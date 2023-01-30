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Императорский тест: кто это сказал – Федор Емельяненко или Николай II?

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Федор Емельяненко Федор Емельяненко
Емельяненко – Бейдер
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«Все в руках божьих, нужно довериться».

Федор Емельяненко не поддерживает трешток, но генерирует множество ярких цитат и философских мыслей.

Емельяненко называют «Последним императором». Мы сравнили его цитаты с высказываниями последнего императора России Николая II.

Угадаете, кому из них принадлежат слова?

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История фото Путина, Берлускони, Ван Дамма и братьев Емельяненко. Что это было?

Федор Емельяненко против трэштока: критикует Конора и Петра Яна, не матерится из-за религии и покоряет Запад скромностью

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

4 комментария

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Pa Chu
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