Бессмысленная жертва.

«Мерседес» закончил Гран-при Японии, казалось бы, с прогрессом относительно квалификации – на 5-й и 7-й после стартовых 7-й и 8-й позиций. Льюис Хэмилтон набрал 10 очков и приблизился к Серхио Пересу, обозначая битву за вице-чемпионство – вроде бы совсем неплохо?

Но как же странно выглядели последние круги! Льюис догнал износившего шины Расселла, их обоих достал Карлос Сайнс на «Феррари», появился риск потери обоих позиций.

Джордж предложил по радио скопировать победную стратегию самого Сайнса на Гран-при Сингапура – подтягивать Хэмилтона DRS для удобной обороны, а позицию отдать на последнем круге. Но… Услышал: «Пропускай, это приказ».

«Чем больше мы боремся, тем больше теряем».

Затем просьбу раздавать Расселлу DRS услышал уже Хэмилтон – но никак не помог напарнику: Сайнс быстро разделался с Джорджем.

Но такой подход и не мог сработать: ведь разница в «возрасте» шин Сайнса и Расселла была слишком велика.

В Сингапуре похожая работала из-за коротких 90-градусных поворотов – достаточно было обладать весомым отрывом перед зоной торможения и проехать верную траекторию, чтобы не дать шанса на обгон. На «Сузуке» повороты длиннее и техничнее – они сильнее нагружают шины, в них можно использовать несколько траекторий, преимущество в сцеплении дает возможности при разгоне – и «защита DRS» в таких условиях не помогает.

Как же «Мерседес» мог удержать Сайнса позади двух машин? – Только если бы Джордж остался впереди Льюиса, чьи шины были старше только на 4 круга, чем у Сайнса – семикратный чемпион мира мог обороняться, выбирая разные траектории.

В трудностях признался и сам Карлос:

«Сегодня обгонять было очень непросто. У Шарля тоже были проблемы с тем, чтобы обогнать Расселла. Я же находился в грязном воздухе позади Хэмилтона, при этом шины у нас были в одинаковом состоянии. Совершить обгон в такой ситуации очень непросто».

А если еще разгонять Льюиса при помощи DRS – то он бы как раз получал нужный буфер для зон торможения, чтобы играть с точками и траекториями в поворотах. У Расселла такого шанса не было, менять их позициями в такой момент означало гарантированную потерю места.

Однако «Мерседес» пошел на нее – чтобы продвинуть и защитить именно Хэмилтона. И в этом заключалась вся стратегия на Гран-при Японии – Расселлом пожертвовали без особого смысла.

Ведь Льюис получил легкое повреждение болида в столкновении с Пересом на старте:

Урон не замедлил Хэмилтона радикально, однако немного дестабилизировал болид и замедлил №44 достаточно, чтобы Расселл оказался чуть быстрее. И потому первую треть гонки они провели в сражениях друг с другом – например, на шестом круге Джордж и Льюис обменялись обгонами:

А на 16-м Льюис износил покрышки настолько, что и разбалансировка от повреждений начала мешать – Хэмилтон вылетел, и только выдавливание Расселла за пределы трека позволило №44 сохранить позицию:

Сколько же времени и ресурсов Расселл потерял за Льюисом и на сражения? Ведь на каждом круге «сидения на хвосте» перегреваются и шины, и болид.

«Мерседес», как видно из карты пит-стопов, потом разделил тактики – страдания Джорджа в первой половине гонки, выходит, оказывались абсолютно бессмысленными. Конечно, немецкой команде требовался смелый шаг для попытки заехать куда-то повыше, а Хэмилтон с поврежденной машиной вряд ли справился бы с хирургически точной экономией покрышек, но тогда логичнее было бы и не сдерживать пилота на альтернативной «пережидательной» стратегии? Не лучше было бы выпустить его в чистый воздух, убрать потенциальный перегрев и предоставить возможность играть с темпом?

