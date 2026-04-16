Большунов, Коростелев, Терентьева, Степанова включены в проект состава сборной России на сезон‑2026/27
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) утвердила проект состава сборной страны на сезон‑2026/27.
Сейчас в список входят 48 спортсмена. Они разделены по пяти группам.
Группа Юрия Бородавко и Владимира Фролова: Александр Большунов, Егор Митрошин, Арсений Поздеев, Павел Соловьев, Алексей Червоткин, Алена Баранова, Елизавета Маслакова, Елизавета Пантрина.
Группа Егора Сорина и Алексея Черноусова: Сергей Ардашев, Арсений Власов, Савелий Коростелев, Кирилл Кочегаров, Владислав Осипов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Иван Якимушкин, Дарья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Наталья Терентьева.
Группа Олега Перевозчикова и Данила Акимова: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Данила Карпасюк, Илья Семиков, Евгений Семяшкин, Лидия Горбунова, Дарья Канева, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова.
Группа Андрея Нутрихина и Егора Немтинова: Маргарита Антонова, Карина Гончарова, Руслана Дьякова, Алина Лягаева, Алина Пеклецова, Алена Плечева, Арина Рощина, Екатерина Шибекина.
Группа Петра Седова и Егора Немтинова: Матвей Кетов, Даниил Муралеев, Дмитрий Пузанов, Никита Родионов, Андрей Сахаров, Никита Фадеев, Илья Чертков, Екатерина Никитина.
Найти там "всего в список вошли 32 спортсмена" не получится, это вольная трактовка автора новости на спортсе, который явно посчитал количество в "проектах" и сделал вывод, что это все
Если глянуть на оф.сайте текущий основной состав, там под 50 человек.
Молодёжь отодвигают, а у нас ведь перспективная молодёжь, особенно в женской части.
Вредительство какое-то.
Сборную нужно сокращать на треть хотя бы.
Плюс молодёжка.
И вот этих ребят возить на сборы в Европу.
А так получается что возят толпу из основы, а молодёжку дома держат, это неправильно.
Если готовится к ОИ 2030 ставку нужно делать на молодёжь.
Но есть её ровесница Шибекина которая по сезону слабее выступала.