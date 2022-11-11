Шумахера гонят из «Ф-1» – это вообще как? Он правда так плох?

На замену – 35-летний резервист с рекордом по Гран-при без подиумов.

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера провел в Гран-при уже два сезона за аутсайдерский «Хаас» – и обрел-таки собственную идентичность как Мика Шумахера: чемпион «Ф-2» и «Ф-3» дважды финишировал в топ-10 и прорывался в третий сегмент квалификации на не самой быстрой машине. Однако с итогом в 12 очков против 24 у напарника Кевина Магнуссена даже с поправкой на силу команды к Мику все чаще возникают вопросы «стоит ли связывать фамилию Шумахера с такими достижениями».

«Нам нужен гонщик, который выступит за «Хаас» как можно лучше, – повторял всю осень шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Мик должен показывать результат. Его шансы 50 на 50, но есть преимущество «домашнего поля».

Насколько он быстр? Я не знаю. И не знаю, насколько стабильно он показывает скорость. Вряд ли он сам это понимает – иначе бы стабильно выдавал результат.

Если Мик показывает скорость, то, конечно, фамилия идет на пользу. Но Мик не должен оставаться в тени отца. Он может быть собой. Безусловно, выйти из тени семикратного чемпиона мира тяжело. Но такое в любом случае неизбежно. Я уважаю его отца, но нам нужен Мик Шумахер. Он хорошо ладит со своим гоночным инженером и остальной командой. И для Мика это плюс».

Команда и правда еще с середины года предлагает ему показать прогресс, а инсайдеры постоянно сливают обсуждения возможного возвращения из двухлетнего резерва рекордсмена по гонкам (179!) без подиумов Нико Хюлькенберга (которому вообще-то уже 35). Некогда крайне перспективный немец поддерживает форму и запрыгивал в болид на замену заболевшим Серхио Пересу, Лансу Строллу и Себастьяну Феттелю в последние два года, а еще Штайнер давно его знает и в самом деле общался.

Главной же проблемой Мика со старта сезона стали аварии – сын Михаэля ее до конца не решил, и владелец «Хааса» все еще жалуется.

«Мик должен приносить очки, и мы пытаемся предоставить ему время, насколько это возможно. Если он хочет остаться, нужно продемонстрировать, что он способен зарабатывать очки, – объяснил Джин Хаас. – Мы не можем себе позволить столько аварий– это просто слишком дорого. Если допускаются ошибки при выборе пилотов или в стратегии, они обходятся в миллионы долларов.

Я считаю, у Мика большой потенциал, но, понимаете, он стоил нам целого состояния. Он разбил много болидов – это серьезные деньги, которых у нас нет. Если приносишь очки, если ты Ферстаппен и разбиваешь машины, нас это устроит. Но если гоняешься в хвосте и попадаешь в аварии, ситуация очень трудная. Если он выиграет следующий Гран-при, то останется. Все промежуточные варианты – серая зона».

Конечно, гонку на «Хаасе» выиграть невозможно, и потому с каждым этапом ситуация Мика выглядит все неприятнее и неприятнее. Люди калибра бывшего шефа «Ф-1» Берни Экклстоуна тоже не на его стороне:

«Люди разочарованы его выступлениями. Мы не знаем, чьей вины в этом больше – его самого или команды, – но да, очень сложно найти человека, который бы решил посадить Мика за руль болида, способного побеждать.

Может быть, Мику стоит забыть о «Формуле-1» и сосредоточиться на другой гоночной серии. Его имя – его же самое большое бремя, но Мик старается как может с этим справляться. И все эти неприятности в основном возникают на фоне его имени. Просто забудь и попробуй себя в другой категории».

«При взгляде со стороны кажется, что первая часть вышла неудачной, – оценил год Шумахера шеф всех пилотов «Ред Булл» Гельмут Марко. – Было много больших аварий, которые привели к серьезным потерям техники и денег – для команды это важная тема. Затем случались хорошие гонки, в Англии и Австрии. Во второй части сезона Шумахер выступает гораздо лучше. Ему не везло со стратегией «Хааса» и поломками.

Если посмотреть на ситуацию глазами команды, на кону большие деньги в Кубке конструкторов – даже разница между десятым и восьмым местами составляет несколько миллионов долларов. Предполагаю, «Хаас» выберет ветерана».

«Команде вроде «Хааса» требуется гонщик, который будет стабильно давать результат, – согласился чемпион «Ф-1» 1996-го Дэймон Хилл . – Вспомним, что для «Форс-Индии» и «Рейсинг Пойнт» делал Серхио Перес, после чего в итоге получил свой шанс (в топ-команде). Вот какие гонщики нужны таким командам. Им нужен тот, кто будет стабильно доезжать до финиша и использовать имеющиеся возможности.

Возможно, команде вроде «Хааса» больше подойдет приглашение такого гонщика, чем попытки найти максимально быстрого пилота. При этом Мик Шумахер не является таким гонщиком, он не Макс Ферстаппен. Да, он может оказаться очень хорош в будущем, но на стороне того же Хюлькенберга просто огромный опыт. А опыт – это одна из тех вещей, которая может быть нужна команде вроде «Хааса».

Это что и почему так? Мик правда плох?

Начало сезона у Шумахера выдалось совсем не позитивным: 4 аварии, огромные отставания от Магнуссена и общее грустное впечатление относительно пропустившего год пилота, даже не слишком готового физически к первым Гран-при. Дошло даже до иронии со стороны самого Мазепина!

Но к середине сезона – 10-му Гран-при в Великобритании – наконец освоился: сперва зарубился с Ферстаппеном колесо в колесо за седьмую позицию, а в Австрии красиво и технично оппонировал Хэмилтону в спринте. Вот все лучшие моменты за 10 кругов сражения с семикратным чемпионом мира.

С тех пор, правда, Мик больше не попадал в топ-10, но виноват в этом и сам «Хаас»: например, в Японии команда рискнула и держала парня на медленных шинах до последнего в надежде на автомобиль безопасности или досрочное завершение дождевой гонки. Потому Шумахер побывал на всех позициях (начиная с первой), в хвост.

Развитие по ходу сезона тоже пострадало: у американцев – лишь одно обновление, пока все прямые конкуренты вроде «Уильямса», «Астон Мартин» и «Альфа Таури» планомерно ускорялись. И со временем оба пилота на белых машинах перестали заезжать в десятку: Магнуссен тоже после Австрии отметился в очках лишь однажды.

Вот и эксперты настаивают: не все так однозначно!

«Если посмотреть на гонки, начиная с этапа на «Сильверстоуне», то мы можем заключить, что из двух пилотов «Хааса» стабильнее смотрелся именно Мик – и это именно ему пару раз не везло из-за неудачных стратегий. По ходу гонки в Мексике Мик порой был быстрее Магнуссена на 0,6 секунды на круге», – отметил бывший гонщик «Ф-1», победитель 6 Гран-при, эксперт RTL и дядя Мика Ральф Шумахер.

«Нужно смотреть на весь сезон в целом. На развитие пилота по ходу сезона. В данный момент скорость Мика выше, чем у напарника. Хотя в последних гонках он и допустил пару ошибок, но нельзя судить пилота по двум последним гонкам», – заключил и бывший пилот «Ф-1» Тимо Глок.

«Мик Шумахер заслуживает место на решетке», – отрезал шеф «Мерседеса» Тото Вольфф.

И даже сам Магнуссен признал: выбрасывать сына Михаэля было бы не слишком справедливо:

«Мик постоянно прибавлял на протяжении этого сезона. В начале сезона ему не очень нравилось поведение болида, ему не хватало уверенности при пилотаже. Но со временем он сумел заметно прибавить.

И в последнее время мне очень тяжело его побеждать. Мне кажется, что с учетом того, какой уровень выступлений Мик демонстрирует сейчас, он точно заслуживает места в «Формуле-1».

Просто в «Хаасе» действительно трудно блистать каждый уик-энд: в подвале и середине пелотна и конкуренция выше, и иногда в квалификации вылетевших и прошедших в другие сегменты разделяет пара тысячных. По статистике Мик выходил в топ-15 и 10 даже чаще Кевина (14 против 11) – просто датчанин выходил в третий сегмент более стабильно (8:4). Но общий счет 15:5 в пользу Магнуссена при средней разнице в чистом времени в 0,3 секунды – не восхищение, но и не разгром: в два раза меньше, чем у Норриса и Риккардо, и три раза – чем между Албоном и Латифи или Боттасом и Чжоу. И почти втрое больше, чем сам Шумахер обыгрывал Мазепина.

Однако, кажется, достаточно негативный образ у руководства «Хааса» уже создан.

А еще Мик попал в ловушку импульсивности и категоричности Штайнера. Гюнтер не просто постигает азы «Формулы-1» на примерах и уроках собственной команды, но постоянно радикально меняет подход к развитию под впечатлением от любого сильного внезапного поворота.

Например, эпопея с обновлениями: в 2019-м новинки только ухудшили машину, и она вернула темп, когда их сняли. Итог: в с 2020-го «Хаас» вообще отказался от улучшений по ходу сезона (ездил так и в 2021-м, в 2022-м – только одно обновление) – все вкладывает в новую машину на старте чемпионата, а Штайнер несколько раз вещал прессе «новинки переоценивают».

Теперь похожая история случилась и с пилотами: «Хаас» несколько лет подряд работал с Грожаном и Магнуссеном, затем выбрал двух новичков – Мазепина и Шумахера – с логикой «почему нет, все равно подготовим их за потерянный сезон к новому регламенту», а затем вернул Кевина, и оказалось…

«Очень хороший момент: как быстрый пилот может показать команде, насколько хороша их машина, – делился слухами русский фотограф «Формулы-1» Евгений Сафронов. – То, что я слышал в паддоке: когда у команды пилот, ну, не так быстр, они, возможно, и сами не знают и не верят, например, в то, какую крутую машину они построили. Или как можно потенциально настроить эту машину. А когда есть образцовый быстрый пилот, который может сесть и нормально проехать…»

«С той же парой пилотов команда оказалась бы на десятом месте с нулем очков. Мы бы думали: «Боже мой! Столько усилий на развитие машины, а мы не можем даже попасть в третий сегмент квалификации. Но гонщик вроде Кева придает команде огромную мотивацию», – подтвердил Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу.

«В прошлом году я повторял: у нас нет ориентира, мы по-настоящему не понимаем [потенциал машины]. В какой-то момент я упоминал о тестах [с опытным пилотом], которые могли бы стать ориентиром. Теперь этот вопрос решился сам собой», – говорил и сам Штайнер.

И к концу сезона Гюнтер подошел с резюме «На ближайшее будущее с меня хватит работы с новичками». Да, Мик – уже не новичок, но резкий разворот внутренних предпочтений очевиден.

Однако именно по той же причине следующую линию стратегии Штайнера не угадаешь: вдруг астрологи объявят год Германии, и уволенным опять окажется Магнуссен? В конце концов, сам же Гюнтер выдал и такое: «Любой гонщик – риск, кроме Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. Но они не придут».

Фото: globallookpress.com/Antonin Vincent / Dppi/Dppi, Xavi Bonilla / Dppi/Dppi, IMAGO/Eibner/Memmler, IMAGO/FLORENT GOODEN