28 комментариев

Оказывается, мировой спорт не порвал с Россией. Но история с Федотовым и вердикт по Валиевой могут увести в пропасть
Наш спорт в изоляции уже полтора года. Похоже, Олимпиада-2024 останется чужим праздником, а в нашей новой реальности главнее всего – Спартакиада и Игры Дружбы.
Да и голоса противников поездки в Париж будто бы нарастают. Жестче всех пока звучит Ирина Винер – президент Всероссийской федерации художественной гимнастики:
«Первостепенная задача российских спортсменов сейчас – подготовка к Играм Дружбы. Мы не можем выступать без флага и гимна. Нам следует отойти от формата Олимпийских игр и создавать альтернативные соревнования в связи с тем, что Олимпиада не отвечает идеям Пьера де Кубертена «Быстрее! Выше! Сильнее!», и вне зависимости от политики, а также участия в Олимпиаде новой формации человека под названием трансгендер».
Подобных цитат много – среди депутатов, бывших спортсменов, глав федераций.
Но вот прямые руководители российского спорта сдержанны. Например, помощник президента РФ Игорь Левитин не против нейтральности – главное, без политических деклараций.
«Я считаю, что спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх. Каждая международная федерация будет выдвигать свои условия, и они будут разные. Но главное, что спортсмен не должен давать никаких подписок по поводу поддержки или неподдержки СВО. Этого быть не должно. А участвовать он может», – заверил Левитин в конце лета в кулуарах саммита «Россия – Африка».
Глава ОКР Станислав Поздняков тоже сжигать мосты не настроен. «Несмотря на все более радикальную политизацию риторики, ОКР продолжает взаимодействовать с международными спортивными структурами», – цитата, которая дает надежду на диалог.
Пока пример открытого противостояния между Россией и остальным миром в правовом поле только один – это история хоккейного вратаря Ивана Федотова. ИИХФ дисквалифицировала его до конца года, а ЦСКА, несмотря на это, выпустил на лед.
Вячеслав Фетисов считает, что все по делу: «Пусть они сами ими утираются… Я исхожу из здравого смысла. Сегодня с ними нет никаких взаимоотношений, но есть антисанкционная политика нашего правительства, которое принимает решения».
Так может, России действительно нет смысла существовать в русле мирового права – раз нас и так отовсюду (почти) исключили? Что потеряет наш спорт, если начнет жить по собственным законам и избавится от иностранного влияния МОК, федераций, WADA и CAS?
Что мешает нам придумать собственные антидопинговые и спортивные правила (пример есть: в художественной гимнастике россиянки соревнуются не по тем правилам, что остальной мир)? Игнорировать дисквалификации от WADA и международных федераций, которые кажутся нам несправедливыми? Изобрести свой спорт заново и доказать, что он интереснее олимпийского?
Мы разобрались с каждой международной организацией отдельно и с удивлением поняли: на самом деле, Россия по-прежнему – часть мирового спорта.
Но может быть – только пока?
МОК: имеем признание и можем получит допуск на Олимпиаду хоть завтра
28 февраля 2018-го в обмен на 15 миллионов долларов компенсации ОКР получил от МОК долгожданное признание. Это значит, что Россия может выступать на Играх с собственной национальной символикой и без ограничений. Вы, возможно, удивитесь, но до сих пор ничего не изменилось: ОКР так и остается национальным олимпийским комитетом, который признает МОК.
Наши члены МОК также продолжают работу. На данный момент у России есть два почетных члена (Виталий Смирнов и Александр Попов) и два действующих – Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев.
В конце июня комитет по этике МОК начал проверку в отношении Исинбаевой и Тарпищева по поводу их возможной причастности к Вооруженным силам РФ.
Вскоре Исинбаева подтвердила, что проверка пройдена. Тарпищев не высказывался, но судя по сайту МОК, здесь тоже порядок. Вот двое наших представителей в списке членов МОК, даже с триколором.
Полномочия Тарпищева истекают в 2025-м, Исинбаевой – в 2024-м. Оба теоретически могут переизбраться на новый срок. Правда, в случае с Тарпищевым он может составить только 5 лет (а не 8) – по регламенту, после достижения 80-летия членство в МОК автоматически становится почетным. Именно так случилось с Виталием Смирновым.
Что же с соревнованиями? Пока МОК ограничился только рекомендациями международным федерациям. Они не имеют юридической силы: это скорее совет от старшего брата, а не приказ. Но чем ближе Олимпийские игры – тем очевиднее, что придется что-то придумывать. Иначе россияне поедут в Париж в полном составе и с флагом. Если бы Олимпиада открывалась завтра, именно так и случилось бы.
МОК довольно изобретателен: только за последние годы он придумал специально для нас статус «Олимпийских атлетов из России» (в Пхенчхане-2018) и сборной ROC (в Токио-2020 и Пекине-2022). Но там было чуть проще, потому что ОКР был отстранен из-за допинговых санкций.
Теперь МОК предстоит решить, что делать с признанием: либо забирать его (но на каких основаниях именно сейчас?), либо придумывать что-то еще и, возможно, даже корректировать Олимпийскую хартию. Томас Бах не торопится: на днях предупредил, что «прямо завтра» ожидать решения не стоит. Но до следующего летнего сезона Баху надо что-то придумать.
Почему МОК оттягивает решение по России на Олимпиаде-2024?
Международные федерации: креативят и ждут рекомендаций МОК
Международные федерации интерпретируют рекомендации МОК максимально вольно.
