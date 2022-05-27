Мешают ли щечки Пончичу? В 23 года лидер «Далласа» – самый опасный игрок плей-офф НБА-2022

Немного фэтшэйминга.

В этом году мы стали свидетелями беспрецедентного эксперимента: а именно – узнали, как конкретно влияют лишние килограммы на профессионального спортсмена. Одно дело – негодовать из-за несовершенного внешнего вида человека, претендующего на то, чтобы быть примером для подражания, другое – твердо знать, как конкретно нездоровая любовь к макаронам определяет очки, проценты и скорость передвижения из точки «А» в точку «Б».

Дело было так.

В начале декабря «Мэверикс» упустили преимущество «+17» и проиграли «Бруклину» с разницей в три очка во многом из-за невразумительной игры лидера. Под конец комментаторы встречи Реджи Миллер и Кевин Харлан не стеснялись в выражениях.

– Никогда не видел Луку настолько тяжелым. Знаю, что у него был длинный сезон из-за Олимпиады, но он же еле волочит ноги туда-сюда. Это сложно даже назвать бегом.

– Мы отработали на нескольких матчах «Далласа». И в команде всегда говорят, что ему очень тяжело… Видно, что он грузнее, чем обычно…

Если бы речь шла об американском баскетболисте, то этим двоим бы крепко досталось за фэтшэйминг и давление на нежную психику. Но в данном случае события развивались с неслыханными скоростью и откровенностью.

Доброжелатели из «Далласа» тут же уточнили, что вес Дончича на 13 килограммов больше заявленных 104 килограммов, с которыми он приходил в лигу. А распространившиеся фотографии игрока этого периода демонстрировали четко оформившееся пузо, не самым эстетичным образом вывалившееся из шорт.

Сам же он вышел к народу с покаянием: «Люди будут постоянно это обсуждать. Я и сам понимаю, что нужно прибавлять. У меня было долгое лето. Сначала Олимпиада, потом я взял отпуск на три недели, немного расслабился. Возможно, расслабился слишком сильно. Нужно просто набрать кондиции».

Через несколько дней после всей этой дискуссии Дончич получил травму голеностопа и выбыл до января (пропустив в итоге 10 матчей). (Было известно, что голеностопы и колени мучили его предыдущие два месяца).

Параллельно началось голосование на Матч всех звезд НБА. И словенец с неприятным удивлением для себя узнал, что он никак не протискивается в стартовую пятерку. (И не только потому, что кто-то слишком много ест).

«Мне кажется, что тогда ему стало немного стыдно, – через месяц рассказал владелец «Далласа» Марк Кьюбан о том, что происходило за кулисами. – Мне кажется, ему не понравилось, что его раскритиковали за лишний вес и прочее, и в конце концов он понял, что требуется определенный уровень дисциплины в этом вопросе. Он знает, что ему нужно делать, наконец, он понял, что если он хочет быть лучшим – а я знаю, что он хочет быть лучшим – то он может сам контролировать определенные моменты. Как только он взялся за ум, всем пришел конец. С тех пор он просто неудержим».

Доброжелатели из «Далласа» уточнили, что Дончич прибегнул к помощи диетолога и, увеличив работу с весами и кардионагрузку, к началу февраля сбросил лишнее и пришел к 109 килограммам.

Детали перерождения практически неизвестны. Есть только признание самого Дончича: «В основном это здоровое питание. Теперь все чаще ем курицу, рис и овощи, так как морепродукты не люблю… Это все решило».

Что именно это решило?

В 2021-м пухлый Дончич набирал за 35 минут на площадке 25,6 очка при 45% с игры, 33% из-за дуги, 8 подборов, 8,5 передачи, делал 4,6 потери и вставал на линию 5,5 раза.

В 2022-м зож-Дончич за 35,5 минуты на площадке набирал 29,8 очка при 46% с игры, 37% из-за дуги, 9,7 подбора, 8,9 передачи, совершал 4,5 потери и вставал на линию 8,5 раза.

