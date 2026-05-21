Нандо Де Коло о последнем «Финале четырех» в карьере: «Важно просто наслаждаться моментом»

Де Коло о последнем Финале четырех в карьере: Важно просто наслаждаться моментом.

Защитник «Фенербахче » Нандо Де Коло поделился эмоциями перед своим, вероятно, последним «Финалом четырех» в карьере, отметив, что старается прожить этот момент максимально осознанно и сосредоточенно.

«Я уже говорил, что это будет мой последний сезон. Когда появилась возможность перейти в «Фенербахче», это было отличное решение для меня. Я много обсуждал это с женой, и мы были на одной волне. У нас большие цели с «Фенербахче», и это серьезная мотивация для меня. Поэтому быть здесь на «Финале четырех» – прекрасное чувство.

Но, как я говорил всем и как обсуждал с Чачо [Серхио Родригесом], важно просто наслаждаться моментом. Я буду наслаждаться, оставаясь Нандо Де Коло – профессионалом и игроком, который выполняет свою работу. Так я и собираюсь прожить этот «Финал четырех» и сделать все правильно», – заявил двукратный чемпион Евролиги.