Некоторые их откровенно игнорируют: например, президент World Athletics лорд Себастьян Коу заявил, что не собирается допускать россиян до Игр ни на каких условиях. Другие, как World Aqiatics, креативят собственные варианты.
Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать
При этом членство (небогатое и до 24 февраля 2022-го) в руководстве мирового спорта мы по-прежнему не теряем. У России два действующих президента международных федераций: Аркадий Дворкович в шахматах и Василий Шестаков в самбо, но оба вида не входят в олимпийскую программу. Плюс Умар Кремлев в боксе, но там случился конфликт с МОК, и в итоге федерация потеряла признание.
Важно: не международным федерациям решать, поедем ли мы на Олимпийские игры в Париж и в каком статусе. Это зона ответственности МОК. Но каждая федерация может изобрести для россиян любые критерии попадания на Игры.
Например, синхронные прыжки в воду нельзя – потому что это уже «команда», но экипаж-двойка в гребле – можно. И таких парадоксов из-за несогласованной политики разных федераций будет множество.
Даже при лояльной позиции МОК международные федерации могут сократить наш олимпийский состав до минимума. Потому что времени для выполнения нормативов почти не осталось – любое новое ограничение здесь будет неподъемным шлагбаумом.
WADA: на бумаге санкции есть, в реальности – нет
WADA исторически в авангарде разнообразных санкций. Но даже они закончились 17 декабря 2022-го, когда истек срок дисквалификации за подмену данных Московской лаборатории.
Да и те ограничения, что существовали до этого, были вполне лояльными: Россия принимала международные турниры, выступала под флагом своего Олимпийского комитета и в форме, которая почти неотличима от национальной.
Прошел год, как Россию забанили за допинг в спорте. Наказание не работает: носим форму с флагом, принимаем топ-турниры 🤷♂️
Теперь вопрос в наших взаимоотношениях с WADA – это статус РУСАДА. Завершение срока санкций в декабре 2022-го не означало автоматического восстановления. И оно – по понятным причинам – не случилось до сих пор.
Но все это – на бумаге, а в реальности РУСАДА давно полноценно функционирует. Отсутствие признания не мешает брать пробы, принимать решения по санкциям, проводить образовательные мероприятия и так далее.
Единственный минус: так как в России до сих пор нет аккредитованной WADA лаборатории, все взятые РУСАДА пробы отправляются на анализ за границу (в основном в лаборатории в Генте и австрийском Зайберсдорфе). Это дорого, сложно логистически, но даже признание от WADA здесь ничего бы не изменило. Аккредитация собственной лаборатории – запутанный долгий путь, который мы даже не начинали.
Почему WADA столь лояльно? Во-первых, РУСАДА действительно находится под постоянным мониторингом и регулярно проходит международный аудит. Критичных вопросов пока не возникало. Во-вторых, организовать отбор проб на территории России без РУСАДА почти невозможно. Ведь речь идет не только о российских спортсменах, но и об иностранцах, которые находятся на территории нашей страны и входят в международный пул тестирования.
Это огромный объем взятых проб (до 10 тысяч в год), а их планирование требует знания спорта и географии страны. Британские специалисты, например, которые пытались взять на себя эту функцию в первые годы санкций, отличились тем, что приехали за пробой... к тренеру паралимпийцев Ирине Громовой. Просто немного перепутали.
CAS: до сих пор решения соблюдаются, но ждем вердикта по Валиевой
CAS – высшая и на практике фактически единственная инстанция для решения споров. Есть еще швейцарский трибунал, но туда можно обращаться только в очень ограниченном спектре дел. Решения гражданских судов идут со спортивным правом параллельными дорогами. Признание юрисдикции CAS автоматически следует из подписания Всемирного антидопингового кодекса. Россия его подписала, и решения CAS прямо сейчас соблюдает.
Самый свежий пример – история штангистки Татьяны Кашириной: в конце августа на заседании CAS ее признали виновной и дисквалифицировали на 8 лет.
Пожалуй, единственная вольность, которую мы себе до сих пор позволяли в толковании решений CAS – это отыгрыш задним числом в гражданском суде. Так Александр Зубков, несмотря на дисквалификацию, стал олимпийским чемпионом только на территории России. Но это простительно, ведь решение CAS все равно исполнено: Зубков больше не выступал и лишился титула. А получит он или нет пожизненные олимпийские выплаты – пусть решит Мосгорсуд, для CAS это неинтересно.
Александр Зубков: первый олимпийский чемпион – только на территории России
Уже в сентябре CAS рассмотрит, вероятно, главное дело для российского спорта – Камила Валиева против WADA и всех-всех-всех. Если какие-либо санкции в отношении Валиевой все-таки последуют, мы обязаны их соблюсти. Независимо от того, будут ли допущены российские фигуристы к международным соревнованиям и даже Олимпиаде-2026.
В противном случае весь российский спорт окажется за бортом мирового. Чего сейчас, как мы видим, на самом деле не происходит.
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Константин Чалабов, Илья Питалев, Владимир Астапкович; Gettyimages.ru/Catherine Ivill / Staff
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"Если какие-либо санкции в отношении Валиевой все-таки последуют, мы обязаны их соблюсти. Независимо от того, будут ли допущены российские фигуристы к международным соревнованиям и даже Олимпиаде-2026"
О вас вытирают ноги, но вы терпите. Ведь вытирает ноги заморский барин, у него демократические ценности, ему можно.
вот реально. ну нет их, кто заметил это? за полтора года их неучастия это так, мелочи жизни, которые важны только им. но енто их мера ответственности.