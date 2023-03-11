Вторую команду «Ред Булл» зачистят?

В «Формуле-1» пора перезаключении контрактов или переходов гонщиков прозвали «глупыми сезонами» – тогда обычно паддок накрывает шумом трансферных слухов. Каждый пилот общается со всеми командами, и произойти обычно может что угодно.

В новой «Ф-1» все еще хуже: поток расходов на машины повысил роль и вклад гонщиков и дал командам деньги на увеличение зарплат и выкупы желаемых пилотов у конкурентов. Теперь здесь возможны досрочные разрыва контрактов и трансферы как в футболе – а значит, любой сезон превращается в глупый, если кто-то хочет сменить обстановку.

И после первого Гран-при года провалы уже вызвали обсуждения потенциальных уходов Леклера из «Феррари» и Норриса из «Макларена». И не менее грозно прозвучали предупреждения в адрес пилотов «Альфа Таури» Юки Цуноды и Ника де Вриса от босса всех гонщиков «Ред Булл» Гельмута Марко: если они хотят остаться в «Ф-1», то должны впечатлять.

Леклер может уйти из «Феррари»?

Обсуждения возможного конца альянса Скудерии и монегаска связаны со сходом на первом Гран-при Бахрейна – внутренние ощущения от него чрезвычайно точно описал самый осведомленный о происходящем в Маранелло итальянский журналист Лео Туррини.

«Я не ожидал чуда, но это перебор. «Феррари» слишком плоха. На мой взгляд, худшее в провале «красных» в пустыне – отказ двигателя. Как это возможно? Я обедал с Вассером, и этот милый француз, похожий на сельского священника, уверял, что проблемы с надежностью позади. Все так говорили, не только Фред. А потом Карлетто сходит в первой гонке.

Окей, впереди 22 гонки. Но не сказать, что «Феррари» раньше блистала при доработке машины. Вассер говорит о шоке. Бедняга Леклер выглядит как ребенок, которому сказали, что Рождество никогда не наступит. Сайнсу приходится признать, что его болид медленнее, чем у дяди Алонсо. Нам остается лишь плакать. Или надеяться на суеверия».

Как тут не вспомнить предсезонное интервью №16, в котором он уже не отрицает и возможность ухода после завершения контракта в 2024-м?

«Нет, мы не ведем никаких переговоров – по крайней мере сейчас. Я люблю «Феррари», люблю красный цвет, я счастлив здесь… Но посмотрим, что случится в будущем.

Пока об этом рано говорить. И я буду делать все от меня зависящее, все что могу – для себя, для команды. Вы точно узнаете, когда мы начнем переговоры, но пока не время для этого».

Но проблема Леклера – в отсутствии более реальных вариантов для борьбы за титул, кроме «Феррари». В «Ред Булл» Макс Ферстаппен подписан до 2028-го, в «Мерседесе» Льюис Хэмилтон обещает остаться до завоевания восьмого титула, а команда обещает хоть руками толкать сэра рыцаря – но помочь именно ему.

Другие команды пока не готовы к борьбе за титул, а перспективы прийти к ней в 2025-м предполагаются только у «Астон Мартин». Однако там – сын владельца Ланс Стролл и подписанный до конца 2025-го Фернандо Алонсо.

Причем может даже не пройти вариант «психануть и убежать в «Ауди»: немцы признавали, что хотели бы заполучить не сильно проигрывающего Леклеру Сайнса (сына их гонщика на «Дакаре» Карлоса-старшего и самого популярного действующего пилота компании) и кого-то из немцев (например, Мика Шумахера). А еще немцы планируют выиграть только с третьего года в «Ф-1».

Что же должно произойти, чтобы Шарль ушел?

Во-первых – конечно же, разочарование от бесконечных проблем и отказов «Феррари» должна перевесить личную историю с итальянской маркой. И да, пока к этому идет.

Во-вторых – должен появиться претендент на титул, готовый его взять.

Например, если Хэмилтон устанет еще больше от трудных перестроек «Мерседеса» и решит-таки остановиться – у немцев в ростере нет готового пилота во вторую машину, и Тото Вольфф отроет новый тендер по пелотону. Дальше – только баланс договоренностей между ним, Расселлом и новичком.

