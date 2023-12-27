Вяльбе об отношении иностранцев: «Мое поколение, с кем мы бегали, поддерживают. Стали писать даже те люди, с которыми мы сто лет не общались»

Елена Вяльбе высказалась об отношении иностранных спортсменов к россиянам.

— В свете того, что происходит сегодня в международном спорте, у вас остались друзья за рубежом из мира лыжных гонок?

— Молодежь, которая там сейчас бегает, нет. А мое поколение, с кем мы бегали, поддерживают. На удивление, стали со словами поддержки писать даже те люди, с которыми мы сто лет не общались.

Я не могу винить молодых спортсменов. Давайте попробуем абстрагироваться от ситуации, от того, в какой стране живем. Представьте, что пришла я к своим ребятам и сказала, топнув ногой: «Ребята, мы должны быть солидарны с Евросоюзом, с Америкой, и так далее, и смотрите мне. Иначе а-та-та». Есть им русские, нет — их не касается. Руководство дало команду.

А взрослые люди самостоятельны, многие из них, пройдя определенный жизненный путь, понимают: не все, что ты видишь или читаешь, правда. Плюс люди моего поколения знают историю, а нынешнему поколению историю подают иначе. Во многих странах история переписана по несколько раз. В том числе история Второй мировой войны и кто ее выиграл. Если детям это в школе рассказывают, почему они не должны верить?

Мне было и смешно, и противно, и непонятно, когда премьер Эстонии Кая Каллас сказала, что «их учебники были переписаны после независимости». Мне было и стыдно за нее, неловко. Просто шок. Какие тогда претензии могут быть к молодежи 20–25 лет?

— Когда вас не переизбрали в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), кто-то из ваших коллег вас поддержал?

— Кто-то написал: «Ленка, держитесь», кто-то: «Наши — кретины». А кто-то: «Путин — единственный и неповторимый». Итальянцы чаще всех, кстати. Простые люди, не из политики, его очень уважают.

Обстоятельства так сложились. Ну и что, они будут писать против ветра? Ради чего? И это сказки, когда кто-то говорит: «Русские не приезжают, нам не с кем соревноваться, нам там без них хреново». Не приедут — и слава богу, потому что они забирают наши медали, зарабатывают наши деньги. Давайте правде в глаза смотреть. Откуда радость в глазах будет, когда соперников становится больше, – сказала .