Стефано Доменикали о Ферстаппене: «Претензии к регламенту нужно высказывать конструктивно»
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что думает о жалобах пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на новые технические и моторные правила.
«Он невероятный чемпион, порой даже чрезмерно откровенный, потому что хочет выкладываться по максимуму каждую секунду. Если к регламенту есть претензии, их нужно высказывать конструктивно – такой подход правильный.
Я считаю, что остальные команды способны сократить отставание от «Мерседеса» быстрее, чем это случалось в прошлом», – заявил босс.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sportmediaset
главная проблема Ф1 сейчас - это недовольный истерящий Ферстаппен. все остальные недочёты нового регламента будут постепенно решать взрослые люди.
В целом, мы прекрасно знаем, что Формула 1 — это политизированный вид спорта. И манера, в которой ты выражаешь свои мысли, может принести тебе либо преимущества, либо недостатки. То, что он говорит таким образом, ему никак не помогает. К тому же, я не думаю, что это тот случай, когда, скажем так, Макс супер-открыт в том, что говорит, и именно за это многие его уважают. Совершенно очевидно, что его раздражает тот факт, что на данный момент у него нет мощной машины.
Если бы он сейчас ехал на Mercedes, я не думаю, что у него были бы особые претензии к регламенту. Максимум, что он мог бы сказать, было бы что-то вроде:
«— Машины прошлого были приятнее, но Ф1 развивается, и мы должны идти в ногу с переменами»
Поэтому мне кажется что он должен подходить к этому вопросу чуть более по-взрослому. Переходить через эту эмоциональную раздраженность которую он показывает когда что-то идёт не так.