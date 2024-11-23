Лыжи. Турнир в Бейтостолене. Йохауг, Хайди и Лотта Венг, Шлинн, Калво, Лаукли выступят в «разделке» классикой на 10 км
23 ноября Йохауг пробежит «разделку» классикой на открытии сезона в Бейтостолене.
Лыжные гонки
Турнир в Бейтостолене
10 км, раздельный старт, классический стиль
Женщины
Начало – 12:00 по московскому времени.
Старт-лист
38. Силье Ойре Шлинн
45. Марен Киркеэйде
50. Гру Рандбю
63. Кари Ойре Шлинн
67. Матильде Мирвол
69. Хедда Амундсен
70. Мария Меллинг
73. Силье Теодорсен
75. Тереза Йохауг
77. Кристин Фоснес
79. Лотта Венг
81. Надин Фендрих (Швейцария)
83. Анне Кьерсти Калво
86. Магни Смедос
87. Маргрете Бергане
89. Софи Лаукли (США)
90. Марте Сконес
91. Дельфин Клодель (Франция)
93. Астрид Ойре Шлинн
95. Хайди Венг
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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