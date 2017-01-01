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| Блог Взгляд на футбольный мир Трансферные слухи: переходы, которые могут перевернуть рынок Прошедшая неделя была богатой на переходы, но больше всего обсуждались возможные, а не состоявшиеся сделки. Главные фигуры – Криштиано Роналду и Джанлуиджи Доннарумма. И один из лучших игроков в истории футбола, и перспективный юноша сообщили, что намерены покинуть свои нынешние клубы. А это может иметь далеко идущие последствия для всего футбольного мира Рейтинг +11

| Блог Руни_на_Нани DOLLARumma Почему футболисты перестали играть за цвета клубов, суммы зарплат и трансферов стали выше спортивных результатов, а слово «Dollar» можно присоединять не только к юному итальянскому голкиперу. Почему все мы сегодня немного dollarummы?! Рейтинг +11