Стюард ФИА Лиуцци: «Ферстаппен действует прямо на грани правил, точнее других – это настоящий вызов»

Стюард ФИА и бывший пилот «Формулы-1» Витантонио Лиуцци сообщил, что оценивать эпизоды с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном труднее всего.
«Он точнее любого другого пилота. В этом смысле Макс – боевая машина.
Для нас, стюардов, это настоящий вызов. Он действует прямо на грани правил. Сложно анализировать его маневры, поскольку он всегда ставит нас в затруднительное положение, в то время как с другими инцидентами все яснее, разобраться легче», – заявил Лиуцци.
Итальянец ответил, что посоветовал бы Ферстаппену, а также его ближайшим конкурентам – пилотам «Макларена» Ландо Норрису и Оскару Пиастри:
«[Ферстаппену] я мало бы что сказал – в конце концов, Макс едва ли кого-то слушает. Ему плевать, что говорят другие.
Я бы посоветовал Норрису и Пиастри внимательно разобрать предыдущие Гран-при и изучить, как действует Макс. В каждой гонке ему удается оказать на них давление и развернуть ситуацию в свою пользу.
Я бы сказал им тщательно пересмотреть и изучить правила, связанные с обгонами. [Ферстаппен] всегда думает о том, как расположить машину, когда обгоняет или защищается. Если у него не получается сделать это как следует, значит, вина на нем».
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