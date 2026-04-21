  • Бывший менеджер лыжной сборной Швеции Бистрем: «Я разочарован тем, что некоторые лыжники действовали у меня за спиной. То, как они это делали — подло»
Бистрем заявил, что разочарован действиями некоторых шведских лыжников.

Андерс Бистрем, бывший менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам, заявил, что разочарован действиями некоторых членов шведской команды.

Бистрем возглавлял сборную с 2020 года. По контракту у него оставался еще год работы.

«Я был разочарован тем, что некоторые лыжники действовали у меня за спиной. Я хочу уважения, а меня бьют ножом в спину. Разумеется, они должны приходить с критикой и отзывами, но то, как они это сделали — это подло.

Иногда это может казаться несправедливым, когда люди не знают точно, в чем заключается моя роль. Отбор спортсменов в состав — лишь очень малая часть моей работы. Главное — это объединение всех людей и работа с персоналом, который окружает лыжников.

И в этом плане мы преуспели: мы были как хорошо отлаженный механизм», — сказал Бистрем. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Örnsköldsviks Allehanda
