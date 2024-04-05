Авария-позор в «Ф-1»: пилот не узнал поворот, вырулил на траву и раскроил об стену все новинки

Труды команды влезли в пакет.

«Ф-1» приехала в Японию и тут же столкнулась с трудностями: в первый день командам удалось нормально проехать только одну практику из двух – переменные условия между дождем и сухой погодой сделали бесполезными выезды и на сухих, и на промежуточных покрышках, не позволили собрать достаточно данных во вторую сессию, из-за чего аж семь пилотов вообще решили не появляться на трассе.

Для некоторых такая ситуация сродни катастрофе – особенно для таких аутсайдеров, как «Уильямс». Команда отчаянно пытается вылезти из кризиса , так что важна каждая секунда на трассе. Новинки для нее – роскошь, потому приходится экономить на всем что только можно: британцы даже не привозят на Гран-при запасное шасси, за что они поплатились в Австралии.

Тогда Алекс Албон настолько сильно разбил болид, что «Уильямсу» пришлось ехать одной машиной: Албону отдали FW46 его напарника Логана Сарджента в надежде урвать очки – однако не вышло.

И вот, после такого провала, через две недели уже Сарджент разбил болид в первой практике на «Сузуке». Причем главное – как!

Вы все правильно увидели: Логан просто выехал на траву на ровном месте и потерял сцепление – детская ошибка для пилота «Ф-1» (да и в целом для профессионального гонщика; хотя Сарджент не первый, кто так тупит: пару лет назад предшественник американца Николас Латифи вообще перепутал повороты и свалил все на болид . А вот Мазепин себе такого не позволял!).

В итоге Сарджент повредил коробку передач, подвеску, сломал переднее и заднее крыло:

Причем последние два были новинками без запасных экземпляров! Команда как раз обменяла возможность подготовки запасного шасси именно на эти улучшения – и задекларировала их для ФИА:

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Маршалам же пришлось собирать многочисленные обломки – теперь все труды команды влезают в обычный пластиковый мешок!

Починить все ко второй практике не удалось, так что оставшийся уик-энд американец поедет без должного объема данных для настроек – да еще и на старой версии болида.

Сарджент захотел «ударить себя» после аварии, а в команде придумали глупую отмазку

Естественно, после сессий Логан не мог не признать вины, однако даже в такой ситуации он нашел повод для оптимизма: его нынешняя авария совсем не похожа на прошлогодние…

«Я выбрал траекторию, даже не поняв, где еду. Это довольно глупая ошибка, если честно, – я не должен допускать такого, особенно в первой практике.

К счастью, это не похоже на ошибки прошлого года, дело не в попытке выжать максимум. Но тем не менее я все равно принес команде ущерб. К счастью, все сложилось лучше, чем могло быть.

Определенно моя уверенность не пошатнулась. Я приехал сюда после недельного перерыва, чувствуя себя более свежим и готовым к работе. В общем, уверенность не потеряна. Я хотел ударить себя после сегодняшнего, но ничего уже не поделаешь, просто визуальная ошибка. Завтра продолжу двигаться вперед», – отметил Сарджент.

В «Уильямсе» использовали примерно то же оправдание: №2 потерялся на трассе и не смог понять, где и куда едет. Главное, как отметили в команде, – это ошибка не прошлогоднего типа, когда Сарджент слетал с трека из-за слишком агрессивного пилотажа.

«Авария случилась на вершине холма, на подъеме – рассказал руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз, – и Логану из кокпита было сложно определить точное положение машины на трассе. Насколько мы можем судить, Логан не вполне точно понял, где именно находится на трассе, что на внешней стороне в зоне вылета находится трава – и он просто проехал по траве колесом. […]

Честно говоря, Логан пребывал в отличном настроении и на этой неделе, и вчера вечером, когда я звонил ему в районе 21-22 часов. У него был отличный настрой – он просто хотел вернуться за руль болида и выехать на трассу. Но не с намерением доказать всему миру, что он заслуживает это место, а с обычным рабочим настроем.

И увиденное не было ошибкой пилота, когда тот атакует на пределе. Нет, это была ошибка другого типа, весьма досадная, поскольку гонщик не выжимал максимум из машины. Она могла ехать намного быстрее. Просто пилот неправильно оценил положение машины на трассе. Так что нет, это не было следствием того, что случилось в Мельбурне. Это просто неудачная ситуация, которая может возникнуть в любой момент».

Сарджент – действующий чемпион «Ф-1» по авариям. В прошлом году его краши обошлись в $4 млн

Дебютный сезон Логана действительно запомнился сплошными инцидентами. По подсчетам реддитора basspro24chevy , американец набил болидов на $4,3 млн – больше, чем кто-либо в пелотоне! Дороже всего «Уильямсу» обошлись этапы в Нидерландах и как раз Японии – в обоих случаях Сарджент разбил болид и в квалификации, и в гонке.

Голландский этап на «Зандвоорте» обошелся в $1,474 млн. Сначала был смачный краш в третьем сегменте:

А потом и в гонке:

Япония стоила команде чуть меньше – $1,112 млн. Здесь Логан улетел в стену в первом сегменте:

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А в гонке сошел из-за повреждений после неуклюжего контакта с Боттасом.

Во всех случаях Сарджент действительно просто переусердствовал – на что и обратили внимание в «Уильямсе». И в какой-то степени это нормально для дебютанта, но продление по результатам сезона создало впечатление, будто команда просто не нашла кого-то гарантированно лучше. Другое дело, что новая авария Логана гораздо позорнее предыдущих – а стоит она не меньше. Если верить данным все с того же реддита , то свежий вылет Сарджента – это минус около миллиона долларов.

Не лучший подарок для команды, где и без того пожарная паническая перестройка – «Словно пытаться залатать прокол на велосипеде во время езды» .

Неужели Логага и после такого глупейшего фэйла в ключевой момент трансформации оставят еще на год?

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Фото: соцсети журналиста Люка Смита ; IMAGO/ANTONIN VINCENT, George Hitchens/Keystone Press Agency/Global Look Press