Также в «Ред Булл» пока довольны Серхио Пересом («Он провел с Ферстаппеном два года и не сломался, как большинство гонщиков – уже большое достижение» – недавний Гельмут Марко), однако вдруг новое руководство концерна потребует еще больше медийной отдачи от команды? Пара Макса и Шарля явно выглядит максимально громкой в этом смысле.

А еще есть французская «Альпин» с планом достижения побед за 100 гонок (половина уже примерно пройдена) – вдруг она все-таки построит достаточно классную машину, но проиграет из-за внутренней битвы пилотов-врагов? Тогда было бы крайне логично сменить одного из французов на еще более популярного монегаска.

Эти варианты точно безумнее внезапной донастройки «Феррари»?

Норрис правда может уйти из «Макларена»?

«Макларен» мучается второй год подряд – но теперь к аэродинамической нестабильности и результате в виде перегрева тормозов прибавились еще и технические проблемы с подвеской и охлаждением. За зиму легендарные англичане пытались придумать способ превращения машины в нечто более управляемое, но просчеты с концепцией вновь помешали.

«До сезона мы говорили, как здорово поработал [босс «Макларена»] Зак Браун, подписав Ландо на четыре года. И посмотрите, где команда находится сейчас, – удивлялся бывший пилот «Ф-1», глава Комиссии гонщиков ФИА и эксперт Sky Sports F1 Карун Чандок. – Мне любопытно, догадались ли они (менеджмент Норриса) включить в контракт какие-то опцией досрочного расторжения.

Например, сможет ли Ландо уйти в том случае, если «Макларен» два года подряд не попадет в топ-4 Кубка конструкторов? Полагаю, тот факт, что Норрису сейчас приходится бороться, чтобы просто попасть в третий сегмент квалификации, немного его расстраивает».

И еще до старта сезона на волне новостей о новом контракте Норриса чемпион «Ф-1» Дженсон Баттон удивился сроку:

«В нашем спорте не знаешь, кто окажется в лидерах, а тебе нужна машина для побед – одного таланта недостаточно, – высказался советник «Уильямса» по пилотам. – Ты можешь помочь развитию команды, однако необходим конкурентоспособный болид, с которым можно выигрывать гонки. «Макларен» его не предоставлял. Дела идут хорошо, однако на данном этапе карьеры ему нужно оказаться в сильной машине».

И тогда же Норрис ответил Баттону через прессу: дело в личном желании.

«Я остался «Макларене» на несколько следующих лет, потому что хочу тут быть. Это не потому, что знаю, будто мы выиграем чемпионат. Я знал, что нам нужно будет развиваться. Мы взвесили возможности, и, вероятно, дорога к чемпионству будет длиннее моего контракта. Я самый терпеливый парень».

Он не просто так это говорит – у Ландо особые отношения с уверенностью. Обычный пилот «Ф-1» всегда считает себя лучшим и будущим чемпионом – как минимум в смысле публичного образа и переговоров о новых контрактах (или с другими командами). Норрис же немного другой: он ищет другие основания, кроме голой самоуверенности, и идет шаг за шагом, не двигаясь вперед до обретения фундамента «это я уже точно умею».

Например, в первых сезонах он столкнулся с сомнениями «заслуживаю ли я вообще место в «Ф-1» – вплоть до синдрома самозванца, психотерапии и использования мемов со стримами для обретения искомого осознания «похоже, я действительно годен». Как только Ландо почувствовал уверенность, то сильно снизил присутствие в соцсетях, и вернулся вновь только в 2022-м, когда перешел на следующую фазу.

Она заключается в попытке взять на себя лидерство в команде. Норрис вел за собой «Макларен» уже в 2022-м, но на подстраховке во все предыдущие сезоны был кто-то опытный – то Карлос Сайнс, то Даниэль Риккардо. В прошлом сезоне проблемы австралийца с пилотажем и тупик в понимании техники вывели Ландо на передний план, и он впервые попробовался в роли полноценного №1 – до строительства машины для 2023-го с учетом его запросов.

