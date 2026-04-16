Большунов, Коростелев, Терентьева, Степанова включены в проект состава сборной России на сезон‑2026/27

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) утвердила проект состава сборной страны на сезон‑2026/27.

Сейчас в список входят 48 спортсмена. Они разделены по пяти группам.

Группа Юрия Бородавко и Владимира Фролова : Александр Большунов, Егор Митрошин, Арсений Поздеев, Павел Соловьев, Алексей Червоткин, Алена Баранова, Елизавета Маслакова, Елизавета Пантрина.

Группа Егора Сорина и Алексея Черноусова : Сергей Ардашев, Арсений Власов, Савелий Коростелев, Кирилл Кочегаров, Владислав Осипов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Иван Якимушкин, Дарья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Наталья Терентьева.

Группа Олега Перевозчикова и Данила Акимова : Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Данила Карпасюк, Илья Семиков, Евгений Семяшкин, Лидия Горбунова, Дарья Канева, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова.

Группа Андрея Нутрихина и Егора Немтинова: Маргарита Антонова, Карина Гончарова, Руслана Дьякова, Алина Лягаева, Алина Пеклецова, Алена Плечева, Арина Рощина, Екатерина Шибекина.

Группа Петра Седова и Егора Немтинова: Матвей Кетов, Даниил Муралеев, Дмитрий Пузанов, Никита Родионов, Андрей Сахаров, Никита Фадеев, Илья Чертков, Екатерина Никитина.