50 комментариев

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Почему переход Дэвис и Смолкина – лицемерие

Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Дарио Чиризано Дарио Чиризано
Диана Дэвис Диана Дэвис
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
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Переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина из России в Грузию – самая лицемерная история, произошедшая в российском фигурном катании за последние годы.

Кажется, в календарь сезона придется включать чемпионат по двойным стандартам и неубедительным оправданиям, ведь на победу есть сразу несколько претендентов:

• счастливые обладатели релиза, которые еще год назад с нетерпением ждали контрольных прокатов, но в результате не приехали ни на один внутренний турнир;

• наша федерация, одной рукой подписавшая переход Дэвис и Смолкина, а другой – заблокировавшая его для Дарио Чиризано, хотя раздавала последнему куда меньше преференций и авансов;

• профессиональное сообщество, недавно восторгавшееся мастерством и потенциалом Дианы с Глебом, а впоследствии переключившееся на риторику «они хорошая пара, но не выдающаяся»;

• Смолкин-старший, узнающий о любых новостях из жизни сына – от женитьбы до смены спортивного гражданства – из СМИ.

Риторика Этери Тутберидзе (мамы Дианы), которая 6 лет назад рассказывала о своем отказе тренировать иностранных спортсменов, сопровождая это цитатой «Раша, и все-таки она наша…», кажется, тоже слегка поменялась.

Впрочем, в своем профильном виде Этери все эти годы оставалась верна этому правилу (исключение – Элизабет Турсынбаева из Казахстана), а «нашей Раши» на соревнованиях нет уже полтора года.

Зато есть дочь с отличным партнером, тремя гражданствами (по крайней мере, по версии федерации Грузии), а также возможностью ставить программы и тренироваться практически у любого иностранного специалиста.

Наша федерация не любит отпускать: затягивает трансферы и отказала Чиризано, попрекнув потраченным финансированием. Но Дэвис и Смолкин получили релиз за 3 дня

Как бы ни пытались коллеги и сочувствующие Тутберидзе смягчить переход Дэвис и Смолкина отговорками про единственную карьеру или шутками про разведчиков КГБ за границей, его невозможно сделать чем-то обыденным.

Виной тому не столько статус Тутберидзе, сколько поведение федерации – гендиректора Александра Когана и главного тренера Елены Чайковской (они – на фото ниже).

Все последние годы чиновники последовательно вели политику ужесточения переходов: тянули с релизом для Талалайкиной, главным достижением которой было 9-е место на чемпионате России; долго не отпускали Самойлова (15-й одиночник страны на момент отъезда), прописали в кодексе этики запрет на любые переговоры о трансферах с зарубежными представителями.

Более того, год назад федерация пыталась закрепить усложненный порядок смены гражданства на уровне ISU, но не получила поддержку. Запрет трансфера Чиризано, который не смог подобрать партнершу внутри страны (и, кажется, был предоставлен сам себе в этом поиске), – часть все той же, казалось бы, вполне стройной стратегии.

«Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги», – обосновывала Чайковская нежелание отпустить Дарио.

Видимо, Чиризано обходился федерации дороже Дэвис и Смолкина вместе взятых, а в его подготовку к юношеским Играм-2020 вложились сильнее, чем в олимпийский проект Дианы и Глеба. В конце концов, Смолкин недавно сетовал на скромную зарплату сборника: «Спасибо за то, что эта ставка есть, но на нее даже один билет в Америку купить нельзя. Даже если сложить эти ставки».

Может быть, Дарио просто талантливее Дианы и Глеба, поэтому федерация не смогла смириться с его потерей? Если оценивать всех троих исключительно в спортивной плоскости, эта версия не лишена смысла. Правда, Тарасова и Жулин заверили, что сборная спокойно обойдется без Чиризано.

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили

Иронично, что федерация, никогда не отличавшаяся поспешностью принимаемых решений, рефлексировала по поводу Дианы и Глеба всего 3 дня: именно столько прошло с получения запроса от Грузии до релиза. Еще забавнее то, что после исполкома, где оформляли релиз, Чайковская в уже привычной ей манере назвала предположение о трансфере пары херней.

Неужели главный тренер сборной в потоке бурных дискуссий на заседании забыла, что там обсуждался и такой вопрос? Кажется, вероятность этого сопоставима с тем, что Борис Смолкин действительно знает о жизни своего сына только то, что он тренируется в США и катается с дочерью Тутберидзе.

Почему федерация так легко отпустила Дэвис и Смолкина? И как из будущих лидеров сборной Диана и Глеб превратились в ненужный актив?

Накануне Олимпиады в Пекине федерация усиленно работала над тем, чтобы выстроить Дэвис и Смолкину образ самого перспективного дуэта России. Пары ближайшего будущего, которая станет уверенным вторым номером после ухода Синициной с Кацалаповым и поборется за квоты против американцев.

На создание этого имиджа работали и комментаторы, и судьи на предолимпийском чемпионате России. Как это воспринималось изнутри, можно было только догадываться по неосторожному выпаду Худайбердиевой и Базина в микст-зоне и репликам матерей Загорски и Скопцовой в соцсетях.

