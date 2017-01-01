|Евгений Макеев Защитник
|17.06
|-
|Давид Юрченко Вратарь
|17.06
|-
|Павел Голышев Полузащитник
|17.06
|-
|Михаил Сиваков Защитник
|17.06
|-
|Константин Савичев Полузащитник
|17.06
|-
|Матье Вальбуэна Полузащитник
|12.06
|€ 3.5 млн
|Евгений Макеев Защитник
|17.06
|-
|Ренат Янбаев Защитник
|13.06
|-
|Сергей Чепчугов Вратарь
|14.06
|-
|Майкон Маркес Полузащитник
|16.06
|-
|Сергей Паршивлюк Защитник
|09.06
|-
|Юри Тилеманс Полузащитник
|09.06
|€ 25 млн
|Матье Вальбуэна Полузащитник
|12.06
|€ 3.5 млн
|Лассана Диарра Полузащитник
|08.05
|-
|Демба Ба Нападающий
|01.06
|-
|(возвращение из аренды)
|Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий
|18.06
|-
|Le Parisien Подробнее
|27.5%
|Андреа Белотти Нападающий
|18.06
|-
|L’Equipe Подробнее
|48.2%
|Эвер Банега Полузащитник
|18.06
|-
|Sky Sport Italia Подробнее
|52.8%
|Анхель Корреа Полузащитник
|18.06
|-
|Marca Подробнее
|75.3%
|Николай Йоргенсен 1991 Нападающий
|18.06
|-
|BT Подробнее
|87.6%
|Андрей Аршавин Полузащитник
|14.06
|-
|ТАСС Подробнее
|24.2%
|Икер Касильяс Вратарь
|12.06
|-
|Radio Kiss Kiss Подробнее
|47.1%
|Райан Гиггз Полузащитник
|16.06
|-
|Daily Mail Подробнее
|20.8%
|Робин ван Перси Нападающий
|17.06
|-
|FR12.nl Подробнее
|93.5%
|Джон Терри Защитник
|14.06
|-
|Sky Sports Подробнее
|57.6%
|Криштиану Роналду Нападающий
|07.06
|-
|Corriere dello Sport Подробнее
|9.7%
|Криштиану Роналду Нападающий
|19.05
|-
|Daily Mail Подробнее
|7.2%
|Златан Ибрагимович Нападающий
|10.06
|-
|Marca Подробнее
|72.7%
|Златан Ибрагимович Нападающий
|10.06
|-
|Football-Italia Подробнее
|32.7%
|Андрей Аршавин Полузащитник
|14.06
|-
|ТАСС Подробнее
|24.2%
20:24 Куда перейдут Роналду и Доннарумма? Подпишись на тег «трансферы» и узнай об этом первым|3
16:58 Экс-капитан хабаровского СКА Удалый перешел в «Анжи»|17
Прошедшая неделя была богатой на переходы, но больше всего обсуждались возможные, а не состоявшиеся сделки. Главные фигуры – Криштиано Роналду и Джанлуиджи Доннарумма. И один из лучших игроков в истории футбола, и перспективный юноша сообщили, что намерены покинуть свои нынешние клубы. А это может иметь далеко идущие последствия для всего футбольного мира
16:13 «Севилья» не стала выкупать Йоветича у «Интера»|21|+2
15:40 Тульский «Арсенал» объявил о назначении Божовича|95
15:10 Экс-полузащитник хабаровского СКА Карасев перешел в «Анжи»|12
07:07 Дзахов перешел из «Амкара» в «Оренбург»|6|+6
Молодой испанский нападающий Сандро Расмирес уже в двух шагах от присоединения к «Эвертону», согласно информации от Sky
22:17 Девич покинул «Ростов»|83
21:30 Давид Юрченко перешел в «Тосно»|28|+5
Почему футболисты перестали играть за цвета клубов, суммы зарплат и трансферов стали выше спортивных результатов, а слово «Dollar» можно присоединять не только к юному итальянскому голкиперу. Почему все мы сегодня немного dollarummы?!
14:13 «Крылья» арендовали Ланина у «Краснодара» и подписали Кленкина из «Тюмени»|12
Последствия перехода уже бывшего нападающего «Краснодара». Его история и предыстория.
13:39 «Локомотив» продлил аренду Ари еще на сезон|50
11:50 «Крылья Советов» подтвердили подписание Голышева, сына Тихонова и еще двух игроков|27
10:32 Сиваков перешел в «Амкар»|7
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