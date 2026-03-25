ФИА изучает спорное переднее антикрыло «Мерседеса» (Motorsport)

Антикрыло «Мерседеса» привлекло внимание ФИА после жалобы соперника.

ФИА изучает подвижное переднее антикрыло «Мерседеса » после обращения со стороны одного из конкурентов немецкой команды, сообщает Motorsport.

По всей видимости, антикрыло «Мерседеса» закрывается в две стадии при переходе от режима для прямых в режим для поворотов. Первая стадия позволяет «Мерседесу» уложиться в 400-миллисекундный лимит на переключение, указанный в правилах. Однако после этого происходит дополнительное движение, полностью закрывающее элемент.

Предполагается, что таким образом «Мерседесу» удается сгладить перенос баланса и улучшить управляемость на входе в поворот.

Как писало издание AutoRacer, запрос в ФИА отправила «Феррари ». По информации Motorsport, это сделал другой коллектив, но какой – неизвестно.

