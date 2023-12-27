Вяльбе об отношении иностранцев: «Мое поколение, с кем мы бегали, поддерживают. Стали писать даже те люди, с которыми мы сто лет не общались»

Теги лыжные гонки Владимир Путин FIS Елена Вяльбе ТАСС Лыжи

Елена Вяльбе высказалась об отношении иностранных спортсменов к россиянам.

— В свете того, что происходит сегодня в международном спорте, у вас остались друзья за рубежом из мира лыжных гонок?

— Молодежь, которая там сейчас бегает, нет. А мое поколение, с кем мы бегали, поддерживают. На удивление, стали со словами поддержки писать даже те люди, с которыми мы сто лет не общались.  

Я не могу винить молодых спортсменов. Давайте попробуем абстрагироваться от ситуации, от того, в какой стране живем. Представьте, что пришла я к своим ребятам и сказала, топнув ногой: «Ребята, мы должны быть солидарны с Евросоюзом, с Америкой, и так далее, и смотрите мне. Иначе а-та-та». Есть им русские, нет — их не касается. Руководство дало команду.

А взрослые люди самостоятельны, многие из них, пройдя определенный жизненный путь, понимают: не все, что ты видишь или читаешь, правда. Плюс люди моего поколения знают историю, а нынешнему поколению историю подают иначе. Во многих странах история переписана по несколько раз. В том числе история Второй мировой войны и кто ее выиграл. Если детям это в школе рассказывают, почему они не должны верить? 

Мне было и смешно, и противно, и непонятно, когда премьер Эстонии Кая Каллас сказала, что «их учебники были переписаны после независимости». Мне было и стыдно за нее, неловко. Просто шок. Какие тогда претензии могут быть к молодежи 20–25 лет?

— Когда вас не переизбрали в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), кто-то из ваших коллег вас поддержал?   

— Кто-то написал: «Ленка, держитесь», кто-то: «Наши — кретины». А кто-то: «Путин — единственный и неповторимый». Итальянцы чаще всех, кстати. Простые люди, не из политики, его очень уважают.

Обстоятельства так сложились. Ну и что, они будут писать против ветра? Ради чего? И это сказки, когда кто-то говорит: «Русские не приезжают, нам не с кем соревноваться, нам там без них хреново». Не приедут — и слава богу, потому что они забирают наши медали, зарабатывают наши деньги. Давайте правде в глаза смотреть. Откуда радость в глазах будет, когда соперников становится больше, – сказала Вяльбе

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9 комментариев
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По близким Вяльбе советским учебникам давно не учатся уже не только в Эстонии, но и в России (при этом тем, что у нее называется "переписывать", здесь уже занимаются в который раз). Но это не смешно и не противно.
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Все по лекалам власти, дали команду, что у врагов есть и почитатели кандидата намбо уван и понслась, первой Степанида вылезла, теперь эта.
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Я бы на месте Ленки был бы поосторожней со словами. Фразу «Путин — единственный и неповторимый» можно по-разному трактовать и быстренько на лесоповал поехать..
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Опять эта анонимная команда поддержки. Так ни одного имени мы ни от кого не узнаем.
Кто эти простые люди и непростые лыжники? "Имя, сестра, имя!"
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Ответ Павел Мельников
По близким Вяльбе советским учебникам давно не учатся уже не только в Эстонии, но и в России (при этом тем, что у нее называется "переписывать", здесь уже занимаются в который раз). Но это не смешно и не противно.
смешно читать комментарий человека,который не учился по советским учебникам
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Ответ Kvik75
смешно читать комментарий человека,который не учился по советским учебникам
А по факту что неправильно?
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Ответ DelNord
Опять эта анонимная команда поддержки. Так ни одного имени мы ни от кого не узнаем. Кто эти простые люди и непростые лыжники? "Имя, сестра, имя!"
вам зачем
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Ответ DelNord
Опять эта анонимная команда поддержки. Так ни одного имени мы ни от кого не узнаем. Кто эти простые люди и непростые лыжники? "Имя, сестра, имя!"
Ну так зачем людей подставлять. Что здесь в комментах поверили. Я почему думаю что Вяльбе глубоко все равно что про нее напишут на спортсе
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Ответ Genriwhite
Ну так зачем людей подставлять. Что здесь в комментах поверили. Я почему думаю что Вяльбе глубоко все равно что про нее напишут на спортсе
Так выглядит это как чистый вымысел, сказки для легковерных. Не хуже известных сводок. :) А как доходит до фактчекинга - так и нет следов, верьте мне на слово.
Но уже нет, не верится, слишком много врут такие граждане.
Вяльбе-то все равно, конечно, она освободилась от "химеры совести". Но и мы здесь не для нее пишем комменты.
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