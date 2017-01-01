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    Sports.ru

    Трансферы

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    состоявшиеся трансферы top 5 за 24 часа за 7 дней за 90 дней
    Евгений Макеев Защитник 17.06
    Спартак
    Ростов
    		-
    Давид Юрченко Вратарь 17.06
    Анжи
    Тосно
    		-
    Павел Голышев Полузащитник 17.06
    Томь
    Крылья Советов
    		-
    Михаил Сиваков Защитник 17.06
    Оренбург
    Амкар
    		-
    Константин Савичев Полузащитник 17.06
    Спартак
    СКА Хабаровск
    		-
    Матье Вальбуэна Полузащитник 12.06
    Лион
    Фенербахче
    		€ 3.5 млн
    Евгений Макеев Защитник 17.06
    Спартак
    Ростов
    		-
    Ренат Янбаев Защитник 13.06
    Локомотив
    Краснодар
    		-
    Сергей Чепчугов Вратарь 14.06
    ЦСКА
    Енисей
    		-
    Майкон Маркес Полузащитник 16.06
    Локомотив
    Антальяспор
    		-
    Сергей Паршивлюк Защитник 09.06
    Анжи
    Ростов
    		-
    Юри Тилеманс Полузащитник 09.06
    Андерлехт
    Монако
    		€ 25 млн
    Матье Вальбуэна Полузащитник 12.06
    Лион
    Фенербахче
    		€ 3.5 млн
    Лассана Диарра Полузащитник 08.05
    Марсель
    Аль-Джазира
    		-
    Демба Ба Нападающий 01.06
    Бешикташ
    Шанхай Шеньхуа
    		- (возвращение из аренды)
    слухи top 5 за 24 часа за 7 дней за 90 дней
    Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий 18.06
    Боруссия Дортмунд
    Ливерпуль
    		- Le Parisien Подробнее 27.5%
    Верю Не верю
    Андреа Белотти Нападающий 18.06
    Торино
    ПСЖ
    		- L’Equipe Подробнее 48.2%
    Верю Не верю
    Эвер Банега Полузащитник 18.06
    Интер
    Эспаньол
    		- Sky Sport Italia Подробнее 52.8%
    Верю Не верю
    Анхель Корреа Полузащитник 18.06
    Атлетико
    Интер
    		- Marca Подробнее 75.3%
    Верю Не верю
    Николай Йоргенсен 1991 Нападающий 18.06
    Фейеноорд
    Эвертон
    		- BT Подробнее 87.6%
    Верю Не верю
    Андрей Аршавин Полузащитник 14.06
    Кайрат
    Зенит
    		- ТАСС Подробнее 24.2%
    Верю Не верю
    Икер Касильяс Вратарь 12.06
    Порту
    Наполи
    		- Radio Kiss Kiss Подробнее 47.1%
    Верю Не верю
    Райан Гиггз Полузащитник 16.06
    Манчестер Юнайтед
    Саутгемптон
    		- Daily Mail Подробнее 20.8%
    Верю Не верю
    Робин ван Перси Нападающий 17.06
    Фенербахче
    Фейеноорд
    		- FR12.nl Подробнее 93.5%
    Верю Не верю
    Джон Терри Защитник 14.06
    Челси
    Вест Бромвич
    		- Sky Sports Подробнее 57.6%
    Верю Не верю
    Криштиану Роналду Нападающий 07.06
    Реал Мадрид
    ПСЖ
    		- Corriere dello Sport Подробнее 9.7%
    Верю Не верю
    Криштиану Роналду Нападающий 19.05
    Реал Мадрид
    Интер
    		- Daily Mail Подробнее 7.2%
    Верю Не верю
    Златан Ибрагимович Нападающий 10.06
    Манчестер Юнайтед
    Лос-Анджелес Гэлакси
    		- Marca Подробнее 72.7%
    Верю Не верю
    Златан Ибрагимович Нападающий 10.06
    Манчестер Юнайтед
    Милан
    		- Football-Italia Подробнее 32.7%
    Верю Не верю
    Андрей Аршавин Полузащитник 14.06
    Кайрат
    Зенит
    		- ТАСС Подробнее 24.2%
    Верю Не верю
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    18 июня|Sports.ru

    20:24 Куда перейдут Роналду и Доннарумма? Подпишись на тег «трансферы» и узнай об этом первым|3

    16:58 Экс-капитан хабаровского СКА Удалый перешел в «Анжи»|17

    Трансферные слухи: переходы, которые могут перевернуть рынок

    Прошедшая неделя была богатой на переходы, но больше всего обсуждались возможные, а не состоявшиеся сделки. Главные фигуры – Криштиано Роналду и Джанлуиджи Доннарумма. И один из лучших игроков в истории футбола, и перспективный юноша сообщили, что намерены покинуть свои нынешние клубы. А это может иметь далеко идущие последствия для всего футбольного мира

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    18 июня|Sports.ru

    16:13 «Севилья» не стала выкупать Йоветича у «Интера»|21|+2

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    15:10 Экс-полузащитник хабаровского СКА Карасев перешел в «Анжи»|12

    07:07 Дзахов перешел из «Амкара» в «Оренбург»|6|+6

    18 июня 02:26|Блог EPL News

    «Эвертон» близок к подписанию нападающего «Малаги» Сандро Рамиреса

    Молодой испанский нападающий Сандро Расмирес уже в двух шагах от присоединения к «Эвертону», согласно информации от Sky

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    17 июня|Sports.ru

    22:17 Девич покинул «Ростов»|83

    21:30 Давид Юрченко перешел в «Тосно»|28|+5

    17 июня 17:10|Блог Руни_на_Нани

    DOLLARumma

    Почему футболисты перестали играть за цвета клубов, суммы зарплат и трансферов стали выше спортивных результатов, а слово «Dollar» можно присоединять не только к юному итальянскому голкиперу. Почему все мы сегодня немного dollarummы?!

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    17 июня|Sports.ru

    14:13 «Крылья» арендовали Ланина у «Краснодара» и подписали Кленкина из «Тюмени»|12

    17 июня 14:11|Блог Green Bull

    Почему «Локомотив» подписал Ари всего на один год?

    Последствия перехода уже бывшего нападающего «Краснодара». Его история и предыстория.

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    17 комментариев Подписаться на блог
    17 июня|Sports.ru

    13:39 «Локомотив» продлил аренду Ари еще на сезон|50

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    17 июня 10:11|Блог Dilettante

    Трансферы Бундеслиги. Лето-2017

    Что может быть интереснее трансферных новостей и слухов?

    Рейтинг +71
    12 комментариев Подписаться на блог
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