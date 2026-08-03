Арвид Линдблад о нежелании жить в Монако: «Предпочту домик у моря в тихом месте. Где я могу спокойно выйти на улицу»

Линдбладу не понравилась бы жизнь в Монте-Карло.

Пилот «Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад рассказал о том, почему, в отличие от большинства гонщиков «Формулы-1» предпочитает жить не в Монте-Карло, а в другом месте.

«Для этого есть несколько причин. Первая очень простая. Сезон «Формулы-1» настолько напряженный, что когда я хочу отдохнуть – я хочу отключиться от всего мира гонок. В то время как Монте-Карло живет «Формулой-1» даже когда трассу разбирают. Там живут гонщики, представители команд, все вокруг постоянно говорят о гонках. Я в таком окружении жить не хочу.

Лично я предпочту домик у моря в каком-нибудь тихом месте, где меня никто не будет узнавать. Где я спокойно смогу выйти на улицу и сходить в кино, просто прогуляться, встретиться с друзьями, ну и просто жить как обычный парень. Для меня это важно.

Моя жизнь с самого детства сильно отличалась от жизни моих друзей. Когда я на трассе – я хочу быть гонщиком «Формулы-1». Но возвращаясь домой я хочу быть обычным 18-летним парнем, жить нормальной жизнью. И при моем нынешнем месте жительства все именно так и есть», – рассказал Линдблад.

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