Хэмилтон взял урок у постановщика боевых сцен из «Убить Билла»: «Вернулся в додзе. Напомнило, как занимался карате в детстве»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о встрече с Тэцуро Симагути – мастером самурайского сценического искусства, работавшим над фильмом «Убить Билла».
Семикратный чемпион «Формулы-1» взял урок у Симагути и опубликовал фото с самурайским мечом.
«Вернулся в додзе.
Урок с Тэцуро Симагути, легендарным мастером самурайского сценического искусства – что-то нереальное. Он ставил все сцены боя на мечах в фильме «Убить Билла» – это безумие. Один из самых любимых фильмов для меня за все время.
Наш урок вернул меня в далекое прошлое и напомнил, как я занимался карате в детстве. Я начал брать уроки, чтобы справиться с задирами в школе. Это научило меня не только защите – заложило во мне дисциплину, уважение и скромность. Я занимался каждую неделю на протяжении семи лет, и каждый урок начинался с того, что мы становились на колени и кланялись нашему сэнсэю. Вчера я сделал то же самое перед уроком с Тэцуро.
Потрясающе, что в жизни бывают моменты, когда история проходит полный круг. Когда я был моложе, то не понимал, зачем нужно кланяться, но потом, когда научился уважать традиции, стал ценить красоту этого жеста. Спасибо, Сэнсэй, и спасибо, Токио, за красоту, культуру и теплый прием», – написал Льюис.
Джеймс Хинчклифф: «Да, Хэмилтон вернулся. Они с Леклером борются на равных»
«Феррари» в Китае все сделала правильно: дала шанс Хэмилтону и Леклеру в проигранной гонке
Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона
