Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) все-таки исполнило угрозу и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS): дело Камилы Валиевой рассмотрят там.

Причем требования WADA угрожающие: 4 года дисквалификации и аннулирование всех результатов с момента пробы – чемпионат России (золото), Евро в Таллине (золото) и командный турнир на Олимпиаде (золото у Камилы и еще пятерки наших фигуристов).

В России насторожились: Ренат Лайшев настроен не отдавать олимпийские медали (с этим сложно – ведь их никто и не получил); Светлана Журова призывает CAS расписаться в некомпетентности; а Александр Жулин разом обидел и WADA («конченые идиоты»), и всех фигуристов, кроме российских («какой-то отстой»).

Но похоже, в действительности все давно запутались: почему до сих пор нет решения, когда его ждать и какие вообще шансы на оправдание/спасение? Дело Валиевой тянется так долго, а информации по нему так мало, что вопросов явно больше, чем ответов.

Постараемся разобраться в самых основных.

Уже ноябрь, а по Валиевой так ничего и не решили. Почему WADA именно сейчас рассвирепело и пошло в суд?

Хронология событий действительно впечатляет: положительную пробу Камила сдала почти год назад, 25 декабря 2021-го на чемпионате России в Санкт-Петербурге. К слову, пробу брали представители РУСАДА – не офицеры WADA.

С тех пор Валиева прошла путь от одинокого подростка, закрывшегося от мира капюшоном, до без малого национальной героини. И даже (вместе с тренерским штабом) успела осмыслить эти события на льду в произвольной программе.

А вот в антидопинговых структурах ничего не осмыслили и не решили. Там до сих пор не назначили даты решающего заседания в первой (а возможно, не последней) инстанции. В принципе, такая задержка не характерна для РУСАДА. Даже с учетом сложностей расследования (в том числе в отношении персонала Камилы), за эти месяцы агентство рассмотрело дела нескольких десятков спортсменов. Никто не ждет своей участи 8-9 месяцев, как Валиева.

В подавляющем большинстве случаев РУСАДА укладывается в полгода, которые отводит Кодекс на финальный вердикт. Из релиза CAS мы узнали, что заседания Дисциплинарного антидопингового комитета (формально это независимая от РУСАДА структура) несколько раз переносились. Далее цитата:

«После нескольких переносов слушаний ДАК РУСАДА WADA установило финальный дедлайн 4 ноября, до которого должно быть вынесено решения. В случае, если решения не появится, WADA могло воспользоваться правом обратиться в CAS».

Почему именно 4 ноября? Вероятно, это связано с началом соревновательного сезона. WADA можно понять: Валиева выступает, а РУСАДА так и не может ничего по ней решить. И более того, заявляет, что даже если решение появится – о нем никто не узнает, так как Камила – «защищенное лицо» в силу возраста (15 лет на момент взятия пробы).

Кстати, сейчас о статусе «защищенного лица» никто не вспомнил. CAS опубликовал полный релиз по делу, воспользовавшись своим правом. Так что и решение по Камиле мы узнаем.

Почему WADA просит 4 года дисквалификации?

WADA просит стандартной в таких случаях санкции.

Триметазидин относится к классу S4 Запрещенного списка «Гормоны и модуляторы метаболизма», и стандартный (он же максимальный) срок за употребление, если это первый допинговый случай в карьере – 4 года. Плюс аннулирование всех результатов, достигнутых после даты сдачи положительной пробы. В случае Валиевой, это значит, что она может потерять не только золото командного турнира Олимпийских игр, но и титул чемпионки Европы.

При этом WADA не только не проводило никакого собственного расследования, но и не имело доступа к материалам РУСАДА . У международного агентства ноль информации, каким образом запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой. И соответственно, никаких оснований думать о сокращении санкции.

Если Камила и ее защита приведут достаточно убедительные аргументы об отсутствии вины и халатности, этот срок могут снизить или вообще отменить. Но решит уже CAS.

WADA требует аннулировать все результаты Камилы, включая Олимпиаду и чемпионат Европы. Этого можно избежать?

Конечно, смотрите пункт выше. И более того: даже признание вины и дисквалификация не означают автоматически, что Валиева теряет олимпийский титул.

Есть лазейка: все пробы спортсменки на Олимпийских играх были чистыми, и в составе команды ОКР она точно выступала не под воздействием запрещенных препаратов. Даже если предположить, что триметазидин может чем-то пригодиться фигуристке (на самом деле, скорее наоборот), то в организме Валиевой его в Пекине не было.

CAS предстоит ответить на два отдельных вопроса: 1) степень вины Камилы и как следствие 2) срок ее дисквалификации – и аннулирование/сохранение результатов.

А кто будет судить Валиеву? И когда ждать решения?

В CAS сложный и многоступенчатый механизм выбора арбитров. От состава панели из трех человек зачастую зависит решение. Например, перед Олимпиадой-2018 в панели был Михаэль Гайстлингер – бывший генсек Международного союза биатлонистов и давний друг нашей страны. Не исключено, что именно благодаря ему 28 из 43 российских спортсменов тогда оправдали.

А в Пекине в составе выездной панели CAS дело Валиевой рассматривал бывший американский фигурист Джеффри Бенц. Адвокаты Камилы тогда возражали против назначения этого арбитра, но их жалобу не приняли.

По регламенту, каждая из сторон выбирает по одному арбитру из вот этого списка. Представителей России в нем нет. Председателя панели арбитров назначает президент CAS или его заместитель.

