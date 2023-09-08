28 комментариев

Наш спорт в изоляции уже полтора года. Похоже, Олимпиада-2024 останется чужим праздником, а в нашей новой реальности главнее всего – Спартакиада и Игры Дружбы.

Да и голоса противников поездки в Париж будто бы нарастают. Жестче всех пока звучит Ирина Винер – президент Всероссийской федерации художественной гимнастики:

«Первостепенная задача российских спортсменов сейчас – подготовка к Играм Дружбы. Мы не можем выступать без флага и гимна. Нам следует отойти от формата Олимпийских игр и создавать альтернативные соревнования в связи с тем, что Олимпиада не отвечает идеям Пьера де Кубертена «Быстрее! Выше! Сильнее!», и вне зависимости от политики, а также участия в Олимпиаде новой формации человека под названием трансгендер».

Подобных цитат много – среди депутатов, бывших спортсменов, глав федераций.

Но вот прямые руководители российского спорта сдержанны. Например, помощник президента РФ Игорь Левитин не против нейтральности – главное, без политических деклараций.

«Я считаю, что спортсмены должны участвовать в Олимпийских играх. Каждая международная федерация будет выдвигать свои условия, и они будут разные. Но главное, что спортсмен не должен давать никаких подписок по поводу поддержки или неподдержки СВО. Этого быть не должно. А участвовать он может», – заверил Левитин в конце лета в кулуарах саммита «Россия – Африка».

Глава ОКР Станислав Поздняков тоже сжигать мосты не настроен. «Несмотря на все более радикальную политизацию риторики, ОКР продолжает взаимодействовать с международными спортивными структурами», – цитата, которая дает надежду на диалог.

Пока пример открытого противостояния между Россией и остальным миром в правовом поле только один – это история хоккейного вратаря Ивана Федотова. ИИХФ дисквалифицировала его до конца года, а ЦСКА, несмотря на это, выпустил на лед.

Вячеслав Фетисов считает, что все по делу: «Пусть они сами ими утираются… Я исхожу из здравого смысла. Сегодня с ними нет никаких взаимоотношений, но есть антисанкционная политика нашего правительства, которое принимает решения».

Так может, России действительно нет смысла существовать в русле мирового права – раз нас и так отовсюду (почти) исключили? Что потеряет наш спорт, если начнет жить по собственным законам и избавится от иностранного влияния МОК, федераций, WADA и CAS?

Что мешает нам придумать собственные антидопинговые и спортивные правила (пример есть: в художественной гимнастике россиянки соревнуются не по тем правилам, что остальной мир)? Игнорировать дисквалификации от WADA и международных федераций, которые кажутся нам несправедливыми? Изобрести свой спорт заново и доказать, что он интереснее олимпийского?

Мы разобрались с каждой международной организацией отдельно и с удивлением поняли: на самом деле, Россия по-прежнему – часть мирового спорта.

Но может быть – только пока?

МОК: имеем признание и можем получит допуск на Олимпиаду хоть завтра

28 февраля 2018-го в обмен на 15 миллионов долларов компенсации ОКР получил от МОК долгожданное признание. Это значит, что Россия может выступать на Играх с собственной национальной символикой и без ограничений. Вы, возможно, удивитесь, но до сих пор ничего не изменилось: ОКР так и остается национальным олимпийским комитетом, который признает МОК .

Наши члены МОК также продолжают работу. На данный момент у России есть два почетных члена (Виталий Смирнов и Александр Попов) и два действующих – Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев.

В конце июня комитет по этике МОК начал проверку в отношении Исинбаевой и Тарпищева по поводу их возможной причастности к Вооруженным силам РФ.

Вскоре Исинбаева подтвердила, что проверка пройдена. Тарпищев не высказывался, но судя по сайту МОК, здесь тоже порядок. Вот двое наших представителей в списке членов МОК, даже с триколором.

Полномочия Тарпищева истекают в 2025-м, Исинбаевой – в 2024-м. Оба теоретически могут переизбраться на новый срок. Правда, в случае с Тарпищевым он может составить только 5 лет (а не 8) – по регламенту, после достижения 80-летия членство в МОК автоматически становится почетным. Именно так случилось с Виталием Смирновым.

Что же с соревнованиями? Пока МОК ограничился только рекомендациями международным федерациям. Они не имеют юридической силы: это скорее совет от старшего брата, а не приказ. Но чем ближе Олимпийские игры – тем очевиднее, что придется что-то придумывать. Иначе россияне поедут в Париж в полном составе и с флагом. Если бы Олимпиада открывалась завтра, именно так и случилось бы .

МОК довольно изобретателен: только за последние годы он придумал специально для нас статус «Олимпийских атлетов из России» (в Пхенчхане-2018) и сборной ROC (в Токио-2020 и Пекине-2022). Но там было чуть проще, потому что ОКР был отстранен из-за допинговых санкций.

Теперь МОК предстоит решить, что делать с признанием: либо забирать его (но на каких основаниях именно сейчас?), либо придумывать что-то еще и, возможно, даже корректировать Олимпийскую хартию. Томас Бах не торопится: на днях предупредил, что «прямо завтра» ожидать решения не стоит. Но до следующего летнего сезона Баху надо что-то придумать.