Имеются и способы для уточнения.

В 2021-м пухлый Дончич атаковал с дистанции ближе 2,5 метра от кольца 5,8 раза за игру (64%), с дистанции 2,5-2,8 метра – 5,1 раза за игру (44%), совершал 2 дальних двухочковых (40%) и 8,3 трехочковой попытки.

По количеству проходов пухлый Дончич шел на четвертом месте в лиге с 18,8 в среднем за матч.

В 2022-м зож-Дончич подбирался на дистанцию ближе 2,5 метра от кольца 7 раз за игру (62%), с дистанции 2,5-2,8 метра атаковал 4,7 раза (44%), ограничил число дальних двухочковых до 1 попытки (33%), а трехочковые увеличил до 8,9.

По количеству проходов зож-Дончич обогнал всех в НБА с 23,8 в среднем за матч.

Удивительно, но его показатели пробега и скорости практически не поменялись. За единственным исключением – пробег в атаке увеличился с 1,33 до 1,38 мили (с 1,6 километра до 2,1 километра) в среднем за матч, все остальное идентично.

О чем все это говорит?

С 13 лишними килограммами Дончичу не совсем сподручно было добегать до кольца – зачастую он сваливался на средние попытки (правда, его уровень таков, что на проценте это отражается не слишком сильно) и, как следствие, гораздо реже провоцировал нарушения и вставал на линию. Стоило ему похудеть, как это отразилось и на «Далласе»: эффективность нападения выросла со 105 очков на 100 владений до 114, а эффективность защиты – со 109 пропущенных очков на 100 владений до 107. Параллельно «Мэверикс» инициировали перестройку, чтобы получить от зож-Дончича по максимуму – вместо Порзингиса, занимавшего место внутри и забиравшего мяч при двойках с Дончичем, команда перешла на игру с пятью игроками периметра, то есть подготовила идеальную почву для использования белого Джеймса Хардена, специалиста по изоляциям и пик-н-роллам.

Да, стоило Дончичу сбросить вес, как уже в 23 года он сразу же подошел к пиковому воплощению своего идеала.

Еще разок.

Зож-Дончич: за 35,5 минуты – 29,8 очка при 46% с игры, 37% из-за дуги, 9,7 подбора, 8,9 передачи, 4,5 потери и 8,5 штрафного.

Джеймс Харден в 2018-м, когда его признали MVP: за 35,4 минуты 30,4 очка при 45% с игры, 37% из-за дуги, 5,4 подбора, 8,8 передачи, 4,4 потери и 10,1 штрафного.

Серьезно, проверьте сами, я не подгонял ни одной цифры: сходство пугающее. Даже больше: Дончич в сезоне-21/22 – 1,13 очка за пик-н-ролльное владение (11,2 владения за игру), 1,11 очка за «изоляцию» (6,3 владения за игру). Харден в сезоне-17-18 – 0,9 очка за пик-н-ролльное владение (10,2 владения за игру), 1,22 очка за «изоляцию» (10,0 владения за игру).

Дальше начинаются расхождения.

Хардену к тому моменту было уже 28 лет, он был на пике карьеры. Дончич только пытается уяснить, что девиз «Я как любил макароны, так и буду любить макароны» к звезде НБА не очень применим.

Рядом с Харденом играл Крис Пол. Кидд, конечно, сильно облегчил жизнь Дончичу с помощью Брансона и Динуидди, которые инициируют атаку, играют с лидером хэнд-оффы и таким образом освобождают его от черновой работы. Ему дают мяч, когда он уже должен выходить на сцену и делать то, что умеет лучше всех в баскетболе – наказывать один в один в позиционном нападении. Но все же нужно учитывать, что Брансон и Динуидди – это как бы не совсем Крис Пол.

Харден все свое доминирование успешно спускал в плей-офф.

У Хардена все показатели традиционно снижались в матчах на выбывание, сезон-17/18 не исключение: 28,6 очка, 5,2 подбора, 6,8 передачи, 3,8 потери при 41% с игры и 30% из-за дуги.

