Ландо Норрис о жалобах на новые болиды: «Ты должен управлять любой машиной. Это наша работа, гонщикам платят миллионы»

Норрис не понимает жалоб пилотов на новые болиды.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал о том, что считает естественной и необходимой адаптацию к новым болидам «Ф-1» и корректировку своего стиля пилотажа.

Многие гонщики в 2026 году жалуются на то, что после перехода на новые болиды им приходится корректировать свой стиль пилотажа, поскольку предыдущий подход в этом сезоне перестал работать достаточно эффективно. В частности, последним из них стал Джордж Расселл.

«Лично мне приходилось менять стиль пилотажа почти каждый год на протяжении карьеры. Могу представить, что для Джорджа такой подход [неизменного пилотажа] и правда мог работать хоть 20 лет, но не для меня. Лично мне приходилось как-то адаптировать и менять свой стиль пилотажа почти каждый год.

В целом, чем больше опыта выступлений в «Формуле-1» у тебя появляется – тем лучше ты подготовлен к трудностям. Но если ты не готов адаптироваться к новой машине – значит, твой уровень еще недостаточно высок. Ведь это наша работа, за нее нам платят миллионы. Мы должны управлять любой машиной, которую предоставляет нам команда – хороша она или плоха, трудно ей управлять или нет. Ты должен понимать, как выжимать из болида максимум», – рассказал Норрис.

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