«Филадельфия» не получила разрешение на переговоры с генменеджером «Атланты»

«Филадельфии» отказали в интервью с генменеджером «Атланты».

«Филадельфия» получила отказ в разрешении на переговоры с генеральным менеджером «Атланты» Онси Салехом, сообщает The Athletic.

«Сиксерс» планировали провести интервью с Салехом, чтобы рассмотреть его кандидатуру на должность ключевого руководителя баскетбольных операций клуба.

Ранее специалист работал в офисе «Голден Стэйт» под руководством Боба Майерса. Сейчас Майерс возглавляет поиск нового руководителя баскетбольных операций «Филадельфии» в роли президента Harris Blitzer Sports & Entertainment.

В «Атланте» Салех пришел в 2024 году на пост ассистента генерального менеджера, а затем был повышен до генерального менеджера после увольнения Лэндри Филдса. По итогам сезона-2025/26 он занял второе место в голосовании за «Менеджера года», уступив только Брэду Стивенсу из «Бостона».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Классно увольнять специалистов,когда у тебя нет четких планов наперед👍
ОтветКоньЯков
Классно оставлять специалистов, чьи четкие планы накрылись медным тазом.
