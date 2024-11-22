Лыжи. Кубок России. Кулешова, Сорина, Смирнова, Истомина, Фалеева, Горбунова пробегут классическую «разделку» на 10 км

На Кубке России по лыжам в Вершине Теи пройдет женская классическая «разделка».

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25 1-й этап Вершина Теи 10 км, классический стиль, раздельный старт Женщины Начало – 7:00 по московскому времени (23 ноября). Старт-лист 40. Анастасия Игнатьева 41. Анастасия Прокофьева 43. Алиса Жамбалова 45. Татьяна Сорина 46. Ольга Жолудева 47. Екатерина Никитина 49. Алена Баранова 51. Арина Каличева 52. Ольга Сергеева 53. Анастасия Фалеева 54. Екатерина Евтягина 55. Елизавета Маслакова 57. Дарья Непряева 59. Алина Пеклецова 60. Руслана Дьякова 61. Екатерина Смирнова 63. Мария Истомина 65. Евгения Крупицкая 67. Лидия Горбунова 69. Анастасия Кулешова Расписание первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи