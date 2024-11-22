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Лыжи. Кубок России. Кулешова, Сорина, Смирнова, Истомина, Фалеева, Горбунова пробегут классическую «разделку» на 10 км

На Кубке России по лыжам в Вершине Теи пройдет женская классическая «разделка».

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

1-й этап

Вершина Теи

10 км, классический стиль, раздельный старт

Женщины

Начало – 7:00 по московскому времени (23 ноября).

Старт-лист

40. Анастасия Игнатьева

41. Анастасия Прокофьева

43. Алиса Жамбалова

45. Татьяна Сорина

46. Ольга Жолудева

47. Екатерина Никитина

49. Алена Баранова

51. Арина Каличева

52. Ольга Сергеева

53. Анастасия Фалеева

54. Екатерина Евтягина

55. Елизавета Маслакова

57. Дарья Непряева

59. Алина Пеклецова

60. Руслана Дьякова

61. Екатерина Смирнова

63. Мария Истомина

65. Евгения Крупицкая

67. Лидия Горбунова

69. Анастасия Кулешова

Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoКубок России
Ольга Жолудева
Екатерина Смирнова
Анастасия Игнатьева
Екатерина Евтягина
Руслана Дьякова
logoЕвгения Крупицкая
Елизавета Маслакова
Арина Каличева
logoИван Горбунов
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoАлиса Жамбалова
logoАнастасия Прокофьева (Рыгалина)
logoАлена Баранова
logoАнастасия Кулешова (Седова)
Екатерина Никитина
Ольга Сергеева
logoДарья Непряева
logoАнастасия Фалеева
logoМария Истомина
Алина Пеклецова
гонка 10 км (жен)
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