Но чего федерация не могла предусмотреть – так это того, что сразу после Олимпиады ее забанят на неопределенный срок. И легенда о самой перспективной паре цикла станет обузой для Дэвис и Смолкина: чем выше место в сборной, тем сложнее молча игнорировать все ее турниры.

Ситуацию усугубили декрет Степановой и приостановка карьеры Синициной и Кацалаповым: в момент Диана и Глеб из догоняющей молодежи превратились в условных лидеров российских танцев. Правда, почему-то наблюдающих за танцами издалека.

Само по себе нежелание федерации разбрасываться спортсменами, выпестованными с любовью и бюджетным финансированием, объяснимо. Если в прошлой жизни ненужных сборной фигуристов можно было «обменять» на улучшение взаимоотношений с другими странами (например, лояльность судей или поддержку на конгрессе ISU), то сейчас любая такая сделка – игра в одни ворота.

Можно отдать Чиризано Чехии из человеколюбия, но вероятно, круг сочувствующих Дарио болельщиков существенно меньше, чем тех, кто спросит функционеров, почему они отдают спортсмена стране, которая последовательно выступает против допуска россиян на международные турниры.

Разумеется, беспроблемный релиз для Дэвис и Смолкина – реверанс в сторону Тутберидзе и проявление признательности за то, что она 10 лет приносила федерации впечатляющие, а главное предсказуемые (за исключением Валиевой) результаты. В других обстоятельствах такая трогательная благодарность смотрелась бы даже мило.

И когда Глеб признается, что «кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень привлекательно», можно похвалить его за честность. Но почему тогда федерацию не волнует привлекательность перспектив Дарио, который остался не только без международных турниров, но и без партнерши?

У функционеров была опция выйти из этой истории с минимальными репутационными потерями, отпустив Чиризано одновременно с Дэвис и Смолкиным. Да, это могло стать своеобразным сигналом к бегству для других сомневающихся фигуристов, но чем дольше длится бан – тем больше неминуемо будет и запросов на релиз, а также молчаливых уходов из спорта.

Но вместо этого федерация предпочла самый циничный вариант.

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Неизвестные детали ухода Дэвис и Смолкина из России в Грузию. Как и почему это произошло?

«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев; Instagram/di__davisdariochirizano

50 комментариев

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Max Zhomkov
я так понимаю тут работает российская классика "одним можно , другим нельзя"
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Gilonjon862
Чемпионат по лицемерию и двойным стандартам в нашем фигурном катании идёт много лет, просто Девисы это вершина коррупции, такую историю как у них специально не придумаешь
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Абу Огого
Итак, нейтральные читатели, запасаемся попкорном 🍿

