Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь 3-го этапа сезона-2026 «Ф-1» – Гран-при Японии.
Сузука
27-29 марта 2026 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 5:30 ⛅
2-я практика: 9:00 ⛅
Суббота
3-я практика: 5:30 ☁️
Квалификация: 9:00 🌧️
Воскресенье
Гонка: 8:00 ☀️
время московское
Опубликовал: Михаил Ширяев
