ФИА изучает спорное переднее антикрыло «Мерседеса» (Motorsport)

Антикрыло «Мерседеса» привлекло внимание ФИА после жалобы соперника.

ФИА изучает подвижное переднее антикрыло «Мерседеса» после обращения со стороны одного из конкурентов немецкой команды, сообщает Motorsport.

По всей видимости, антикрыло «Мерседеса» закрывается в две стадии при переходе от режима для прямых в режим для поворотов. Первая стадия позволяет «Мерседесу» уложиться в 400-миллисекундный лимит на переключение, указанный в правилах. Однако после этого происходит дополнительное движение, полностью закрывающее элемент.

Предполагается, что таким образом «Мерседесу» удается сгладить перенос баланса и улучшить управляемость на входе в поворот.

Как писало издание AutoRacer, запрос в ФИА отправила «Феррари». По информации Motorsport, это сделал другой коллектив, но какой – неизвестно.

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Ничего не найдут
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 19:30
Хэмилтон взял урок у постановщика боевых сцен из «Убить Билла»: «Вернулся в додзе. Напомнило, как занимался карате в детстве»
сегодня, 18:01Фото
Гасли посвятил шлем кинцуги: «Это искусство принятия несовершенства, когда трещины подчеркивают, а не скрывают»
сегодня, 17:19Фото
Стефано Доменикали о Ферстаппене: «Претензии к регламенту нужно высказывать конструктивно»
сегодня, 16:46
В Мадриде начали укладывать асфальт на новой трассе «Ф-1». Гонка намечена на сентябрь
сегодня, 16:18Фото
Хуан-Пабло Монтойя: «Расселлу важно уничтожить Антонелли на Гран-при Японии»
сегодня, 14:49
Стефано Доменикали: «Мечта многих итальянцев – титул Антонелли в составе «Феррари»
сегодня, 14:32
Юки Цунода: «Я не бросил попыток вернуться в «Ф-1» и нахожусь в своей лучшей форме»
сегодня, 14:02
Рикардо Патрезе: «Расселл наверняка потеряет сон – будет думать об Антонелли»
сегодня, 13:30
Расселл и Антонелли используют шлемы и комбинезоны в «волчьей» расцветке на Гран-при Японии
сегодня, 12:52Фото
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
