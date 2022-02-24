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Что теперь будет с нашим спортом? Тур РПЛ и финал Лиги чемпионов в Питере под вопросом, Клэбо просит перенести лыжный Кубок мира из Тюмени

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Все серьезно.

Утром четверга Россия начала специальную операцию на Донбассе сразу после обращения президента РФ Владимира Путина.

По словам Путина, цель – «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». «При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Наши действия – самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня», – добавил президент.

В Минобороны РФ заявили, что выводится из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии, а гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Роскомнадзор требует, чтобы российские СМИ ссылались только на официальные источники по теме Украины.  

Обострение ситуации привело к последствиям в спорте:

•‎ Сразу два аэропорта в городах, где в эти выходные запланированы матчи РПЛ, закрыты – Краснодар и Ростов. 27 февраля в 19-м туре «Ростов» играет дома с «Крыльями», а «Краснодар» – с «Локомотивом».

Из-за этого на матч Кубка России со «Спартаком» (1 марта) «Кубань», выступающая в ФНЛ, отправится поездом – если сможет купить билеты на всю команду. Аэропорт Волгограда тоже закрыт до 2 марта, а 3-го у «Ротора» выездной матч Кубка с «Рубином». Под вопросом матч «Балтика» – «Чайка»: клуб из Ростовской области может не добраться до Калининграда к 1 марта.

•‎ РПЛ выступила с заявлением: «В настоящее время РФС и РПЛ прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время».

Позже у «РБ-Спорт» появился инсайд: лига всерьез рассматривает возможность переноса всех матчей тура: на 8-9 марта или 16-17 марта. Сейчас этот вопрос обсуждается в руководстве РПЛ. А вот у Sport24 обратная информация – перенос пока не рассматривают.

•‎ Президент «Урала» Григорий Иванов опасается, что легионеры уедут из России: «Сейчас все может случиться. Могут сказать: «Мы не хотим играть» – но откуда мне сейчас знать».

•‎ Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи заявил, что один из легионеров московского клуба не хочет возвращаться в Россию на фоне происходящих событий. По данным инсайдера Максима Фридмана, таких футболистов несколько, но имена не называются.

•‎ Полузащитник Виллиот Сведберг, который мог стать рекордным трансфером на выход для «Хаммарбю», не перейдет в «Локомотив». Шведский клуб отказался продавать футболиста из-за обострения конфликта России с Украиной. 

«Мы должны принимать подобное во внимание, как мы и сделали, – объяснил босс «Хаммарбю» Маттиас Фри. – Плюс мы не нуждались в срочной продаже. Мы все потрясены происходящим. Будет сложно ввести запрет на продажу игроков в одну лигу. Но мне трудно представить, что кто-то захочет продать туда футболиста. И мне также трудно представить, что какой-либо игрок захотел бы отправиться туда сейчас».

• Президент Шведской футбольной федерации Карл-Эрик Нильссон призвал перенести стыковые матчи ЧМ-2022 из Москвы: «Когда мы проснулись сегодня утром, у нас возникло ощущение, что сыграть матч в России через несколько недель – это что-то немыслимое. Как все выглядит сейчас: у нас нет никакого желания играть в России. Наши мысли – с нашими друзьями на Украине. Футбол нужно рассматривать как нечто менее важное посреди этого ада».

• Себастьян Феттель, чемпион «Формулы-1» и пилот «Астон Мартин», заявил, что не поедет на Гран-при России: «Я не должен туда ехать и не поеду. Неправильно гоняться в этой стране. Мы обсудим этот вопрос, однако Ассоциация гонщиков Гран-при еще не собиралась. Я могу лишь сказать, что мне очень грустно от происходящего, я шокирован. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, свое решение я уже принял».

«Формула-1» пока решение не принимала, а, как и все, «наблюдает за ситуацией».

МОК осудил нарушение олимпийского перемирия. «Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр, 4 февраля 2022 года, и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр.

Сегодня президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он выразил на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр. На церемонии открытия он призвал политические власти: «Соблюдайте свою приверженность этому олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс», – заявили в МОК.

• Сборная России по хоккею с мячом недосчитается сильных конкурентов на ЧМ, который должен был пройти в Сыктывкаре – от участия в турнире отказались сборные Швеции и Финляндии.

• В Бельгии уже предложили остановить выдачу виз любого типа (в том числе рабочих) всем россиянам. «Сейчас россиянам здесь не рады, общий визовый запрет для россиян не должен быть чем-то невозможным», – заявил замминистра Бельгии по вопросам миграции Самми Махди.

•‎ Украинская Премьер-лига остановила розыгрыш турнира в связи с введением военного положения в стране. Первый матч после возобновления сезона должен был состояться завтра, 25 февраля. Более того, все спортивные мероприятия в стране отменены на месяц.

•‎ УЕФА назначил срочное заседание исполкома на полдень пятницы. По данным Associated Press, финал Лиги чемпионов из Петербурга перенесут – и решение об этом примут как раз завтра.

• Литовский баскетбольный «Жальгирис» призвал отменять матчи с российскими и белорусскими командами. «Шяуляй» последовал примеру и отменил игру Европейской северной лиги (ENBL) с красноярским «Енисеем», которая была запланирована на пятницу.

• Все остальные виды спорта пока молчат – Федерация лыжного спорта (FIS) ничего не говорит о переносе этапа Кубка мира по лыжным гонкам из Тюмени, но «со всеми заинтересованными сторонами внимательно следит за эскалацией российско-украинского конфликта». Звезда норвежских лыж Йоханнес Клэбо уже попросил перенести соревнования...

Этапы Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле и ски-кроссу в Челябинске пока стоят в календаре.

И, видимо, это еще не последние заявления. Информация обновляется.

Санкции США против ЦСКА, Великобритания против финала ЛЧ в Санкт-Петербурге и другие сюжеты сложного вторника        

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Ludvig Thunman/Keystone Press Agency, ROC / Jerry Andre / Hasan Bratic, Cao Can/XinHua, Jan Woitas/dpa; premierliga.ru

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