют соперников и избегают трэштока. Вадим Немков стал чемпионом Bellator – о нем заговорили, но другие бойцы не вызывают массовый интерес.

У Анатолия Токова (31-2) уверенная серия в США: семь побед в Bellator, но он только сейчас подерется за титул (идет третьим в рейтинге). О Токове мало говорят, хотя Усман Нурмагомедов получил титульник в Bellator после четырех боев. И это проблема: закрытость Емельяненко – фишка, но она топит других бойцов.

Интровертность в ММА кажется привилегией. Забита Магомедшарипова полюбили за скромность: он приходил на интервью в простой спортивной одежде и боялся говорить на английском. Топовый полутяж UFC Магомед Анкалаев – тоже скромный. Но закрытость тормозит его карьеру: UFC просит больше говорить, бросать вызовы и делать шоу. Промоушен увольняет бойцов за низкую медийность, поэтому Анкалаев стал активнее.

Здоровый трэшток – норма в ММА. Это показал Хабиб и его команда, которые не боятся быть дерзкими. Пресс-конференции Хабиба – шоу. Он никого всерьез не оскорбляет, но это помогает в продвижении.

Петр Ян, попав в UFC, принял правила игры. Зажигал в соцсетях и подкалывал оппонентов. Ян быстро стал популярным в США, но Емельяненко его раскритиковал:

«Это хороший боец, но я не люблю, когда начинают больше говорить, чем доказывать делом на ринге. Мне кажется недопустимым подобное поведение. Если ты боец, то будь им до конца. Все эти громкие заявления и оскорбительные выражения до добра не доведут».

Конор Макгрегор, который в 2019-м оскорблял дагестанцев и называл их трусами, тоже попал под осуждение Емельяненко:

«Один из святых сказал так: «Отпускающий шутку в чью-то сторону все равно что кидает факел в дом». А что, в шутку же? Кого-то шутка может обидеть. На сегодняшний день нет ничего святого. Могут бросить колкость – как в сторону семьи, так и в сторону страны.

Недавно Макгрегор сказал некрасивые вещи в адрес дагестанцев. И наши бойцы стали осуждать его, хотя сами занимаются тем же. Да, не в адрес народа, а в адрес определенных людей. Но как человека можно отделить от народа?»

Характерно, что Емельяненко разошелся во мнениях с братом Александром. Тот не против трэштока и спорил:

«Не вижу ничего плохого здесь, это привлечение внимания зрителя к бою. И в Америке хайп перед боями, и в Японии. А надувать щеки сидеть и кулаком по столу стучать для важности – это будет не интересен ни вид спорта, ни сам бой. Конечно, есть какая-то грань, рамки, которые переходить нельзя. Оскорбление родных и близких, друзей. А вот эти «эй, ты», послать друг друга…»

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5 февраля Федор Емельяненко проведет прощальный бой в карьере. Он подерется с Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.

Фото: РИА Новости/Вадим Жернов; Gettyimages.ru/Joe Corrigan, Isaac Brekken; Instagram/fedoremelianenkoofficial