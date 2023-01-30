Императорский тест: кто это сказал – Федор Емельяненко или Николай II?
«Все в руках божьих, нужно довериться».
Федор Емельяненко не поддерживает трешток, но генерирует множество ярких цитат и философских мыслей.
Емельяненко называют «Последним императором». Мы сравнили его цитаты с высказываниями последнего императора России Николая II.
Угадаете, кому из них принадлежат слова?
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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