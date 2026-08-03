Тото Вольфф: «Назовите хоть одного пилота, кто закончил школу. Нет таких»

Вольфф заявил, что гонщики «Ф-1» не сдают школьные выпускные экзамены.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о школьном образовании пилотов и ответил, изменится ли Андреа Кими Антонелли как человек из-за успехов в «Формуле-1».

19-летний итальянец, проводящий второй сезон в серии, возглавляет турнирную таблицу.

«Мы не знаем, что случится через три года. Мне так не кажется, ведь его очень хорошо воспитали.

Кто из гонщиков сдавал выпускные школьные экзамены? Назовите хоть одного пилота, кто закончил школу. Нет таких.

Его родители говорили: «В понедельник утром после гонки в картинге ты идешь в школу».

Наша организация старается направить его наилучшим образом и сделать все, чтобы он не терял голову, становясь все успешнее и успешнее», – поделился мыслями босс.

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