Гасли посвятил шлем кинцуги: «Это искусство принятия несовершенства, когда трещины подчеркивают, а не скрывают»
Пилот «Альпин» Пьер Гасли проведет Гран-при Японии в особом шлеме.
Француз объяснил, что посвятил ливрею кинцуги – древнему японскому искусству восстановления керамики с помощью лака, смешанного с золотым порошком.
«Так доволен этим шлемом!
Я хотел использовать японскую культуру в шлеме этого года, ведь Япония – страна, которой я искренне восхищаюсь, и она многое для меня значит.
Кинцуги – японское искусство принятия несовершенства. Восстанавливая разбитую керамику золотом, трещины подчеркивают, а не скрывают, что символизирует стойкость, восстановление и красоту, которая может возникнуть благодаря трудностям», – написал Пьер.
Фото: соцсети Пьера Гасли
Ну и у Гасли с самоиронией всё, похоже, нормально :)