У зож-Дончича показатели традиционно остаются на уровне, сезон-21/22 не исключение: 31,7 очка, 9,8 подбора, 6,4 передачи, 3,9 потери при 46% с игры, 35% из-за дуги.

И да, в 23 года Дончич уже дотянулся до планки Джеймса Хардена – дошел до финала конференции и проиграл там «Голден Стэйт». Самое удивительное в этом плей-офф – то, что у словенца всегда что-то шло не так (то он травмировался до старта, потом чем-то заболел перед серией с «Уорриорс», потом повредил плечо, потом нарвался на «зону»), неудачных моментов у него хватало, но почему-то на его выступлении в целом это не так уж сильно сказывается, на каждый матч с 20 очками он выдает два по 40. В этот раз он даже перестал так очевидно проваливаться в концовках, где в прошлом году не мог попасть с линии и заваливал клатч. Окей, Дончичу не удалось сыграть против «Бостона», «Милуоки» и «Майами», но в этом плей-офф точно не нашлось ни одной суперзвезды, которая бы делала результат в таком вот героическом стиле и расправлялась с уязвимостями на площадке так, как это делал пухляш из «Далласа» – он был единственным, кто в этом плей-офф успешно выполнял функции баскетбольного ферзя, вокруг которого вращается все остальное.

Дамы и господа, приветствуйте нового короля самого несмотрибельного баскетбола во вселенной! А еще, кажется, уже сейчас самого опасного атакующего игрока современной лиги – если вы считали таковым его предшественника, учителя и аналитического двойника.

А теперь вернемся к щечкам.

В прошлом году Джей Джей Бареа сформулировал самое важное о Дончиче в моменте: «Он еще ребенок. Он просто играет на расслабоне. Мне кажется, он играет на расслабоне и все еще растет. Ему еще предстоит сделать шаг на следующий уровень. Когда он начнет действительно тренироваться, когда он действительно подготовиться к НБА, он станет монстром. А сейчас он просто ребенок. Он думает, что у него все получится и без напряга, он по-прежнему прибавляет с каждым годом. Когда он повзрослеет, то будет проблемой».

Дончич начинает сезон с лишним весом уже второй год подряд. И внутри клуба такое отношение, конечно, считают проблемой: неслучайно Марк Кьюбан выносит все это обсуждение в публичное пространство и страдает в открытую. (Как-то пару лет назад он разглядел кубик на животе Дончича и вспоминал об этом два месяца).

Та трансформация, что произошла со словенцем, случилась по ходу сезона. И при всей ее очевидности на примере цифр вряд может считаться полноценной. По-настоящему все изменится только тогда, когда «Даллас» все же нажмет на все кнопки, застыдит его, будет его штрафовать или найдет способы поощрять его, окружит его врачами, приставит к нему Дирка, взорвет все итальянские рестораны в городе…

Дончич уже сейчас – возможно, лучший среди тех игроков НБА, вокруг доминирования которых на мяче построена вся атакующая система (хотя бы потому, что «Даллас» научился его прятать в защите, а с Йокичем это сделать сложнее). Только вот пришел он к этому курьезно. Он так и не стабилизировал трехочковый, по-прежнему не поднял штрафные выше 75%, не прокачал выносливость и не подготовил идеально тело, не прибавил в защите, не обогнал Криса Пола по игре в «клатче» и даже не позвонил Оладжувону. Ничего вообще не сделал. Его показатели продуктивности и эффективности на дистанции практически не менялись уже три года подряд. Сейчас он даже не вернулся к тому весу, с которым его изначально, еще до драфта, считали рыхловатым и из-за которого не воспринимали как будущую звезду. Его статистический и игровой прогресс – это просто избавление от нескольких (даже не всех) незаконно нажратых килограммов. Он все еще тот же ребенок. И сейчас вся лига молится о том, как бы он подольше не взрослел.

Фото: REUTERS/Kevin Jairaj; Gettyimages.ru/Tom Pennington, Jonathan Bachman