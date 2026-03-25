Стефано Доменикали о Ферстаппене: «Претензии к регламенту нужно высказывать конструктивно»

Доменикали ответил на претензии Ферстаппена к «Ф-1».

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что думает о жалобах пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена на новые технические и моторные правила.

«Он невероятный чемпион, порой даже чрезмерно откровенный, потому что хочет выкладываться по максимуму каждую секунду. Если к регламенту есть претензии, их нужно высказывать конструктивно – такой подход правильный.

Я считаю, что остальные команды способны сократить отставание от «Мерседеса » быстрее, чем это случалось в прошлом», – заявил босс.

