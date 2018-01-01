android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Иван Ковалев
    Все члены команды

    Иван Ковалев

    Ivan Kovalyov
    Игры
    2
    Гол+пас
    0+0
    +/−
    0
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 27 апреля 1998 | 19 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Локомотив|Защитник
    Рост и вес 186|84
    Сезон Команда Турнир М Г П О +/- ШВ МИН
    2017/2018
     Локомотив
    		 КХЛ 2 0 0 0 0 0 12:12
    Показатели за всю карьеру 2 0 0 0 0 0 12:12
    Развернуть
    Лента| Главное Все Статистика Карьера
    Еще
    Показывать 
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Локомотив
     


    Лучшие материалы