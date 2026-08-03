Пьер Гасли: «Чтобы ехать максимально эффективно, больше не требуется проходить каждый поворот на пределе возможностей машины. Это неправильно»

Гасли назвал главную проблему новых болидов «Ф-1».

Пилот «Альпин » Пьер Гасли высказался о том, что он считает главной проблемой современной «Формулы-1» и новых болидов.

По словам Гасли, наибольшее разочарование у него вызывает необходимость не атаковать на пределе в каждом повороте, чтобы тем самым позволять гибридному двигателю эффективнее заряжать батарею и затем терять меньше времени на прямых.

«Момент, в котором на выходе из поворота болид задействуется на полную мощность, дарит тебе совершенно особенные ощущения – это те ощущения, которые мне никогда не наскучат. В то же время, что касается ситуации с батареями в этом сезоне, то я не буду вдаваться в подробности – мне самому не очень нравится эта тема и я не хочу делать громких заявлений по поводу батарей, особенностей работы двигателя и всего, что с этим связано.

Но мне кажется, что сейчас ситуация в «Ф-1» зашла слишком далеко – с той точки зрения, что гонщикам приходится очень уж много заниматься управлением ресурсами машины. И для того, чтобы ехать максимально эффективно, тебе больше не требуется проходить каждый поворот на пределе возможностей машины.

Теперь гонщику требуется определенный расчет – он должен понимать, в каких поворотах нужно атаковать на все сто процентов, а где лучше оставить небольшой запас – например, аккуратнее работать с газом на выходе, – чтобы в итоге показать лучшее время круга.

И вот на этот счет у меня совсем неоднозначное мнение, мне это кажется неправильным. То есть, с тех пор как в шесть лет я начал заниматься картингом, для гонщика всегда существовало только одно правило: сев за руль, ты должен стремиться проходить каждый поворот настолько быстро, насколько это вообще возможно. И мне кажется, что именно так должно быть в настоящих гонках», – рассказал Гасли.

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