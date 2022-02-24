Что теперь будет с нашим спортом? Тур РПЛ и финал Лиги чемпионов в Питере под вопросом, Клэбо просит перенести лыжный Кубок мира из Тюмени

Все серьезно.

Утром четверга Россия начала специальную операцию на Донбассе сразу после обращения президента РФ Владимира Путина.

По словам Путина, цель – «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». «При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Наши действия – самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня», – добавил президент.

В Минобороны РФ заявили, что выводится из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии, а гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Роскомнадзор требует, чтобы российские СМИ ссылались только на официальные источники по теме Украины.

Обострение ситуации привело к последствиям в спорте:

•‎ Сразу два аэропорта в городах, где в эти выходные запланированы матчи РПЛ, закрыты – Краснодар и Ростов. 27 февраля в 19-м туре «Ростов» играет дома с «Крыльями», а «Краснодар» – с «Локомотивом».

Из-за этого на матч Кубка России со «Спартаком» (1 марта) «Кубань», выступающая в ФНЛ, отправится поездом – если сможет купить билеты на всю команду. Аэропорт Волгограда тоже закрыт до 2 марта, а 3-го у «Ротора» выездной матч Кубка с «Рубином». Под вопросом матч «Балтика» – «Чайка»: клуб из Ростовской области может не добраться до Калининграда к 1 марта.

•‎ РПЛ выступила с заявлением: «В настоящее время РФС и РПЛ прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время».

Позже у «РБ-Спорт» появился инсайд: лига всерьез рассматривает возможность переноса всех матчей тура: на 8-9 марта или 16-17 марта. Сейчас этот вопрос обсуждается в руководстве РПЛ. А вот у Sport24 обратная информация – перенос пока не рассматривают.

•‎ Президент «Урала» Григорий Иванов опасается, что легионеры уедут из России: «Сейчас все может случиться. Могут сказать: «Мы не хотим играть» – но откуда мне сейчас знать».

•‎ Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи заявил, что один из легионеров московского клуба не хочет возвращаться в Россию на фоне происходящих событий. По данным инсайдера Максима Фридмана, таких футболистов несколько, но имена не называются.

•‎ Полузащитник Виллиот Сведберг, который мог стать рекордным трансфером на выход для «Хаммарбю», не перейдет в «Локомотив». Шведский клуб отказался продавать футболиста из-за обострения конфликта России с Украиной.

«Мы должны принимать подобное во внимание, как мы и сделали, – объяснил босс «Хаммарбю» Маттиас Фри. – Плюс мы не нуждались в срочной продаже. Мы все потрясены происходящим. Будет сложно ввести запрет на продажу игроков в одну лигу. Но мне трудно представить, что кто-то захочет продать туда футболиста. И мне также трудно представить, что какой-либо игрок захотел бы отправиться туда сейчас».

• Президент Шведской футбольной федерации Карл-Эрик Нильссон призвал перенести стыковые матчи ЧМ-2022 из Москвы: «Когда мы проснулись сегодня утром, у нас возникло ощущение, что сыграть матч в России через несколько недель – это что-то немыслимое. Как все выглядит сейчас: у нас нет никакого желания играть в России. Наши мысли – с нашими друзьями на Украине. Футбол нужно рассматривать как нечто менее важное посреди этого ада».

• Себастьян Феттель, чемпион «Формулы-1» и пилот «Астон Мартин», заявил, что не поедет на Гран-при России: «Я не должен туда ехать и не поеду. Неправильно гоняться в этой стране. Мы обсудим этот вопрос, однако Ассоциация гонщиков Гран-при еще не собиралась. Я могу лишь сказать, что мне очень грустно от происходящего, я шокирован. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, свое решение я уже принял».

«Формула-1» пока решение не принимала, а, как и все, «наблюдает за ситуацией».

• МОК осудил нарушение олимпийского перемирия. «Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр, 4 февраля 2022 года, и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр.

Сегодня президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он выразил на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр. На церемонии открытия он призвал политические власти: «Соблюдайте свою приверженность этому олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс», – заявили в МОК.

• Сборная России по хоккею с мячом недосчитается сильных конкурентов на ЧМ, который должен был пройти в Сыктывкаре – от участия в турнире отказались сборные Швеции и Финляндии.

• В Бельгии уже предложили остановить выдачу виз любого типа (в том числе рабочих) всем россиянам. «Сейчас россиянам здесь не рады, общий визовый запрет для россиян не должен быть чем-то невозможным», – заявил замминистра Бельгии по вопросам миграции Самми Махди.

•‎ Украинская Премьер-лига остановила розыгрыш турнира в связи с введением военного положения в стране. Первый матч после возобновления сезона должен был состояться завтра, 25 февраля. Более того, все спортивные мероприятия в стране отменены на месяц.

•‎ УЕФА назначил срочное заседание исполкома на полдень пятницы. По данным Associated Press, финал Лиги чемпионов из Петербурга перенесут – и решение об этом примут как раз завтра.

• Литовский баскетбольный «Жальгирис» призвал отменять матчи с российскими и белорусскими командами. «Шяуляй» последовал примеру и отменил игру Европейской северной лиги (ENBL) с красноярским «Енисеем», которая была запланирована на пятницу.

• Все остальные виды спорта пока молчат – Федерация лыжного спорта (FIS) ничего не говорит о переносе этапа Кубка мира по лыжным гонкам из Тюмени, но «со всеми заинтересованными сторонами внимательно следит за эскалацией российско-украинского конфликта». Звезда норвежских лыж Йоханнес Клэбо уже попросил перенести соревнования...

Этапы Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле и ски-кроссу в Челябинске пока стоят в календаре.

И, видимо, это еще не последние заявления. Информация обновляется.

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Ludvig Thunman/Keystone Press Agency, ROC / Jerry Andre / Hasan Bratic, Cao Can/XinHua, Jan Woitas/dpa; premierliga.ru