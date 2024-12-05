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Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Карлссон, Диггинс, Андерссон, Хайди Венг, Нисканен выступят в коньковой «разделке» на 10 км

Йохауг, Карлссон, Диггинс пробегут «разделку» на Кубке мира в Лиллехаммере.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 14:45 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

10. Джулия Керн (США)

23. Силье Теодорсен (Норвегия)

25. Анне Кюлленен (Финляндия)

26. Катержина Янатова (Чехия)

27. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

28. Моа Илар (Швеция)

29. Дельфин Клодель (Франция)

30. Кертту Нисканен (Финляндия)

32. Катарина Хенниг (Германия)

34. Кристин Фоснес (Норвегия)

36. София Лаукли (США)

38. Рози Бреннан (США)

42. Хайди Венг (Норвегия)

46. Тереза Йохауг (Норвегия)

48. Виктория Карл (Германия)

50. Эбба Андерссон (Швеция)

52. Джесси Диггинс (США)

54. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

56. Тереза Штадлобер (Австрия)

58. Лотта Венг (Норвегия)

59. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

60. Фрида Карлссон (Швеция)

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
гонка 10 км (жен)
лыжные гонки
logoКубок мира
результаты
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Анне Кюлленен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Финляндии жен
сборная Чехии жен
Моа Илар
logoХелене Марие Фоссесхолм
logoКатарина Хенниг
София Лаукли
logoФрида Карлссон
logoЭбба Андерссон
Рози Бреннан
logoсборная Швеции жен
Дельфин Клодель
Виктория Карл
Катержина Янатова
logoсборная Австрии жен
logoЛотта Венг
logoсборная Франции жен
Силье Теодорсен
Джулия Керн
logoсборная США жен
logoКертту Нисканен
logoДжесси Диггинс
logoТереза Йохауг
Кристин Фоснес
logoАнне Кьерсти Калво
logoХайди Венг
logoТереза Штадлобер
logoАстрид Ойре Шлинн
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