ФИА изучает спорное переднее антикрыло «Мерседеса» (Motorsport)
Антикрыло «Мерседеса» привлекло внимание ФИА после жалобы соперника.
ФИА изучает подвижное переднее антикрыло «Мерседеса» после обращения со стороны одного из конкурентов немецкой команды, сообщает Motorsport.
По всей видимости, антикрыло «Мерседеса» закрывается в две стадии при переходе от режима для прямых в режим для поворотов. Первая стадия позволяет «Мерседесу» уложиться в 400-миллисекундный лимит на переключение, указанный в правилах. Однако после этого происходит дополнительное движение, полностью закрывающее элемент.
Предполагается, что таким образом «Мерседесу» удается сгладить перенос баланса и улучшить управляемость на входе в поворот.
Как писало издание AutoRacer, запрос в ФИА отправила «Феррари». По информации Motorsport, это сделал другой коллектив, но какой – неизвестно.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
