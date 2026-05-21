Влад Голдин: «Весь мой фокус сейчас на Летней лиге. Надеюсь закрепиться в НБА»

Центровой «Майами» Влад Голдин рассказал о своих планах на ближайшее межсезонье, отметив, что полностью сосредоточен на выступлении в Летней лиге НБА и борьбе за контракт в Северной Америке.

- Какие планы на межсезонье? Будете выступать в Летней лиге НБА?

– Да, планирую сыграть в Летней лиге. Предполагаю, что сыграю за «Майами». Искренне считаю, что у меня получится. Уже с 26-27 мая буду тренироваться с «Хит». Это важный этап, после которого я смогу понять, как дальше сложится моя карьера.

- Не думаете о вариантах в Европе?

– Весь мой фокус сейчас на Летней лиге. Все зависит от меня. Надеюсь сыграть там так качественно, чтобы доказать способность закрепиться в НБА и показывать там тот уровень, который я могу.

- Сборная России этим летом проведет товарищеские игры с сильными сборными, в том числе с Турцией и Венгрией. Вы решили не приезжать в команду из-за Летней лиги?

– Был разговор с представителями сборной. В этом году матчи будут товарищескими. Если бы они были официальными, то я бы хотел сыграть. Но в данный момент в ситуации, когда я остался без контракта, будет правильно, если я сосредоточусь на Летней лиге, – поделился Голдин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
Влад Голдин
Майами
НБА
сборная России

Импонирует, что Влад до последнего пытается достичь своей мечты и не опускает рук. Европа и уж тем более лига ВТБ от него никуда не денутся, в вот в НБА поезд может больше не уехать, если сейчас дать заднюю.
Тот случай, когда парень без какого-то блата благодаря своему трудолюбию и правильной рабочей этике сумел добраться до лучшей лиги мира.
С Мозговым поменьше встречайся)
Очень хотелось бы ошибиться, но Владу на уровне НБА не хватает резкости, скорости и атлетизма, надо очень прибавить в защите. И он уже не юноша, боюсь, потолок уже виден...(