Международные федерации: креативят и ждут рекомендаций МОК

Международные федерации интерпретируют рекомендации МОК максимально вольно.

Некоторые их откровенно игнорируют: например, президент World Athletics лорд Себастьян Коу заявил, что не собирается допускать россиян до Игр ни на каких условиях. Другие, как World Aqiatics, креативят собственные варианты.

При этом членство (небогатое и до 24 февраля 2022-го) в руководстве мирового спорта мы по-прежнему не теряем . У России два действующих президента международных федераций: Аркадий Дворкович в шахматах и Василий Шестаков в самбо, но оба вида не входят в олимпийскую программу. Плюс Умар Кремлев в боксе, но там случился конфликт с МОК, и в итоге федерация потеряла признание.

Важно: не международным федерациям решать, поедем ли мы на Олимпийские игры в Париж и в каком статусе. Это зона ответственности МОК. Но каждая федерация может изобрести для россиян любые критерии попадания на Игры.

Например, синхронные прыжки в воду нельзя – потому что это уже «команда», но экипаж-двойка в гребле – можно . И таких парадоксов из-за несогласованной политики разных федераций будет множество.

Даже при лояльной позиции МОК международные федерации могут сократить наш олимпийский состав до минимума. Потому что времени для выполнения нормативов почти не осталось – любое новое ограничение здесь будет неподъемным шлагбаумом.

WADA: на бумаге санкции есть, в реальности – нет

WADA исторически в авангарде разнообразных санкций. Но даже они закончились 17 декабря 2022-го, когда истек срок дисквалификации за подмену данных Московской лаборатории.

Да и те ограничения, что существовали до этого, были вполне лояльными: Россия принимала международные турниры, выступала под флагом своего Олимпийского комитета и в форме, которая почти неотличима от национальной.

Теперь вопрос в наших взаимоотношениях с WADA – это статус РУСАДА. Завершение срока санкций в декабре 2022-го не означало автоматического восстановления. И оно – по понятным причинам – не случилось до сих пор.

Но все это – на бумаге, а в реальности РУСАДА давно полноценно функционирует. Отсутствие признания не мешает брать пробы, принимать решения по санкциям, проводить образовательные мероприятия и так далее .

Единственный минус: так как в России до сих пор нет аккредитованной WADA лаборатории, все взятые РУСАДА пробы отправляются на анализ за границу (в основном в лаборатории в Генте и австрийском Зайберсдорфе). Это дорого, сложно логистически, но даже признание от WADA здесь ничего бы не изменило. Аккредитация собственной лаборатории – запутанный долгий путь, который мы даже не начинали.

Почему WADA столь лояльно? Во-первых, РУСАДА действительно находится под постоянным мониторингом и регулярно проходит международный аудит. Критичных вопросов пока не возникало. Во-вторых, организовать отбор проб на территории России без РУСАДА почти невозможно. Ведь речь идет не только о российских спортсменах, но и об иностранцах, которые находятся на территории нашей страны и входят в международный пул тестирования.

Это огромный объем взятых проб (до 10 тысяч в год), а их планирование требует знания спорта и географии страны. Британские специалисты, например, которые пытались взять на себя эту функцию в первые годы санкций, отличились тем, что приехали за пробой... к тренеру паралимпийцев Ирине Громовой. Просто немного перепутали.

CAS: до сих пор решения соблюдаются, но ждем вердикта по Валиевой

CAS – высшая и на практике фактически единственная инстанция для решения споров. Есть еще швейцарский трибунал, но туда можно обращаться только в очень ограниченном спектре дел. Решения гражданских судов идут со спортивным правом параллельными дорогами. Признание юрисдикции CAS автоматически следует из подписания Всемирного антидопингового кодекса. Россия его подписала, и решения CAS прямо сейчас соблюдает.

Самый свежий пример – история штангистки Татьяны Кашириной: в конце августа на заседании CAS ее признали виновной и дисквалифицировали на 8 лет.

Пожалуй, единственная вольность, которую мы себе до сих пор позволяли в толковании решений CAS – это отыгрыш задним числом в гражданском суде. Так Александр Зубков, несмотря на дисквалификацию, стал олимпийским чемпионом только на территории России. Но это простительно, ведь решение CAS все равно исполнено: Зубков больше не выступал и лишился титула. А получит он или нет пожизненные олимпийские выплаты – пусть решит Мосгорсуд, для CAS это неинтересно.

Уже в сентябре CAS рассмотрит, вероятно, главное дело для российского спорта – Камила Валиева против WADA и всех-всех-всех . Если какие-либо санкции в отношении Валиевой все-таки последуют, мы обязаны их соблюсти. Независимо от того, будут ли допущены российские фигуристы к международным соревнованиям и даже Олимпиаде-2026.

В противном случае весь российский спорт окажется за бортом мирового. Чего сейчас, как мы видим, на самом деле не происходит.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Константин Чалабов, Илья Питалев, Владимир Астапкович; Gettyimages.ru/Catherine Ivill / Staff