Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Карлссон, Диггинс, Андерссон, Хайди Венг, Нисканен выступят в коньковой «разделке» на 10 км
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
2-й этап
Лиллехаммер, Норвегия
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Начало – 14:45 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
10. Джулия Керн (США)
23. Силье Теодорсен (Норвегия)
25. Анне Кюлленен (Финляндия)
26. Катержина Янатова (Чехия)
27. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)
28. Моа Илар (Швеция)
29. Дельфин Клодель (Франция)
30. Кертту Нисканен (Финляндия)
32. Катарина Хенниг (Германия)
34. Кристин Фоснес (Норвегия)
36. София Лаукли (США)
38. Рози Бреннан (США)
42. Хайди Венг (Норвегия)
46. Тереза Йохауг (Норвегия)
48. Виктория Карл (Германия)
50. Эбба Андерссон (Швеция)
52. Джесси Диггинс (США)
54. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
56. Тереза Штадлобер (Австрия)
58. Лотта Венг (Норвегия)
59. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)
60. Фрида Карлссон (Швеция)
Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере
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