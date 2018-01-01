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    Sports.ru
    Шон О'Мэлли

    Шон О'Мэлли

    Sean O'Malley
    Родился 24 октября 1994 | 23 года
    Гражданство США
    Рост и вес 180|61
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    5 марта|Sports.ru

    21:52 UFC 222. Шон О’Мэлли избежал перелома ноги в бою с Сукхамтатом|8

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