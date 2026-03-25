Гасли посвятил шлем кинцуги: «Это искусство принятия несовершенства, когда трещины подчеркивают, а не скрывают»

Гасли показал шлем в честь японского искусства кинцуги.

Пилот «Альпин » Пьер Гасли проведет Гран-при Японии в особом шлеме.

Француз объяснил, что посвятил ливрею кинцуги – древнему японскому искусству восстановления керамики с помощью лака, смешанного с золотым порошком.

«Так доволен этим шлемом!

Я хотел использовать японскую культуру в шлеме этого года, ведь Япония – страна, которой я искренне восхищаюсь, и она многое для меня значит.

Кинцуги – японское искусство принятия несовершенства. Восстанавливая разбитую керамику золотом, трещины подчеркивают, а не скрывают, что символизирует стойкость, восстановление и красоту, которая может возникнуть благодаря трудностям», – написал Пьер.

Фото: соцсети Пьера Гасли