«Филадельфия» рассматривает Джамира Нельсона на пост главы баскетбольных операций

Джамир Нельсон вошел в число кандидатов на ключевую должность в «Филадельфии».

«Филадельфия » продолжает процесс поиска нового руководителя баскетбольных операций, рассматривая сразу нескольких кандидатов на ключевую должность.

По информации The Athletic, одним из них является Джамир Нельсон , который в настоящее время занимает пост ассистента генерального менеджера «Сиксерс».

При этом отмечается, что Нельсон уже выполнял расширенный круг обязанностей и считается одним из перспективных управленцев лиги. Даже в случае, если он не получит главную должность, ожидается его дальнейшее повышение внутри структуры клуба.

Бывший разыгрывающий НБА, отыгравший 14 сезонов, тесно связан с Филадельфией: он вырос в регионе и выступал за университет Сент-Джозефс, однако в НБА за «Сиксерс» не играл.