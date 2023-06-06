50 комментариев

Переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина из России в Грузию – самая лицемерная история, произошедшая в российском фигурном катании за последние годы.

Кажется, в календарь сезона придется включать чемпионат по двойным стандартам и неубедительным оправданиям, ведь на победу есть сразу несколько претендентов:

• счастливые обладатели релиза, которые еще год назад с нетерпением ждали контрольных прокатов, но в результате не приехали ни на один внутренний турнир;

• наша федерация, одной рукой подписавшая переход Дэвис и Смолкина, а другой – заблокировавшая его для Дарио Чиризано, хотя раздавала последнему куда меньше преференций и авансов;

• профессиональное сообщество, недавно восторгавшееся мастерством и потенциалом Дианы с Глебом, а впоследствии переключившееся на риторику «они хорошая пара, но не выдающаяся»;

• Смолкин-старший, узнающий о любых новостях из жизни сына – от женитьбы до смены спортивного гражданства – из СМИ.

Риторика Этери Тутберидзе (мамы Дианы), которая 6 лет назад рассказывала о своем отказе тренировать иностранных спортсменов, сопровождая это цитатой «Раша, и все-таки она наша…», кажется, тоже слегка поменялась.

Впрочем, в своем профильном виде Этери все эти годы оставалась верна этому правилу (исключение – Элизабет Турсынбаева из Казахстана), а «нашей Раши» на соревнованиях нет уже полтора года.

Зато есть дочь с отличным партнером, тремя гражданствами (по крайней мере, по версии федерации Грузии), а также возможностью ставить программы и тренироваться практически у любого иностранного специалиста.

Наша федерация не любит отпускать: затягивает трансферы и отказала Чиризано, попрекнув потраченным финансированием. Но Дэвис и Смолкин получили релиз за 3 дня

Как бы ни пытались коллеги и сочувствующие Тутберидзе смягчить переход Дэвис и Смолкина отговорками про единственную карьеру или шутками про разведчиков КГБ за границей, его невозможно сделать чем-то обыденным.

Виной тому не столько статус Тутберидзе, сколько поведение федерации – гендиректора Александра Когана и главного тренера Елены Чайковской (они – на фото ниже).

Все последние годы чиновники последовательно вели политику ужесточения переходов: тянули с релизом для Талалайкиной, главным достижением которой было 9-е место на чемпионате России; долго не отпускали Самойлова (15-й одиночник страны на момент отъезда), прописали в кодексе этики запрет на любые переговоры о трансферах с зарубежными представителями.

Более того, год назад федерация пыталась закрепить усложненный порядок смены гражданства на уровне ISU, но не получила поддержку. Запрет трансфера Чиризано, который не смог подобрать партнершу внутри страны (и, кажется, был предоставлен сам себе в этом поиске), – часть все той же, казалось бы, вполне стройной стратегии.

«Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги», – обосновывала Чайковская нежелание отпустить Дарио.

Видимо, Чиризано обходился федерации дороже Дэвис и Смолкина вместе взятых, а в его подготовку к юношеским Играм-2020 вложились сильнее, чем в олимпийский проект Дианы и Глеба. В конце концов, Смолкин недавно сетовал на скромную зарплату сборника: «Спасибо за то, что эта ставка есть, но на нее даже один билет в Америку купить нельзя. Даже если сложить эти ставки».

Может быть, Дарио просто талантливее Дианы и Глеба, поэтому федерация не смогла смириться с его потерей? Если оценивать всех троих исключительно в спортивной плоскости, эта версия не лишена смысла. Правда, Тарасова и Жулин заверили, что сборная спокойно обойдется без Чиризано.

Иронично, что федерация, никогда не отличавшаяся поспешностью принимаемых решений, рефлексировала по поводу Дианы и Глеба всего 3 дня: именно столько прошло с получения запроса от Грузии до релиза. Еще забавнее то, что после исполкома, где оформляли релиз, Чайковская в уже привычной ей манере назвала предположение о трансфере пары херней .

Неужели главный тренер сборной в потоке бурных дискуссий на заседании забыла, что там обсуждался и такой вопрос? Кажется, вероятность этого сопоставима с тем, что Борис Смолкин действительно знает о жизни своего сына только то, что он тренируется в США и катается с дочерью Тутберидзе.

Почему федерация так легко отпустила Дэвис и Смолкина? И как из будущих лидеров сборной Диана и Глеб превратились в ненужный актив?

Накануне Олимпиады в Пекине федерация усиленно работала над тем, чтобы выстроить Дэвис и Смолкину образ самого перспективного дуэта России. Пары ближайшего будущего, которая станет уверенным вторым номером после ухода Синициной с Кацалаповым и поборется за квоты против американцев.

На создание этого имиджа работали и комментаторы, и судьи на предолимпийском чемпионате России. Как это воспринималось изнутри, можно было только догадываться по неосторожному выпаду Худайбердиевой и Базина в микст-зоне и репликам матерей Загорски и Скопцовой в соцсетях.

Но чего федерация не могла предусмотреть – так это того, что сразу после Олимпиады ее забанят на неопределенный срок. И легенда о самой перспективной паре цикла станет обузой для Дэвис и Смолкина: чем выше место в сборной, тем сложнее молча игнорировать все ее турниры.

Ситуацию усугубили декрет Степановой и приостановка карьеры Синициной и Кацалаповым: в момент Диана и Глеб из догоняющей молодежи превратились в условных лидеров российских танцев. Правда, почему-то наблюдающих за танцами издалека.

Само по себе нежелание федерации разбрасываться спортсменами, выпестованными с любовью и бюджетным финансированием, объяснимо. Если в прошлой жизни ненужных сборной фигуристов можно было «обменять» на улучшение взаимоотношений с другими странами (например, лояльность судей или поддержку на конгрессе ISU), то сейчас любая такая сделка – игра в одни ворота.

Можно отдать Чиризано Чехии из человеколюбия, но вероятно, круг сочувствующих Дарио болельщиков существенно меньше, чем тех, кто спросит функционеров, почему они отдают спортсмена стране, которая последовательно выступает против допуска россиян на международные турниры.

Разумеется, беспроблемный релиз для Дэвис и Смолкина – реверанс в сторону Тутберидзе и проявление признательности за то, что она 10 лет приносила федерации впечатляющие, а главное предсказуемые (за исключением Валиевой) результаты . В других обстоятельствах такая трогательная благодарность смотрелась бы даже мило.

И когда Глеб признается, что «кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень привлекательно», можно похвалить его за честность. Но почему тогда федерацию не волнует привлекательность перспектив Дарио, который остался не только без международных турниров, но и без партнерши?

У функционеров была опция выйти из этой истории с минимальными репутационными потерями, отпустив Чиризано одновременно с Дэвис и Смолкиным. Да, это могло стать своеобразным сигналом к бегству для других сомневающихся фигуристов, но чем дольше длится бан – тем больше неминуемо будет и запросов на релиз, а также молчаливых уходов из спорта.

Но вместо этого федерация предпочла самый циничный вариант.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев; Instagram/di__davis, dariochirizano