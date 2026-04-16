  • Большунов, Коростелев, Терентьева, Степанова включены в проект состава сборной России на сезон‑2026/27
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) утвердила проект состава сборной страны на сезон‑2026/27.

Сейчас в список входят 48 спортсмена. Они разделены по пяти группам.

Группа Юрия Бородавко и Владимира Фролова: Александр Большунов, Егор Митрошин, Арсений Поздеев, Павел Соловьев, Алексей Червоткин, Алена Баранова, Елизавета Маслакова, Елизавета Пантрина.

Группа Егора Сорина и Алексея Черноусова: Сергей Ардашев, Арсений Власов, Савелий Коростелев, Кирилл Кочегаров, Владислав Осипов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Иван Якимушкин, Дарья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Наталья Терентьева.

Группа Олега Перевозчикова и Данила Акимова: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Сергей Забалуев, Александр Ившин, Данила Карпасюк, Илья Семиков, Евгений Семяшкин, Лидия Горбунова, Дарья Канева, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова.

Группа Андрея Нутрихина и Егора Немтинова: Маргарита Антонова, Карина Гончарова, Руслана Дьякова, Алина Лягаева, Алина Пеклецова, Алена Плечева, Арина Рощина, Екатерина Шибекина.

Группа Петра Седова и Егора Немтинова: Матвей Кетов, Даниил Муралеев, Дмитрий Пузанов, Никита Родионов, Андрей Сахаров, Никита Фадеев, Илья Чертков, Екатерина Никитина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФЛГР
49 комментариев
Я слепой или где Пеклецова?
Если нажмете на ссылку к данной новости, вас выкинет на страничку вконтакте, где есть новость "Сегодня, 15 апреля 2026 года, Президиум ФЛГР утвердил проект состава спортивной сборной команды России по лыжным гонкам на спортивный сезон 2026/2027 годов." А потом еще три публикации в формате "проект состава"
Найти там "всего в список вошли 32 спортсмена" не получится, это вольная трактовка автора новости на спортсе, который явно посчитал количество в "проектах" и сделал вывод, что это все
Если глянуть на оф.сайте текущий основной состав, там под 50 человек.
В команде Нутрихина. Она сто раз говорила, где она. Не только слепой, но и глухой.
ФЛГР не изменяет себе, вроде Свищëв теперь главный, а Вяльбе всё равно продолжает протаскивать в сборную возрастных которые ничего не показывают, к которых нет мотивации.
Молодёжь отодвигают, а у нас ведь перспективная молодёжь, особенно в женской части.
Вредительство какое-то.
Так вывели Мальцева, Устюгова, Ступак, Кулешову, Истомину. Не всех же сразу выгонять.
Всё равно много пассажиров осталось.
Сборную нужно сокращать на треть хотя бы.
Плюс молодёжка.
И вот этих ребят возить на сборы в Европу.
А так получается что возят толпу из основы, а молодёжку дома держат, это неправильно.
Если готовится к ОИ 2030 ставку нужно делать на молодёжь.
Шороховой по беспределу нету в списках.
Спринтеров продолжают, ретрограды в лице Трубицной, резать на корню. Фалеева не попала в состав, а у не две победы и ещё два подиума в текущем сезоне кубка мешков. При этом она практически не выступала после нового года.
Нутрихин Андрей Владимирович
Немтинов Егор Владимирович
Проект состава:
1️⃣ Антонова Маргарита
2️⃣ Гончарова Карина
3️⃣ Дьякова Руслана
4️⃣ Лягаева Алина
5️⃣ Пеклецова Алина
6️⃣ Плечёва Алена
7️⃣ Рощина Арина
8️⃣ Шибекина Екатерина

Седов Пётр Николаевич
Немтинов Егор Владимирович
Проект состава:
1️⃣ Кетов Матвей
2️⃣ Муралеев Даниил
3️⃣ Пузанов Дмитрий
4️⃣ Родионов Никита
5️⃣ Сахаров Андрей
6️⃣ Фадеев Никита
7️⃣ Чертков Илья
8️⃣ Никитина Екатерина
Ни одной нормальной женской группы
У Нутрихина.
Где по каким-то странным причинам нет Шороховой.
Но есть её ровесница Шибекина которая по сезону слабее выступала.
Волков вылетел, получается?
Волков пишет, что решил попробовать самостоятельно готовиться, вне группы.
Ну удачи ему;)
Где Пеклецова и Никитина? И почему при наличии Поздеева нет Сахарова?
А Поздеев не старше?
Пеклецова и Никитина еще в юниорской сборной, насколько я понимаю
Спицов перешёл к Сорину, ну такое. Видно результаты Терентьева и Якимушкина ничему не научили
Перейди на другой сайт, будь добр. Здесь не будет результатов
Если у человека нет мотивации ему никакой тренер не поможет.
А куда подевался Артем Мальцев?
Вылетел, и это справедливо.
Главные новости
Юлия Чепалова: «Россия – топовая страна в лыжах. Когда ее нет на Олимпийских играх, это уже недоолимпиада»
вчера, 20:30
Александр Панжинский: «Решение World Aquatics создает прецедент для FIS. Мы можем ссылаться на водные виды: нас принимают с флагом и гимном, и мы можем выступать»
вчера, 18:14
Арильд Монсен уволен с поста тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам
вчера, 14:13
Биатлонист Вьюхин о переходе в лыжи: «Безусловно, вдохновил пример Хедегарта. Но не думаю, что кто-то когда-нибудь сможет повторить такие результаты на таком уровне»
вчера, 12:22
Андрей Вьюхин: «Я бы поставил Клэбо в топ-5 величайших спортсменов мира за всю историю в любых видах спорта»
вчера, 11:50
Шведский журналист Сван: «Не думаю, что FIS позволит России вернуться полностью, но ожидаю, что больше российских лыжников будут допущены в нейтральном статусе»
вчера, 09:37
Дегтярев провел рабочую встречу с президентом Ассоциации горнолыжного спорта Сербии
14 апреля, 18:35
Михаил Дегтярев: «Требуем от FIS полностью восстановить в правах нашу сборную. Как минимум, допустить юниоров»
14 апреля, 17:14
Юлия Чепалова: «Правильно сделали те, кто не стал отказываться от ЦСКА и «Динамо». После окончания карьеры у них будет хорошая пенсия, выслуга»
14 апреля, 14:30
Савелий Коростелев: «Пока что я не готов соперничать с Клэбо, но сделаю все, что от меня зависит, в ближайшие годы, чтобы достичь его уровня»
14 апреля, 13:01
Ко всем новостям
Последние новости
Одерматт и Шиффрин победили в общих зачетах Кубка мира по горным лыжам
25 марта, 14:09
Клэбо и Диггинс победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжам, Коростелев – 11-й, Непряева – 18-я
22 марта, 20:52
Крянин об объединении федераций лыжных видов: «Решение приняли для выстраивания четкой системы»
20 марта, 08:00
«Гусарские Коростелеву не передал, он отказался». Филиппов о дефиците презервативов в Олимпийских деревнях
16 марта, 13:19
Песков о санкциях Украины против российских параатлетов: «Это очередные абсурдные действия киевского режима»
16 марта, 10:31
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
14 марта, 14:58
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Рекомендуем