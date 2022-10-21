Подробности финансового скандала с «Ред Булл» – 🤯 Правила расходов меняли посреди сезона, засчитали зарплату отстраненного инженера!

К ограничениям бюджетов в «Ф-1» все больше вопросов.

Кажется, скандал с превышением предела расходов «Ред Булл» на первый титул Макса Ферстаппена в 2021-м эскалируется до стадии взрыва: Международная автомобильная федерация предложила команде предписанное регламентом соглашение об урегулировании, а грядущие чемпионы «Ф-1» взяли время на раздумье.

Все из-за сути нарушений финансового регламента – подробностями наконец впервые поделились инсайдеры нидерландской RacingNews365 (ранее они первыми публиковали приблизительные суммы перерасхода в $1-2 млн вместе с предположительными сферами – затрат на отпуска и кейтеринг).

Всего каждая команда должна была уложиться в установленные регламентом $147 млн (145 потолка + исключения на дополнительные гонки и спринты) на описанные сферы – но не на весь бюджет: в правилах множество исключений вроде трат на маркетинг и историческое наследие, и «Мерседес» все равно суммарно выложил в 2021-м свыше 400 млн.

Однако три команды до сих пор не разобрались с ФИА: «Уильямс» (как минимум сорвал срок сдачи отчетности 31 марта и заплатил за это штраф в $25 тысяч) и «Астон Мартин» поймали на процедурных нарушениях, а «Ред Булл» допустил и процедурные нарушения, и «незначительный перерасход» (до $7,3 млн).

Естественно, кейс команды Ферстаппена моментально взорвал паддок: ведь Макс выиграл два титула подряд (причем первый в 2021-м – в особенно скандальном финале с Хэмилтоном), а сам «Ред Булл» доехал до Кубка конструкторов в 2022-м под жалобы соперников в стиле «превышение бюджета в одном сезоне помогает и в следующих».

Где же именно «Ред Булл» превысил предел?

Инсайдеры RacingNews365 уточнили сумму пробития – $1,8 млн. Но она не сложилась из «перетрат на отпуска и кейтеринг», просто 800 тысяч ушло на «внутренние траты, связанные с отпускными», а 1,2 млн – на «кейтеринг», потому их сумму использовали как показательный пример – яркие небольшие детали статей бюджета.

Тем не менее, источники сообщают, что «Ред Булл» подал подтвержденную аудитором отчетность о соответствии потолку расходов – с запасом в $4 млн. Тем не менее, специальная панель ФИА отказалась выносить некоторые расходы в исключения – оттуда и вышла разница в 5,8 млн.

Откуда же она взялась?

внутренние затраты на «отпуск» – это зарплата бывшего главы отдела аэродинамики Дэна Фэллоуса. Его отстранили от работы на середине 2021-го из-за грядущего перехода в «Астон Мартин» – а поскольку по регламенту «Ф-1» такие трансферы возможны только после обязательного полугодового отпуска, его контракт перевели в инженерную ветку Red Bull Advanced Technologies. Однако ФИА учла полную зарплату за год для потолка.

«Большой кусок» разницы в 6 млн – стоимость запчастей для сезона 2021-го, которые нельзя перенести в 2022-й из-за смены технического регламента. Изначально предполагалось, что все произведенные и не использованные в 2021-м запчасти такого типа можно будет не включать в потолок, однако в июне «этого года» (в источнике не до конца ясно, имеется ли в виду 2021-й или 2022-й) финансовые правила изменили и все детали учли под потолком.

$1,4 млн добавлены из-за того, что первоначально «Ред Булл» ожидал налоговый возврат на такую сумму от правительства Великобритании по программе возмещений трат на НИОКР, но к моменту проверки отчета они еще не поступили. Этот вопрос считается самым незначительным: «Ред Булл» достаточно подать дополнительные бумаги о том, что возврат все-таки будет.

Зарплата главного инженера Эдриана Ньюи, вопреки слухам, получила одно из трех исключений для самых высокооплачиваемых сотрудников, у ФИА нет вопросов.

Выходит, перерасход денег в 2021-м – только на бумаге?

Если инсайды RacingNews365 верны (пока по этому кейсу лучше источника не появлялось, а другой журналист авторитетного MotorSport Magazine Крис Медланд только подтверждал написанное нидерландцами), к финансовыми правилам «Формулы-1» и их применению возникает еще больше вопросов.

То есть, выходит, ФИА просто задним числом в 2022-м решила пересчитать бюджеты по новым правилам?

Или если правила изменили в июне 2021-го, то «Ред Булл» фактически оказался посреди сезона с необходимостью где-то взять еще несколько миллионов на компенсацию произведенных запчастей? Теперь понятно, почему команда просила вернуть даже карбоновые обломки разбитых антикрыльев и не меняла детали вплоть до появления совсем уж больших трещин.

Конечно, можно вновь использовать аргумент «все остальные команды вписались», но тут фактически на середине внешними действиями ломается финансовый план на сезон – наверное, вопросы о намеренном превышении можно закрывать. Причем не только для «Ред Булл» – для вообще всех команд, ведь теперь обратное недоказуемо (за исключением признаний непосредственных участников).

Но особенно смешной кейс инженера Фэллоуса! Его отстранили от работы над болидом из-за грядущего трансфера в другую команду по требованию правил – то есть над машиной он точно не работал. И теоретически можно понять формализм в учете его контракта: все-таки панель ФИА, по-видимому, пыталась исключить малейшие возможные лазейки и учитывала всех сотрудников из параллельных структур под потолком. Однако в момент подачи отчета Фэллоус официально перешел в «Астон Мартин», а парой месяцев спустя его даже связывали со скандалом из-за очень похожего на «Ред Булл» зеленого болида!

И ФИА не могла его не заметить – потому что «Астон Мартин» делал отдельный пресс-релиз в стиле: «регулятор все проверил». То есть невозможно предположить, будто кто-то мог не заметить фактическую смену команды Фэллоусом – а значит, и фиктивность его отстранения с выводом в параллельную компанию ради попадания под потолок.

Можно было бы понять путаницу, если бы вердикт выносили до апреля, но ведь отчеты верифицировали уже в сентябре-октябре – то есть у ФИА было достаточно времени, чтобы разобраться.

И ведь если исключить хотя бы Фэллоуса и налоговый кейс, то «Ред Булл» впишется в потолок – хоть и на пределе. Даже без учета странного момента с внезапной сменой правил по учету запчастей.

Пат для «Ред Булл» и ФИА

Кажется, теперь понятно, почему «Ред Булл» до последнего отказывается вступать в соглашение с ФИА по превышению бюджета – видимо, в команде царит настроение в стиле «а какого черта?»

И позиция гонщиков «Ред Булл» – достаточно предсказуемая:

«Мы абсолютно уверены, что не превышали допустимую планку бюджета в 2021 году. Поэтому мы обсуждаем с ФИА сложившуюся ситуацию – чтобы отразить свою позицию, согласно которой мы все сделали правильно.

Думаю, в основном все это происходит потому, что мы просто очень хорошо выступаем. Соперники же пытаются любыми способами нас замедлить. Это нормально, так и работает «Формула-1»… В конечном счете, абсолютно все позволяют себе немного лицемерия», – посетовал Макс Ферстаппен.

«В конечном счете, всегда есть команды, которые хотят вас замедлить, особенно если вы побеждаете. Это часть спорта, соревнований, так было всегда. Мне это кажется совершенно нормальным. В конечном итоге факты выйдут наружу и люди поймут, как все было на самом деле» – высказался Серхио Перес.

Вот только подтвержденные факты вряд ли в итоге выйдут наружу: практически все последние соглашения между командами и регулятором защищались пунктом о неразглашении. Если «Ред Булл» все-таки выберет не бороться дальше и согласиться на условия ФИА, то итоговый договор тоже будет защищен таким пунктом.

Однако регулятор теперь в сложном положении: по всем этим инсайдам выходит, что формирование и применение правил вызывает множество вопросов, потому жестко наказывать команду за такой спорный перерасход не совсем правильно. Тем не менее, не наказать или отделаться небольшим штрафом теперь уже тоже нельзя – со всей политической накачкой соперников из-за нехватки пояснений от ФИА в публичном поле и четкости в регламенте.

Теперь получается игра «кто первый сдастся и принесет в жертву часть своей репутации, чтобы спасти оппонента и все остальное». Либо ФИА признает ошибки и получит еще один болезненный удар по авторитету (который может и не пережить с учетом скандалов последних двух лет), либо «Ред Булл» пойдет на сделку за наказание средней величины и обречет себя навечно на звание официально подтвержденных читеров.

Третий вариант – разбирательство в Комиссии с полноценным обоюдным процессом защиты доказательств. Ох, это было бы весело.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; REUTERS/Kim Kyung-Hoon, Issei Kato