Сроки расплывчаты: стороны могут заявлять возражения на выбранных арбитров, и тогда – особенно с учетом рождественских и новогодних праздников – процесс шагнет в 2023-й (и это мы говорим только о выборе арбитров). Дальше предстоит согласование процедуры слушаний и собственно процесс. Он наверняка пройдет в закрытом режиме, а потом в течение нескольких дней появится резолютивная часть.

Повторим: точных дедлайнов нет. Но если реально – вряд ли мы узнаем вердикт по Валиевой раньше марта.

CAS уже однажды помог Камиле в Пекине. То решение дает нам повод для оптимизма?

Абсолютно нет. На Олимпиаде выездная панель CAS рассматривала исключительно вопрос дальнейших выступлений фигуристки в Пекине. В детали самого дела арбитры не вдавались.

Да и объективно вряд ли могли разобраться: заседание проводилось спустя пару дней после известия о положительной пробе. У стороны защиты еще не было ни стройной версии, ни тем более доказательной базы.

Правда, опубликовав мотивировочную часть решения (там говорилось о дедушке и триметазидине), CAS поставил защиту Валиевой в определенные рамки. Теперь им, скорее всего, придется развивать и доказывать именно эту историю. Метаться в показаниях будет странно.

Но в остальном новое дело никак не связано с предыдущим.

Почему РУСАДА так и не решило ничего по Валиевой? Или наши специально тянули время?

Ответа на этот вопрос мы, скорее всего, не узнаем. Еще в середине сентября гендиректор РУСАДА Вероника Логинова говорила, что расследование по Валиевой завершено. Затем дело должны были передать в ДАК – это такой российский аналог антидопингового суда. И там наши арбитры выносили бы решение. Но этого за два месяца так и не случилось.

Почему за 8 месяцев заседание ДАК так и не провели? Возможно, это и к лучшему: ведь при любом вердикте, отличном от нынешних требований WADA, международные чиновники все равно бы пошли в CAS. А заодно завели бы разговоры о предвзятости РУСАДА.

Возможно, как раз сразу передать дело в CAS – дальновидно с нашей стороны. Пусть во всех нюансах разбирается максимально независимая инстанция. Но тут важно помнить: теперь решение CAS будет окончательным. Обжаловать его негде, кроме очень незначительного числа процедурных нарушений (тогда можно пойти в Федеральный трибунал Швейцарии).

Камилу могут признать невиновной? На это вообще есть шансы?

Конечно. Не будем забывать, что по Кодексу Валиева является «защищенным лицом», так как на момент предполагаемого нарушения ей было всего 15 лет. Этот статус дает несколько важных послаблений: конфиденциальность (правда, ее соблюсти уже не удалось) и более низкий стандарт доказывания в суде.

Камиле и ее адвокатам не нужно будет доказывать, как именно триметазидин попал в организм спортсменки. У взрослого спортсмена, даже если придерживаться версии с дедушкой, CAS обязательно бы потребовал все рецепты, чеки о покупке препарата в аптеке, медицинские данные... В Пекине на заседании CAS сторона Валиевой демонстрировала видео с дедушкой в машине с триметазидином в руке – и этого хватило. Для взрослого спортсмена это вообще не считалось бы доказательством.

Но Камиле достаточно доказать, что она не имела никакого умысла и намерения употребить запрещенный препарат. Хотя все бумаги, перечисленные выше, безусловно, тоже сыграют в ее пользу.

Даже отсутствие умысла – не повод для отмены санкции. В Кодексе есть еще понятие «преступной халатности» – это когда спортсмен принял допинг по невнимательности, случайно. Если CAS пойдет по этому пути, Валиевой грозит санкция в диапазоне от выговора до двух лет отстранения.

Если же CAS убедится, что в действиях Валиевой не было ни умысла, ни халатности – ждем полного оправдания. Такое вполне реально: например, год назад легкоатлет Сергей Шубенков сумел доказать, что мочегонный препарат попал в его организм вместе с лекарством младшего сына.

Хотя Сергею было не в пример сложнее Валиевой – он взрослый спортсмен, а его международную федерацию World Athletics уж никак не заподозрить в симпатиях к России. Тем не менее, Шубенкова полностью оправдали и он отправился на Олимпийские игры в Токио.

А что будет РУСАДА за «дело Валиевой»?

16 декабря у РУСАДА истекает срок дисквалификации. Весь последний год агентство старалось соответствовать самой высокой планке. РУСАДА недавно прошло аудит и – как бы странно это сейчас ни звучало – по идее могло бы рассчитывать на восстановление статуса.

Это не значит, что с восстановлением РУСАДА наши спортсмены вернутся на международные соревнования, или даже мировые старты приедут в нашу страну. Но статус РУСАДА – важный технический нюанс для национальной антидопинговой системы. Имея статус, агентство работает гораздо эффективней, а у страны нет необходимости оплачивать дорогостоящих иностранных наблюдателей и постоянные проверки.

Промедление в «деле Валиевой» может стоить дорого (причем в буквальном смысле). Если РУСАДА не представит WADA внятных объяснений, почему заседание по спортсменке даже не провели, это станет предлогом для продления санкций.

Тайминг убийственный: дело Камилы передали в суд ровно за месяц до решения по РУСАДА. И теперь восстановление нашего агентства кажется маловероятным. В теории, если WADA решит не возвращать РУСАДА статус, российская сторона может оспорить это решение в CAS. И это будет отдельный от дела Валиевой процесс.

Но – сколько он займет времени и каковы шансы на успех? Вопросы риторические.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Алексей Филиппов, Григорий Сысоев