0

Нандо Де Коло о последнем «Финале четырех» в карьере: «Важно просто наслаждаться моментом»

Де Коло о последнем Финале четырех в карьере: Важно просто наслаждаться моментом.

Защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло поделился эмоциями перед своим, вероятно, последним «Финалом четырех» в карьере, отметив, что старается прожить этот момент максимально осознанно и сосредоточенно.

«Я уже говорил, что это будет мой последний сезон. Когда появилась возможность перейти в «Фенербахче», это было отличное решение для меня. Я много обсуждал это с женой, и мы были на одной волне. У нас большие цели с «Фенербахче», и это серьезная мотивация для меня. Поэтому быть здесь на «Финале четырех» – прекрасное чувство.

Но, как я говорил всем и как обсуждал с Чачо [Серхио Родригесом], важно просто наслаждаться моментом. Я буду наслаждаться, оставаясь Нандо Де Коло – профессионалом и игроком, который выполняет свою работу. Так я и собираюсь прожить этот «Финал четырех» и сделать все правильно», – заявил двукратный чемпион Евролиги.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Евролиги
logoЕвролига
logoФенербахче
logoНандо Де Коло

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Монако» получит 750 тысяч долларов за переход Альфа Диалло в «Дубай»
21 мая, 15:43
Серджо Скариоло: «В «Финале четырех» важно сохранять баланс между давлением и эмоциями»
21 мая, 15:30
Этторе Мессина: «У меня по-прежнему есть огромное желание тренировать»
21 мая, 13:45
Рекомендуем
Главные новости
Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»
3 минуты назад
Женская НБА. «Атланта» принимает «Финикс», «Нью-Йорк» встретится с «Далласом»
14 минут назадLive
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
29 минут назад
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
41 минуту назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» играет с «Реалом»
сегодня, 18:01Live
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
сегодня, 15:32
Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные
сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
31 минуту назад
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
57 минут назад
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
сегодня, 18:12
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
сегодня, 13:45
Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»
сегодня, 13:04
Рекомендуем