Может, именно тех ресурсов и не хватило Джорджу, чтобы еще больше растянуть первый отрезок? Тогда и концовка второго вышла бы намного эффективнее.

Недаром после схватки на 16-м круге Расселл высказал по радио: «Вы хотите, чтобы мы сражались друг с другом или с остальными?»

На финише Хэмилтон на поврежденном «Мерседесе» отстал от Леклера на 6 секунд. Битва за топ-4 или подиум была возможна только в случае идеального выполнения обоих отрезков, но у команды не вышло помочь Расселлу. Джордж мог финишировать и на позицию выше, если бы настоял на смене позиций на последнем круге – и вновь из №63 попробовали сделать буфер против «Феррари». Но даже в этом решении не было смысла из-за износа покрышек – который обеспечил слишком длинный второй отрезок, вызванный слишком коротким для тактики одного пит-стопа первый.

В «Формуле-1» каждые несколько Гран-при командный мостик говорит одному из пилотов по радио: «Второй на другой тактике, не сражайся с ним, в финале вернем позицию, если не сработает». Сам «Мерседес» несколько раз делал такое и с Расселлом, и еще с Боттасом.

Оттого развал заезда Джорджа выглядит еще бессмысленнее.

«Для меня целью было сохранить для команды второе место в Кубке конструкторов, – сказал после финиша Расселл. – Что до личных целей, то о борьбе в чемпионате можно вообще забыть. Потому что сезон обернулся настоящей катастрофой, мы упустили очень много возможностей.

Обгонять было трудно. У Пиастри были куда более свежие шины, и их машина была быстрее в этот уик-энд, и нельзя сказать, что он просто пролетел мимо меня. Ему потребовалось два круга, чтобы совершить обгон.

Риск определенно того стоил. Вариант с одним пит-стопом давал нам шанс оказаться на третьем месте, если бы на трассе появилась машина безопасности, или если бы гонку остановили красными флагами, или даже если бы обгоны давались чуть сложнее, чем ожидалось».

Сам Джордж и правда опустился на 8-е в общем зачете – ниже Ландо Норриса (за счет более высокой лучшей позиции у пилота «Макларена»).

«Мы сразу поняли, что не можем бороться с машинами на подиумных местах, и гонка превратилась в минимизацию потерь относительно «Феррари», – пояснил главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин. – Нам нужно было защитить Льюиса от Сайнса, шансы у Хэмилтона было больше шансов финишировать выше, и поэтому мы отдали приказ на размен позиций».

При этом и эта идея сработала хуже ожидаемого – по словам №44, ему все равно пришлось слишком сложно.

«Не думаю, что идея была хорошей – высказался об оборонной тактике после финиша Хэмилтон. – Задумка пришла после Гран-при Сингапура, но не увидел в ней смысла.

Я отрывался и создал задел в две секунды, когда меня попросили раздать DRS Джорджу. Пришлось сбросить на прямой. А Сайнс все равно его ожидаемо обогнал. Затем насел и на меня – вышел не лучший сценарий. Последние круги были очень, очень тяжелыми. Думаю, команда будет довольна финишем 5-м и 7-м, а не 6-м и 7-м».

«Я посмеялся, когда увидел – и понял, что мне нужно атаковать в шикане, – высказался Сайнс о попытке Хэмилтона выдать DRS Расселлу. – Я вошел очень глубоко, перекрестил траектории, а затем сам воспользовался слимстримом и DRS.

Честно говоря, у них было бы больше шансов, если бы Льюис остался позади. Джордж ехал слишком медленно в 8-м и 9-м поворотах. Но да, тогда если бы я обогнал Хэмилтона, то обогнал бы и Расселла».

«Мерседес» проиграл 4 очка «Феррари» – теперь между ними 20 баллов. Кто знает, вдруг именно эта разница в 4 очка (-2 у Сайнса и +2 у Расселла) в итоге и решат схватку за второе место Кубка конструкторов?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press