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  4. Тото Вольфф: «Назовите хоть одного пилота, кто закончил школу. Нет таких»

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Тото Вольфф: «Назовите хоть одного пилота, кто закончил школу. Нет таких»
Вольфф заявил, что гонщики «Ф-1» не сдают школьные выпускные экзамены.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о школьном образовании пилотов и ответил, изменится ли Андреа Кими Антонелли как человек из-за успехов в «Формуле-1».

19-летний итальянец, проводящий второй сезон в серии, возглавляет турнирную таблицу.

«Мы не знаем, что случится через три года. Мне так не кажется, ведь его очень хорошо воспитали.

Кто из гонщиков сдавал выпускные школьные экзамены? Назовите хоть одного пилота, кто закончил школу. Нет таких.

Его родители говорили: «В понедельник утром после гонки в картинге ты идешь в школу».

Наша организация старается направить его наилучшим образом и сделать все, чтобы он не терял голову, становясь все успешнее и успешнее», – поделился мыслями босс.

Тото Вольфф: «Уберу пилота из «Мерседеса», но не допущу повторения истории Хэмилтона и Росберга»

Кими Антонелли: «Вольфф сказал, что думает посадить меня в «Мерседес», еще до начала выступлений в «Ф-2» и объявления о переходе Хэмилтона»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoФормула-1
logoТото Вольфф
картинг

Комментарии

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Цыгане вон, вообще не учатся, чего ходить по школам мучаться.
Ответpotch66
Цыгане вон, вообще не учатся, чего ходить по школам мучаться.
Цыгане сколько языков знают?
ОтветЭЮЯ
Цыгане сколько языков знают?
Обуть могут минимум на 7 рых
Хаккинен - квалифицированный сварщик.
ОтветБиомеханоид
Хаккинен - квалифицированный сварщик.
фазанку закончил
ОтветБиомеханоид
Хаккинен - квалифицированный сварщик.
Тоже мне... Моя супруга - дипломированный инженер-механик. Всю жизнь работает фитнес- и йога-тренером, и немного продаваном ))
Сомнительное достижение
- А кто закончил школу? Назови! Нет, я жду! Довольно, вы мне плюнули в душу!
- Аркадий Варламыч, а не сделать ли нам прогревочный круг?
- Заметьте, не я это предложил...Идемте!
Нико Росберг, нет?
Петров, Сироткин?
Вот на эти 2 процента и живут
Хэмилтон закончил католическую школу The John Newman School в Стивенидже, а затем с 2001 года обучался в колледже Cambridge Arts and Sciences. Кстати, первый карт ему был куплен, как условие хорошего обучения в школе. Думаю найдется еще не мало действующих пилотов, у которых есть школа в активе : - ) Так что аллюзии Вольфа в связи с Антоннели какие-то странные.
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