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Арвид Линдблад о нежелании жить в Монако: «Предпочту домик у моря в тихом месте. Где я могу спокойно выйти на улицу»
Линдбладу не понравилась бы жизнь в Монте-Карло.

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад рассказал о том, почему, в отличие от большинства гонщиков «Формулы-1» предпочитает жить не в Монте-Карло, а в другом месте.

«Для этого есть несколько причин. Первая очень простая. Сезон «Формулы-1» настолько напряженный, что когда я хочу отдохнуть – я хочу отключиться от всего мира гонок. В то время как Монте-Карло живет «Формулой-1» даже когда трассу разбирают. Там живут гонщики, представители команд, все вокруг постоянно говорят о гонках. Я в таком окружении жить не хочу.

Лично я предпочту домик у моря в каком-нибудь тихом месте, где меня никто не будет узнавать. Где я спокойно смогу выйти на улицу и сходить в кино, просто прогуляться, встретиться с друзьями, ну и просто жить как обычный парень. Для меня это важно.

Моя жизнь с самого детства сильно отличалась от жизни моих друзей. Когда я на трассе – я хочу быть гонщиком «Формулы-1». Но возвращаясь домой я хочу быть обычным 18-летним парнем, жить нормальной жизнью. И при моем нынешнем месте жительства все именно так и есть», – рассказал Линдблад.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoАрвид Линдблад

Комментарии

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Мне кажется, как раз гонщику Формулы-1 гораздо проще жить нормальной жизнью в Монако, где он будет одним из сотен селебрити, живущих там постоянно, нежели в какой-нибудь деревне, где вся округа будет знать о каждом его шаге.
Ответпашу
Мне кажется, как раз гонщику Формулы-1 гораздо проще жить нормальной жизнью в Монако, где он будет одним из сотен селебрити, живущих там постоянно, нежели в какой-нибудь деревне, где вся округа будет знать о каждом его шаге.
ну вряд ли арвида будут в деревне знать)
Ответпашу
Мне кажется, как раз гонщику Формулы-1 гораздо проще жить нормальной жизнью в Монако, где он будет одним из сотен селебрити, живущих там постоянно, нежели в какой-нибудь деревне, где вся округа будет знать о каждом его шаге.
Ну, в Монако на улицах в несколько раз больше туристов, чем местных жителей. Разве что на окраинах не так. А вот в деревушке на берегу моря ты будешь вызывать любопытство у местных только первые несколько недель. А потом становишься просто соседом - да, известным, возможно, но все равно соседом.
Понимаю Линдблада, тоже не буду жить в Монако)
Это до первого нормального контракта. Потом нули сэкономленные посчитает и переедет в Монако
Ну не знаю. По-моему , гонщик Ф1 в среднем менее узнаваем, чем скажем футболист.
Так что в Монако из-за обилия знаменитостей, наоборот, затеряться проще.
При следующем подписании нового контракта, он будет говорить так: "Хочу жить в Монако, и только в Монако")))
Домик у моря в тихом месте - разве что в другой льготной налоговой гавани. В ином случае придётся отстёгивать налоговой проценты с миллионов по прогрессивной шкале.) Смотрел как-то интервью Дитера Болена, говорит, с миллиона евро на все выплаты уходит около 600 тыс.
Увидим дальше. Пока базовичок.
Линдблад просто еще не вышел на тот уровень доходов при котором резиденция в Монако проходится к месту
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