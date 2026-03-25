  Хэмилтон взял урок у постановщика боевых сцен из «Убить Билла»: «Вернулся в додзе. Напомнило, как занимался карате в детстве»
Хэмилтон взял урок у постановщика боевых сцен из «Убить Билла»: «Вернулся в додзе. Напомнило, как занимался карате в детстве»

Хэмилтон выложил фото с самурайским мечом.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о встрече с Тэцуро Симагути – мастером самурайского сценического искусства, работавшим над фильмом «Убить Билла».

Семикратный чемпион «Формулы-1» взял урок у Симагути и опубликовал фото с самурайским мечом.

«Вернулся в додзе.

Урок с Тэцуро Симагути, легендарным мастером самурайского сценического искусства – что-то нереальное. Он ставил все сцены боя на мечах в фильме «Убить Билла» – это безумие. Один из самых любимых фильмов для меня за все время.

Наш урок вернул меня в далекое прошлое и напомнил, как я занимался карате в детстве. Я начал брать уроки, чтобы справиться с задирами в школе. Это научило меня не только защите – заложило во мне дисциплину, уважение и скромность. Я занимался каждую неделю на протяжении семи лет, и каждый урок начинался с того, что мы становились на колени и кланялись нашему сэнсэю. Вчера я сделал то же самое перед уроком с Тэцуро.

Потрясающе, что в жизни бывают моменты, когда история проходит полный круг. Когда я был моложе, то не понимал, зачем нужно кланяться, но потом, когда научился уважать традиции, стал ценить красоту этого жеста. Спасибо, Сэнсэй, и спасибо, Токио, за красоту, культуру и теплый прием», – написал Льюис.

Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Льюиса Хэмилтона
А в это время, один одноклеточный любитель гонок, любимец таких же простейших, гонял на очередном стримрейсе.
Ответ PinokNogoev
вот, казалось бы, новость о Хэмилтоне. Ну и как тут без коммента про Макса, правда же? Ты же сам вот как одноклеточный, не можешь не упомянуть его. Что бы что?
Ответ NaviGator
Чтобы люсехейтеры, на своей шкуре, почувствовали какого это.
Весь прошлый сезон я писал точно такие же посты, как твой.
Тщетно.
В этом сезоне, я немного покуражусь над инфантильным самовозным рекордсменом, ноющем по отобранной нюивозке.
