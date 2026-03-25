26

Стефано Доменикали о Ферстаппене: «Претензии к регламенту нужно высказывать конструктивно»

Доменикали ответил на претензии Ферстаппена к «Ф-1».

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что думает о жалобах пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на новые технические и моторные правила.

«Он невероятный чемпион, порой даже чрезмерно откровенный, потому что хочет выкладываться по максимуму каждую секунду. Если к регламенту есть претензии, их нужно высказывать конструктивно – такой подход правильный.

Я считаю, что остальные команды способны сократить отставание от «Мерседеса» быстрее, чем это случалось в прошлом», – заявил босс.

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!

Ферстаппен ноет о новой «Ф-1» только потому, что не побеждает

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sportmediaset
Так он вполне конструктивно сказал, что шуруповёрты на колёсиках, это, не Ф1
эти шуруповёрты едут всего на пару десятых медленнее, чем машины 22-ого года. через пару сезонов будут на уровне прошлогодних - и это несмотря на глобальные изменения.
главная проблема Ф1 сейчас - это недовольный истерящий Ферстаппен. все остальные недочёты нового регламента будут постепенно решать взрослые люди.
Доменикали прав.
В целом, мы прекрасно знаем, что Формула 1 — это политизированный вид спорта. И манера, в которой ты выражаешь свои мысли, может принести тебе либо преимущества, либо недостатки. То, что он говорит таким образом, ему никак не помогает. К тому же, я не думаю, что это тот случай, когда, скажем так, Макс супер-открыт в том, что говорит, и именно за это многие его уважают. Совершенно очевидно, что его раздражает тот факт, что на данный момент у него нет мощной машины.
Если бы он сейчас ехал на Mercedes, я не думаю, что у него были бы особые претензии к регламенту. Максимум, что он мог бы сказать, было бы что-то вроде:
«— Машины прошлого были приятнее, но Ф1 развивается, и мы должны идти в ногу с переменами»

Поэтому мне кажется что он должен подходить к этому вопросу чуть более по-взрослому. Переходить через эту эмоциональную раздраженность которую он показывает когда что-то идёт не так.
Ферстаппен переходить к взрослому подходу? Это шутка такая?🤔
Рекомендуем
Главные новости
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
вчера, 19:30
ФИА изучает спорное переднее антикрыло «Мерседеса» (Motorsport)
вчера, 18:55
Хэмилтон взял урок у постановщика боевых сцен из «Убить Билла»: «Вернулся в додзе. Напомнило, как занимался карате в детстве»
вчера, 18:01Фото
Гасли посвятил шлем кинцуги: «Это искусство принятия несовершенства, когда трещины подчеркивают, а не скрывают»
вчера, 17:19Фото
В Мадриде начали укладывать асфальт на новой трассе «Ф-1». Гонка намечена на сентябрь
вчера, 16:18Фото
Хуан-Пабло Монтойя: «Расселлу важно уничтожить Антонелли на Гран-при Японии»
вчера, 14:49
Стефано Доменикали: «Мечта многих итальянцев – титул Антонелли в составе «Феррари»
вчера, 14:32
Юки Цунода: «Я не бросил попыток вернуться в «Ф-1» и нахожусь в своей лучшей форме»
вчера, 14:02
Рикардо Патрезе: «Расселл наверняка потеряет сон – будет думать об Антонелли»
вчера, 13:30
Расселл и Антонелли используют шлемы и комбинезоны в «волчьей» расцветке на Гран-при Японии
вчера, 12:52Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем