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    Нина Задравец

    Нина Задравец

    Nina Zadravec
    Место в сезоне 2017/2018
    142
    Сезон 2017/2018
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    Родилась 16 августа 1998 | 19 лет
    Гражданство Словения
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