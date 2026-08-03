Стюард ФИА Лиуцци: «Ферстаппен действует прямо на грани правил, точнее других – это настоящий вызов»

Лиуцци признался, что инциденты с Ферстаппеном судить тяжело.

Стюард ФИА и бывший пилот «Формулы-1» Витантонио Лиуцци сообщил, что оценивать эпизоды с гонщиком «Ред Булл » Максом Ферстаппеном труднее всего.

«Он точнее любого другого пилота. В этом смысле Макс – боевая машина.

Для нас, стюардов, это настоящий вызов. Он действует прямо на грани правил. Сложно анализировать его маневры, поскольку он всегда ставит нас в затруднительное положение, в то время как с другими инцидентами все яснее, разобраться легче», – заявил Лиуцци.

Итальянец ответил, что посоветовал бы Ферстаппену, а также его ближайшим конкурентам – пилотам «Макларена » Ландо Норрису и Оскару Пиастри:

«[Ферстаппену] я мало бы что сказал – в конце концов, Макс едва ли кого-то слушает. Ему плевать, что говорят другие.

Я бы посоветовал Норрису и Пиастри внимательно разобрать предыдущие Гран-при и изучить, как действует Макс. В каждой гонке ему удается оказать на них давление и развернуть ситуацию в свою пользу.

Я бы сказал им тщательно пересмотреть и изучить правила, связанные с обгонами. [Ферстаппен] всегда думает о том, как расположить машину, когда обгоняет или защищается. Если у него не получается сделать это как следует, значит, вина на нем».

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