В комментариях битва будет похлеще Эль-Классико времён Жозе и Пепа.
+15
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Pentrak
А как же многострадальный Морис и Егадзе? А как же намерение взять Шому, благо, он сам сбежал? А как же Грассль сейчас? А как же попытки отдать Дэвис за Грузию ещё аж в 2017? Эти 2 стула у ЭТ были всегда, несмотря на то, что она пафосно озвучивала в интервью.
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шампион
Составлять "кодексы" и "правила", чтобы потом тупо по блату одних за три дня отпускать (о чем мы узнаем от американского блогира), а другому вставлять палки в колеса (о чем потом гордо вопить везде).
Так зачем эта видимость, зачем "правила"? Сделайте два окошка - для блатных, которым все можно, и для остальных, которым ничего нельзя. Какая будет экономия. А то заседают там, мямлят что-то.
Вообще, чем больше влияния у федерации, тем хуже в самом виде спорта. Вон, в теннисе все прекрасно, играют себе и радуются. В фигурке скандал на скандале. Тьфу.
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Лариса Шевкун
А почему журналистам, так любящим выворачивать душу спортсменам в своих интервью, напрямую не побеседовать на эту тему с Коганом и Чайковской? Пускай функционеры сами ответят на вопросы. поставленные в данном посте. Могу подкинуть ещё один вопросик: сколько федерация потратила на Черезано и сколько - на Девис/ Смолкина? И, кстати, вопрос по карантину: Смолкины выступали на ОИ в феврале 22. 2 года - это февраль 24. Каким образом они уже в сезоне 23/24 года, который начинается осенью 23, могут уже выступать за Грузию?
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BillShen
О Господи)
Во-первых, катались они за Россию не потому что они выиграли конкуренцию, не потому что они прям такие патриоты, не потому что это большие таланты, а потому что Этери похлопотала за свою кровинушку. Это блат называется - вы чего не в России живете? Не знаете как у нас это делается? 14 место (четырнадцатое) - это вам как? Перспектива? Какая? за 4 года м/д играми появится еще с десяток таких пар, комон.
Во-вторых, катаются они теперь не за США или Израиль, а за Грузию не потому что они нужны грузинам, а (какая неожиданность - никогда такого не было и вот опять) потому что Этери похлопотала за свою кровинушку. Это блат называется - вы чего не понимаете как Этери договорилась? Ну не смогла она их в клятых США пристроить - ну бывает, в Грузии смогла.
В-третьих, таких тихих уходов могло бы быть больше - никому не сдалось вариться в собственном соку и быть забаненными - просто Этери (патриотка России) не решает вопросики с перспективными девочками и их родителями - ей это просто не надо.
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Elena Savanuk
Ответ Max Zhomkov
я так понимаю тут работает российская классика "одним можно , другим нельзя"
Особенно в танцах, где всегда была очередь, причем в этой очереди находятся пары со связями, большую роль играет принадлежность к ТШ , учитывается кто чья доча или чей сынок, внучок...
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tull
А может все дело в федерации? В Грузию отпустили с десяток фигуристов, как нет сложности и с переходом за Армению, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. А с каких щей осуществлять поддержку Чехии?
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Kovka Gnutik
Самая большая вина участников этой истории - то, что они как могли всячески старались ничего не говорить "журналыгам", и "журналыги" за это на них обижены.
Остальные вздохнули с облегчением: "Баба с возу - кобыле легче".
Выиграли все: и сами ДС, и грузины, и наша федра, избавившись от блатной пары на внутреннем чемпионате, и их потенциальные соперники, и Этери, наконец пристроившая свою дочь.
Все "в восхищении"!
+3
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ccc6srcv2n
Не в бровь, а в глаз, Полина! Все равны, не некоторые «мамины радости» равнее.
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Syndycate
Полина, когда подкаст?)
Ждем в подкасте Настю, которая пол часа будет защищать и оправдывать Дэвисов)
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Anton_Right
Полина, Спасибо Вам за такой замечательный текст и подытог состояния всего российского фигурного катания в свете политики его чиновничьего аппарата.
Не знаю, кто как, а я лично, почти с нетерпением жду очередного выпуска подкаста "Чистый хвост" уже в эти среду или четверг. Будет весьма интересно и занятно послушать, как вы вместе с Павлом, Настей и Иваном поговорите о последних горячих новостях прошедшего понедельника.
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Kareglazaya
Неприятный осадочек остается от всех этих новостей.
Хотя с другой стороны - ушли и ушли. Зато меньше сплетен и негатива будет.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Если бы их не протаскивали так нагло на ГС в 22 году, то на их переход почти всем было бы плевать. А так просто попользовались поддержкой, а потом легко сменили спортивный флаг, когда другим в этом либо категорически отказывают, либо строго осуждают за это
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Genriwhite
Я смотрю прям очень интересная тема. Столько шума.
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Oleandra
Т.е. Чехия против нас поставляет оружие, как член НАТО, голосует всегда против нас, давно уже вообще русофобская страна, а мы в ответ им Чиризано? в качестве жеста доброй воли.. а это не лицемерие?
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Роман Волков
Ответ Genriwhite
Я смотрю прям очень интересная тема. Столько шума.
Ушли и Ушли.
Один бегал от мобилизации, другая в России никогда не жила.
Я о них уже забыл, пора бы остальным забыть, надоели уже за год.
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Иван Иванов
Ответ severyanka
А почему нет статьи о свадьбе Лены Радионовой?
Она в футбольной ветке есть
https://www.sports.ru/football/1115183199-xavbek-czska-kuchaev-i-figuristka-radionova-oficzialno-pozhenilis-para.html
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Светлана Менова
Ответ severyanka
А почему нет статьи о свадьбе Лены Радионовой?
Кому нужна Радионова с её футболистом, если можно поперемывать косточки дочке Тутберидзе (тем более, есть за что).
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Верю-не верю
Крутихина, почему у вас с Копачевым и Кузнецовым практически всегда однотипные, похожие друг на друга заголовки?
По традиции не читаю и за связь с Кузей ставлю минус любой вашей статье!
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severyanka
Ответ Иван Иванов
Она в футбольной ветке есть https://www.sports.ru/football/1115183199-xavbek-czska-kuchaev-i-figuristka-radionova-oficzialno-pozhenilis-para.html
Спасибо 😊
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Мэй Касахара
Ответ Syndycate
Там есть Настя, она всегда старается всех защитить и оправдать, эдакий хороший полицейский)
Я слушала частично подкаст по Оскару и Настя там голосовала против Дэвисов, оправдывала всех остальных кроме Этери и Дэвисов. Возможно эта лавочка финансируется кем-то с соответствующими взглядами. В общем подкаст напоминает наше телевидение, где есть только одна позиция
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ABCflo
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Евгения Гринева
Как все расстроились, что теперь не в кого будет плеваться и освистывать. Ну, ничего, найдете новую жертву, благо претендентов на звание "блатных" хватает
Они еще заскучают здесь 😂
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Syndycate
Ответ Мэй Касахара
Этот подкаст и все его участники абсолютно антиТШТшные, поэтому не совсем понятно о каких оправданиях вы тут пишете.
Там есть Настя, она всегда старается всех защитить и оправдать, эдакий хороший полицейский)
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