Также «Макларен» осмелился взять вторым пилотом дебютанта Оскара Пиастри – для Ландо такое тоже в новинку. Пока он не понимает, насколько все получится, и сконцентрирован на укрощении новой роли – именно поэтому сразу говорит, что выйдет на стадию «готов к битве за титул» через год-два.

«Я очень люблю гонки, и узнаю о них все больше и больше, – рассказывал Норрис перед стартом сезона в интервью GQ. – Я – перфекционист и делаю все, что только могу, ради прогресса.

Я всегда очень строго оцениваю самого себя, очень жестко критикую свою работу. Всегда думаю можно ли было сделать лучше? Мог ли я что-то сделать лучше? Могла ли команда что-то сделать? Считаю, что умею проигрывать, хоть и ненавижу проигрывать. Но поражения питают мое стремление разобраться в причинах и найти улучшения для следующего раза.

Учитывая все, чему я научился, может, я могу выиграть гонку, но, похоже, чемпионат мне не выиграть до 2024-го или 2025-го. Я знаю, что сперва должен выйти пик формы и достичь максимального личного уровня, и это должно произойти тогда».

Похоже, до этого момента Норрис даже не станет рассматривать импульсивный переход куда-либо – пока не разберется с тем, что действительно может и умеет. Иначе цикл обретения уверенности в себе рискует повториться.

Косвенное доказательство – предыдущие контакты Ландо с «Ред Булл»: по рассказам шефа чемпионов Кристиана Хорнера, после короткого разговора №4 тут же продлевал контракт с «Маклареном». Должно быть, смысл таких «переговоров» заключался в сравнении «как меня видит моя команда – как меня видят соперники».

Более того, в середине 2023-го англичане наконец запустят новую продвинутую аэротрубу – следовательно, оранжевую машину для 2024-го уже будут строить без фундаментальных ограничений. Ладно точно будет ждать, что же выйдет.

Что может вынуть его из «Макларена»?

В конце 2024-го вероятна уникальная ситуация: у Переса и Леклера истекут контракты, а Хэмилтон может завершить карьеру (с титулом или без).

Ландо – хороший друг Макса Ферстаппена, чемпион его уважает и считает лучшим вариантом юного гонщика для идеальной команды. Если проект «Макларена» все-таки провалится и в 2024-м, а «Ред Булл» придумает действительно классное предложение – Ландо с обретенными умениями вести команду может и рискнуть.

При таких же обстоятельствах Норрис может уйти и в «Феррари» с «Мерседесом» – но вряд раньше конца 2024-го.

Две самые реальные вакансии: оба места в «Альфа Таури»

Юки Цунода уже третий год ездит в «Ф-1», но так пока и не произвел достаточно вменяемого впечатления – сейчас про его перспективы можно сказать ровно то же самое, что и в дебютный год. Без партнерских отношений «Ред Булл» и «Хонды» японец бы вряд ли столько протянул в программе скорого на жесткие решения Гельмута Марко – грозный австриец обычно быстро определяет чемпионский потенциал по собственной версии, в случае неудач быстро разочаровывается в былых фаворитах и больше не откатывает вердикт назад.

Если Цунода не впечатлит и в 2023-м, то его теперь потенциально есть кем менять: в «Ф-2» на суперлицензию почти наездил еще один протеже «Хонды» Аюму Иваса. Ему достаточно закончить сезон в топ-5 для получения права на дебют в «Ф-1», и Марко в таких ситуациях обычно предпочитает пробовать новичков.

Примерно та же ситуация и у Ника де Вриса – только у 27-летнего нидерландца нет партнеров за спиной, и от него как от состоявшегося чемпиона «Формулы Е» ждут моментального лидерства и результатов. Ему Марко точно не даст второго шанса: и первый-то выписали почти случайно (внезапно ни один из юниоров в прошлом году не наездил на честное повышение), а теперь в «Ф-2» накопились 6 пилотов плюс еще Лиам Лоусон в быстрейшей японской «Супер-Формуле». Невиданная даже для программы «Ред Булл» конкуренция.

А какой следующий трансфер в «Формуле-1» видите вы?

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Alex Galli/LiveMedia, Dppi/Keystone Press Agency, Hasan Bratic; Gettyimages.ru/Peter Fox